認定NPO法人ポロクルが「タルクル」小樽モビリティ学生プロジェクトを支援　電動アシスト自転車試乗会に車両協力（6月27日、28日）

特定非営利活動法人ポロクル

認定NPO法人ポロクル（北海道札幌市）は、小樽で活動する学生プロジェクト「タルクル」に対し、『電動アシスト自転車試乗会』（6月27日、28日開催）の実施に向けた車両協力を無償で行います。

ポロクルは、札幌でのシェアサイクル運営を通じて、都市の移動利便性向上やまちの魅力づくりに取り組んできました。

今回の協力は、地域の移動課題に向き合い、実践を通じて小樽の新しいモビリティの形を考える学生のみなさんの挑戦を応援したいという思いから実現したものです。ポロクルは都市の移動を支えるサービスとしての役割と、まちづくり・ひとづくりへの貢献を掲げており、今回の取り組みもその一環として位置づけています。

札幌のシェアサイクル「ポロクル」

小樽は坂道が多く、移動に特徴のあるまちです。そうした地域特性の中で、電動アシスト自転車が日常の移動や観光、買い物、通学・通勤などにどのように役立つのかを、実際に体験してもらうことが今回の試乗会の目的です。

本試乗会は、学生プロジェクト「タルクル」が主催し、どなたでも参加できる無料イベントとして開催されます。ポロクルは、車両協力を通じて、学生による地域モビリティの実践と発信を支えます。

「タルクル」Instagram :https://www.instagram.com/tarukuru.otaru/followers/mutualOnly?hl=ja「タルクル」小樽モビリティ学生プロジェクトはこちらから

学生のみなさんの挑戦と、電動アシスト自転車の魅力を、現地で体感してみてください。

■イベント開催概要

・イベント名：電動アシスト自転車試乗会

・主催：タルクル（小樽モビリティ学生プロジェクト）

・日時：2026年6月27日（土）13：00～17：00／6月28日（日）12：00～16：00

・会場：築港広場公園（小樽市築港１２ JR小樽築港駅から徒歩約3分）

・参加費：無料

・対象：どなたでも参加歓迎（ポロクルの車両は身長140cm以上の方がご乗車いただけます）

※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

イベントの詳細については、「タルクル」小樽モビリティ学生プロジェクトInstagramをご覧ください。

■ポロクルの協力内容

・電動アシスト自転車の車両協力

・広報面での発信協力

■特定非営利活動法人ポロクル（認定NPO法人ポロクル）について

2016年9月、札幌市より「公益性が高く、運営組織や事業活動が適正であることが認められ「認定NPO法人」の認定を受けました。私たちは、自転車の共同利用サービス（愛称：ポロクル）事業を通して、札幌のまちづくり・人づくり・魅力づくりに貢献すべく、未来を担う若者たちとともに、様々な事業や活動を行っています。

認定NPO法人ポロクル :https://porocle.jp/npo_porocle/