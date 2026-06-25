ANAをGPIF視点で読み解く、圏論を用いたマテリアリティと企業価値分析――第14回インパクト企業価値戦略セミナーを開催

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチANAインパクト企業価値戦略セミナー ―GPIF視点で読み解く、圏論を用いたマテリアリティと企業価値分析―

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチは、2026年7月1日（水）12:00～12:30に、第14回「インパクト企業価値戦略セミナー」をオンラインで開催いたします。

今回のテーマは、「ANAインパクト企業価値戦略セミナー ―GPIF視点で読み解く、圏論を用いたマテリアリティと企業価値分析―」です。

セミナーお申込みはこちら :https://peatix.com/event/5063522

近年、企業の統合報告やサステナビリティ開示においては、マテリアリティ、事業戦略、非財務資本、財務KPI、企業価値がそれぞれ語られることは増えています。

一方で、投資家が本当に知りたいのは、重要課題が並んでいることではありません。

そのマテリアリティが、事業戦略、収益性、成長期待、資本コスト、そしてPBR向上へどのようにつながっているのかという価値変換の構造です。

第14回では、ANAホールディングス株式会社を題材に、同社のマテリアリティが企業価値にどのように接続されているのかを、GPIFや長期投資家の視点を踏まえて読み解きます。

今回の特徴は、圏論を用いた分析という切り口にあります。

圏論は、要素そのものではなく、要素同士の関係性や写像、構造のつながりに着目する考え方です。これを企業分析に応用することで、マテリアリティ、経営資本、ビジネスモデル、アウトカム、財務KPI、企業価値を、バラバラな要素ではなく、相互につながる価値変換構造として理解することが可能になります。

本セミナーでは、ANAのマテリアリティを、単なる「重要課題」ではなく、経営資本を企業価値へ変換するルールとして読み解きます。

結論から言うと、ANAのマテリアリティは、かなり適切に再設定されていると評価できます。

特に、従来型の「ESG課題の列挙」ではなく、ビジネスモデル、ROE、期待成長率、資本コスト、PBR向上まで接続しようとしている点は高く評価できます。

一方で、圏論アプローチで見ると、まだ一部に**「接続の弱い射」や、企業価値への変換ルールが未定義の箇所があります。



そのため、本セミナーではANAのマテリアリティを80点／100点**と評価し、方向性は正しいものの、投資家に伝わる価値変換ロジックにはさらに強化余地があるという観点から分析します。

ANAは2025年統合報告書で、約10年ぶりにマテリアリティを再特定しています。

再特定プロセスでは、財務影響評価、社会影響評価、ダブルマテリアリティ、TCFD／TNFDシナリオ分析、NGO情報分析、社内外対話、経営議論との整合などを通じて重要度を評価しており、単なる社会課題の抽出ではなく、企業価値と社会価値の両面から重要課題を選んでいる点が特徴です。

ANAの8つのマテリアリティは、大きく2つの構造に整理できます。

1つ目は、競争優位を確立する重要課題です。

「航空輸送の社会インフラ」「お客様の利便性向上と感動体験の創出」「社員の成長とチームスピリットの発揮」「デジタルとデータを活用したビジネス変革」は、輸送量増加、単価向上、利用頻度増加、ファン層拡大、生産性向上、ビジネスモデル変革などを通じて、ROE向上や期待成長率向上につながるテーマです。

2つ目は、持続的成長の基盤となる重要課題です。

「安全の堅持と安心の提供」「地球環境保全への貢献」「事業にかかわるすべての人々の人権尊重」「経営のレジリエンス向上」は、信頼維持、事業継続、脱炭素移行リスク対応、サプライチェーン信頼、ガバナンス強化などを通じて、資本コスト低減につながるテーマです。

