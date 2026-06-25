廃車由来の3Dプリント部品、鈴鹿８耐のレースへ

有限会社名古屋工芸

「2026 FIM世界耐久選手権 "コカ・コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（鈴鹿8耐）」に参戦するHonda Tochigi Racingの車両に、自動車廃材を再資源化した3Dプリント部品が採用されました。

８耐2026を走行予定のHonda Tochigi Racing車

有限会社名古屋工芸（本社：名古屋市中川区 代表取締役：岡田知樹 以下：名古屋工芸）は、車両ヘッドランプ由来の樹脂廃材を活用したゼッケンプレートの製作を、Honda Tochigi Racing※と共同開発いたしました。

※Honda Tochigi Racingは 本田栃木地区(四輪開発/生産技術開発の中枢)の従業員で構成されたモーターサイクルクラブです。

ヘッドランプ廃材の分解裁断・粉砕造形したバイクのフロント部品造形したバイクのリア部品

裁断された廃材を3Dプリント材料とする再資源化から、3Dプリントによる造形までを一貫して行い、レース車両向けの部品として製作しています。

今回採用された部品は、2026年7月3日～5日に開催される時速300km級の過酷なレース環境で使用される予定です。

フロント部品の3D造形の様子

モータースポーツという極限環境を舞台に、リサイクル材料の新たな可能性に挑戦します。

3Dプリントは名古屋工芸が代理店を行うPRUSA RESEARCH社製Prusa Pro HT90(https://prusa.nagoyakogei.jp/prusa-pro-ht90/)を使用しております。

廃材が鈴鹿8耐を走るまでを動画で紹介

2026年6月22日公開

：https://youtu.be/Ba-ZWmgwWWU

公式ホームページを公開

名古屋工芸は、樹脂廃材を3Dプリント用材料（フィラメント）へ再資源化する材料開発と、その材料を活用した造形サービスを提供しています。

100台を超える3Dプリンターを活用し、試作から量産まで一貫して対応できる体制を整えています。

MIRROR FARM 公式ホームページ

：3Dプリント量産ならMIRROR FARM｜100台超の3Dプリントファーム(https://mirrorfarm.nagoyakogei.jp/)

公式ホームページ画面

〇有限会社名古屋工芸について

有限会社名古屋工芸は、節句人形工芸品の資材製造・加工・卸売を本業として、創業37年を迎えました。特に五月人形の繊維関連資材（縅、組紐、房）においては、業界トップクラスのシェアを有しています。これまで培ってきた伝統工芸の価値を大切に守りながら、一方で新たな技術革新にも果敢に挑戦し、日々お客様の声に耳を傾けてまいりました。

伝統の技術に、次の時代のものづくりを重ねる。その挑戦のひとつが、MIRROR FARMです。

【HP 有限会社名古屋工芸｜工芸品製造加工卸売から3Dプリンターまで(https://nagoyakogei.jp/)】

【本件に関する報道関係者へ、お問合せ先は下記へお願いいたします。】

有限会社名古屋工芸 先進工芸事業部 担当：岡田

電話：050-3562-8502 メールアドレス：info@senju-3d.jp

MIRROR FARM 工場の様子