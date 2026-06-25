当社役員人事
GMOあおぞらネット銀行株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34650/table/342_1_ca869f4937da735d18d8fea118295ef7.jpg?v=202606250251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34650/table/342_2_41d45d66a32ca0aed9f2f538ce00ab88.jpg?v=202606250251 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/34650/table/342_3_14c4ef88420ea3b7aac440b6a6e4b08d.jpg?v=202606250251 ]
GMOあおぞらネット銀行株式会社（代表取締役会長:金子 岳人、代表取締役社長:水町 哲）は、本日、定時株主総会において、取締役・監査役の選任を行い、同総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付き取締役の選定を行いました。
また、併せて2026年7月1日からの業務執行体制についても決議されましたのでお知らせいたします。
【取締役】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34650/table/342_1_ca869f4937da735d18d8fea118295ef7.jpg?v=202606250251 ]
【監査役】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34650/table/342_2_41d45d66a32ca0aed9f2f538ce00ab88.jpg?v=202606250251 ]
【執行役員】（2026年7月1日～）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/34650/table/342_3_14c4ef88420ea3b7aac440b6a6e4b08d.jpg?v=202606250251 ]