つまり、ANAのマテリアリティは、



競争優位の4課題

→ 売上成長・収益性・期待成長率を高める

持続的成長の4課題

→ 信頼・レジリエンス・資本コスト低減を支える

という二層構造で整理できます。

この二層構造は、投資家にとって理解しやすい設計です。

圏論アプローチでは、ANAの価値創造構造を次のように読み解きます。



経営理念・安全理念・ANA’s Way

↓

人的資本・製造資本・社会関係資本・知的資本・自然資本・財務資本

↓

8つのマテリアリティ

↓

ビジネスモデル

・量的拡大：人とモノのつながりを拡大

・質的深化：ANAグループのファン層を拡大

↓

アウトカム

輸送量増加／単価向上／利用頻度増加／固定費比率低減／信頼向上

↓

企業価値

ROE向上／期待成長率向上／資本コスト低減／PBR向上

圏論的に言えば、ANAの強みは、

人的資本 → 安全・サービス品質 → 顧客体験 → ファン層拡大 → 収益性向上

という射が比較的よく通っていることです。

航空業は、安全、定時性、接客、整備、危機対応など、最終的には人と組織能力が競争力を左右します。

その意味で、ANAが人的資本やチームスピリットを価値創造の中心に置いていることは、非常にANAらしく、妥当です。



一方で、今後の課題は、

社会的価値 → 財務価値

の射を、より定量的に示すことです。

例えば、地域創生は、単なる社会貢献ではなく、ANAにとって社会関係資本を収益機会へ変える重要なテーマです。

地域との信頼関係

↓

観光誘客・地域産品販路拡大・地域DX・人財育成

↓

交流人口・関係人口の増加

↓

国内線需要・旅行需要・物流需要の創出

↓

航空収益・旅行収益・非航空収益の拡大

↓

企業価値向上



このように整理することで、地域創生は「よい取り組み」ではなく、ANAの再成長を支える企業価値ドライバーとして位置づけることができます。



本セミナーでは、ANAの統合報告とマテリアリティをもとに、以下の論点を読み解きます。

・ANAのマテリアリティは本当に適切に設定されているのか

・8つのマテリアリティは、どのように企業価値へ接続されているのか

・競争優位の4課題と持続的成長の4課題は、何が違うのか

・人的資本、チームワーク、安全文化は、どのように競争優位へ変換されるのか

・「量的拡大」と「質的深化」は、ROEや期待成長率にどうつながるのか

・地域創生は、社会貢献ではなく企業価値ドライバーとして説明できるのか

・社会的価値を財務価値へ変換するKGI・KPIをどう設計すべきか

・ANAのマテリアリティを投資家により伝わる形にするには、何を改善すべきか

マテリアリティを企業価値にどう結びつければよいか悩んでいる方、人的資本や安全文化を投資家に伝わる形で整理したい方、地域創生や社会価値を財務価値へ翻訳するロジックを学びたい方にとって、有益な内容です。

セミナー概要

本セミナーの特徴は、GPIF視点を軸にしながら、圏論という構造的な視点を用いて、ANAのマテリアリティと企業価値創造を読み解く点にあります。

ANAのマテリアリティを、単なる重要課題ではなく、経営資本を企業価値へ変換するルールとして整理し、ROE、期待成長率、資本コスト、PBR向上への接続を考えます。

セミナーで取り上げる主な内容

・GPIF視点で見る「優れたマテリアリティ開示」とは何か

・ANAのマテリアリティは適切に設定されているのか

・ANAの8つのマテリアリティと企業価値の接続構造

・圏論的アプローチによるマテリアリティ分析とは何か

・人的資本、チームワーク、安全文化を競争優位へ変換する視点

・量的拡大と質的深化をROE・期待成長率へ接続する考え方

・地域創生を社会関係資本の収益化として捉える視点

・社会的価値を財務価値へ変換するKGI・KPI設計

・投資家に伝わる統合報告・マテリアリティ開示の改善ポイント

このような方におすすめ

・統合報告書やサステナビリティレポートの企画、改善に関わる方

・IR、経営企画、サステナビリティ、ESG推進部門の方

・GPIFや機関投資家との対話を意識した開示高度化を進めたい方

・マテリアリティを企業価値の文脈で説明したい方

・人的資本、安全文化、顧客体験を企業価値へ接続したい方

・地域創生や社会価値を財務価値へ翻訳したい方

・圏論という新たな視点を企業分析や統合報告分析に取り入れたい方

開催概要

日時：2026年7月1日（水）12:00～12:30

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

登壇者紹介

セミナーお申込みはこちら :https://peatix.com/event/5063522

熊沢 拓（くまざわ たく）

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表パートナー

SBI大学院大学 講師

桜美林大学大学院 サステナビリティ・マネジメント研究科 統括・講師

証券アナリスト

投資・金融・企業分析の知見を基盤に、企業の非財務情報を財務・企業価値へ接続する分析・支援を行う。

これまで、統合報告書やサステナビリティ開示、マテリアリティ分析、インパクトレポート作成などの分野で、多くの企業の情報開示高度化を支援。

特に、投資家視点から「非財務→財務→企業価値」の因果構造を整理し、企業価値向上につながるストーリーとして可視化することを得意とする。

大学院での講義や企業向けセミナー、個別アドバイザリーを通じて、統合報告・サステナビリティ開示・インパクト評価に関する実務知見を発信している。

会社概要

会社名：株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

代表者：代表パートナー 熊沢 拓

事業内容：

・統合報告書、サステナビリティ開示に関する調査・分析・アドバイザリー

・マテリアリティ特定、インパクト評価、価値創造ストーリー構築支援

・非財務情報と財務・企業価値をつなぐレポーティング支援

・機関投資家視点を踏まえた企業価値向上コンサルティング

・セミナー、講演、研修の企画・実施

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチは、企業のサステナビリティ情報や非財務資本を、財務・企業価値へと接続して読み解く調査・支援を行う専門会社です。

統合報告書やマテリアリティ開示を、単なる説明資料ではなく、投資家に伝わる企業価値創造ストーリーへと進化させることを目指し、調査、分析、レポート作成、アドバイザリーを提供しています。

締め文

第14回では、ANAを事例に、人的資本、安全文化、顧客体験、地域創生がどのように企業価値へ変換されるのかを圏論的に読み解きます。

統合報告を、単なる説明資料ではなく、企業価値創造の変換構造を示すものとして捉え直したい方は、ぜひご参加ください。