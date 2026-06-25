日本電気株式会社

日本電気株式会社

2026年6月25日

NECは、2026年8月1日、NECプロボノ倶楽部（注1）、富士通プロボノ部（注2）、川崎市と協働し、「かわさきプロボノサミット2026」をNEC玉川事業場内NEC Innovation Parkにて開催します。

本イベントは、川崎市内においてプロボノを通じた社会課題解決に取り組むNECプロボノ倶楽部、富士通プロボノ部、川崎プロボノ部（注3）ならびに市内のソーシャルセクター等が一堂に会する、1Day（半日完結型）プロボノ体験イベント（事前申込制、参加費無料）です。

プロボノに関心はあるものの参加経験がない、あるいは参加のきっかけを探している社会人などを主な対象とし、半日完結型のプロボノ体験を通じて、プロボノ参画への理解と社会課題解決への意識を高めることを目的としています。

また、企業・自治体・ソーシャルセクターなど、多様な参加者同士の対話・交流を促進することで、川崎市における地域課題解決に向けたプロボノネットワークの基盤づくりも目指します。

＜イベント概要＞

１. 日時：2026年8日1日（土）13:30～17:30 ※開場は13:00～

２. 会場：NEC Innovation Park 2F（NEC玉川事業場内）

住所：川崎市中原区下沼部1753番地

３. 体制：

主催：NECプロボノ倶楽部

共催：NEC、富士通プロボノ部、川崎市

４. 当日プログラム（予定）：

・オープニング

・ソーシャルセクター等団体紹介

・ワークショップの説明

・ワークショップ（1Dayプロボノ体験）

・参加者交流会

・クロージング

５. 参加対象者：

プロボノ・社会課題解決に関心のある企業関係者、自治体職員、地域課題に取り組む

ソーシャルセクター（NPO・NGO、社会起業家、市民団体等）、教育機関・大学生等

６. 参加者数：約100名（予定）

※内、一般参加者（募集）：70名

７. 参加するソーシャルセクター：10～15団体

（活動分野：福祉、教育、文化芸術他）

８. 参加費：無料 ※事前申込制

９. 応募方法：

以下のWEBサイトからお申し込みください。

https://kawasaki-probono-summit.github.io/main/

１０. 応募締切：

2026年7月22日（水）18:00

※先着順。定員に達し次第、申し込みは締め切ります。

※2026年７月24日（金）中に、参加可否の情報等を連絡予定。

１１. お問い合わせ：

「かわさきプロボノサミット2026」事務局

nec-probono@club.jp.nec.com

NECは、「かわさきプロボノサミット2026」を通じて、多様なステークホルダーとの対話・共創を推進し、川崎市における持続可能な社会の実現に貢献していきます。

以上

（注1) NECプロボノ倶楽部：

https://jpn.nec.com/community/ja/resources/business_supporter.html

NECは2010年に国内企業としては初めてプロボノを開始。

2020年には、NECグループの社員有志による、地域社会やNGO/NPO・教育機関等の

課題解決に取り組むプロボノコミュニティ「NECプロボノ倶楽部」が発足。

現在、約900名の社員から構成。

また、2023年、川崎市より「かわさきSDGs大賞2022」（かわさき市民活動センター賞）を

受賞。さらに、2024年7月1日に開催された川崎市市制100周年記念式典において、川崎市

より表彰「未来賞（地域振興・まちづくり分野）」を授与。

（注2）富士通プロボノ部：

2022年に発足した富士通グループ社員有志によるボランティア活動。

全国のNPO団体へのボランティア活動に向けて、社員の参加を募って

チームで支援している。

（注3）川崎プロボノ部：

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000140867.html

川崎市では、地域貢献やボランティア活動のきっかけを探している個人と、

運営上の課題を抱えていたり活動のステップアップを目指す地域団体の

マッチング事業として、プロボノを活かした取組を推進。 大人の部活動

「川崎プロボノ部」として運営し、プロボノワーカーと支援先団体は

毎年募集、活動期間３～４か月の短期プロジェクトで運用している。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

NEC コーポレートコミュニケーション統括部

E-Mail：sco@csr.jp.nec.com