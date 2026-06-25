AI議事録ツール「YOMEL」が大日本印刷(DNP)との販売パートナーシップを締結

株式会社PKSHA Infinity

AI議事録ツール「YOMEL（ヨメル）」を運営する株式会社PKSHA Infinity（読み：パークシャ・インフィニティ、本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 慎吾）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：北島 義斉、以下：DNP）と販売パートナーシップを締結いたしました。これにより、DNPの得意先に対して「YOMEL」を提供し、地域や業種を問わずより多くの企業・組織のDX支援を加速してまいります。

本提携の背景と目的

労働人口の減少や働き方改革を背景に、あらゆる業界で業務効率化が急務となっています。特に会議や対面のコミュニケーションを可視化・資産化するAI議事録の需要は、業種を問わず急速に高まっています。

こうした市場のニーズに応え、「YOMEL」をより多くの企業へ迅速に届けるためには、強固な販売チャネルの拡充と、エンタープライズ領域における信頼あるパートナーとの連携が不可欠であると考えました。

独自開発の高精度音声認識AIを搭載した「YOMEL」と、DNPが長年培ってきた広範な顧客基盤と豊富な業界知見を組み合わせることで、日本全国の企業へ最適なソリューションを迅速に提供し、現場が抱える課題解決とDX推進を支援してまいります。

DNPが評価したYOMELの特長

- 独自技術による「日本語の認識・要約精度」の高さ日本語特化型の自社開発音声認識エンジン「Olaris」と複数のLLM（大規模言語モデル）を融合させた、高度な技術スタックを評価。ビジネス特有の会話を正確に捉え、文脈を汲み取った高精度な要約を可能にしたYOMELの実用性が、幅広い業種の顧客課題に応えられると判断されました。- PKSHAグループとしての「技術的背景と信頼性」国内4,400社以上への導入実績をもち、東証プライム上場企業であるPKSHA Technologyグループの一員として、最先端の技術力と安定した運営体制を保持できる点を評価。セキュリティ要件の厳しい大手企業や公的機関に対しても、安心して提案できる信頼性は大きな決め手の一つとなりました。- 現場への定着を確実にする「UI/UX」と「サポート体制」「YOMEL」は、ITリテラシーを問わず直感的に使いこなせるシンプルな操作性（UI/UX）に加え、専任担当者による伴走型のカスタマーサクセス体制を完備。単なるツールの提供に留まらず、現場でのDX定着・活用促進までを支援できる点が評価されました。

＜大日本印刷株式会社について＞

DNPは、1876年の創業以来、幅広い事業分野で多様な製品やサービスを提供する世界最大規模の総合印刷会社です。独自の「P&I」（印刷と情報：Printing & Information）の強みを掛け合わせるとともに、社外の多くのパートナーとの連携を深めて、社会課題を解決し、人々の期待に応える「新しい価値」を創出しています。

今後の展望

YOMELに関するお問い合わせ :https://alldnp.my.site.com/CaseManagement/?id=IFM-01071&_gl=1*p32lz2*_ga*NzIzOTU1MjM1LjE3NzM2MjQwNzk.*_ga_4K5E1NKZK4*czE3NzM5MDYxMTQkbzIkZzAkdDE3NzM5MDYxMjAkajU0JGwwJGgw&ref_cv=https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20177566_4986.html&rcid_cv=20177566&r_pt_cv=YOMEL%20%7C%20%E6%89%8B%E7%B6%9A%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96%20%7C%20IT%E3%83%BBDX%20%7C%20%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%EF%BC%8F%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%20%7C%20DNP%20%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8D%B0%E5%88%B7

広範な顧客基盤と豊富な業界知見を持つDNPとのパートナーシップ締結により、これまで以上に「YOMEL」を迅速に全国の企業様へ届ける体制が整いました。DNPの強固な顧客基盤とPKSHA InfinityのAI技術を掛け合わせ、単なる議事録業務の効率化に留まらず、現場の対話から新たな価値を生み出す社会実装を加速してまいります。

AI議事録ツール「YOMEL（ヨメル）」とは

YOMELは、社内外を問わずあらゆる「会議」をよりスムーズにし、議事録作成の工数削減を実現するサービスです。専用アプリをインストールすると、ワンクリックで録音、文字起こし、AI要約などを自動で行うことができ、会議後すぐに約9割の議事録が完成します。会議システムを変更する必要はなく、普段使用しているZoomやGoogleMeet、Teamsなどの会議ツールをそのままお使いいただけます。YOMELには、独自開発の高精度な音声認識エンジン「Olaris」が組み込まれており、これによって自然会話や自動話者分離を可能にしています。

導入企業数は累計2,000社（2026年3月末時点）にのぼり、大企業から中小企業、スタートアップまで業界・業種を問わず幅広い用途でご活用いただいています。

＜主な導入実績（社名五十音順、敬称略）＞

小野薬品工業、カナデビア、ギークス、協振技建、群馬銀行、佐川グローバルロジスティクス、JR九州駅ビルホールディングス、住商インテリアインターナショナル、関屋病院、東急不動産、日神管財、福井テレビジョン、読売広告社

YOMEL公式サイト :https://ai.yomel.co/gijiroku?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

【販売パートナー募集】

「YOMEL」では、企業のDX推進をともに支援いただける販売パートナーを広く募集しています。DNPをはじめとする多様な業種のパートナー企業様とともに、日本全国の「対話」を資産化する取り組みを強化してまいります。ご興味のある企業様は、下記よりお問い合わせください。

https://ai.yomel.co/gijiroku/agancy

株式会社PKSHA Infinityについて

PKSHA Infinityは「無駄な仕事をなくす」をビジョンに掲げ、会議や業務記録にかかる非効率な作業をAIで代替・効率化する SaaSプロダクト「YOMEL」を開発・提供しています。YOMELは単なる文字起こしにとどまらず、会議の要点・決定事項・アクションを自動抽出し、“活用される議事録”を生成することで、企業の業務変革やナレッジマネジメントを支援することを目指しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社PKSHA Infinity

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル 7F

代表者：代表取締役 森 慎吾

設立 ：2019年10月23日

URL ：https://infinity.pkshatech.com/

事業内容： AI SaaSの開発および運営