2026年6月26日（金） メイワンSUMMER SALEスタート！今年の夏もお得が満開！

浜松駅ビルメイワン メイワンSUMMER SALE

浜松ターミナル開発株式会社

浜松駅ビルメイワンでは、６月２6日（金）からメイワンサマーセールを開催。

サマーセールでは、人気のトレンドアイテムが一斉にプライスオフ！ファッションアイテム・アクセサリ―・雑貨など、３０店舗以上が対象となります。お得なこの機会に、ぜひお越しください。

【URL】https://www.may-one.co.jp/news/35396/

TOKAI STATION POINT（トスポ） でさらにお得に！

サマーセール期間中、お会計時にトスポを対象店舗でご提示いただくと、さらにお得なサービスが受けられます。

会員登録はこちら▶https://tspoint.jr-central.co.jp/

【地下1階】FRESH MARKETでは夏食品や特売品を販売！

メイワン地下1階の「FRESH MARKET」では、3日間限定の特売品や夏にぴったりの旬な食材や惣菜、スイーツなどを販売。

お見逃しなく！！

【EKIMACHI WEST】デリフランスがヴィ・ド・フランスとしてリニューアルオープン！

7月17日(金)にデリフランスはヴィ・ド・フランスとしてリニューアルオー プン！

明るく爽やかな空間と豊富な品揃えで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

リニューアル記念として以下の特典や商品を販売します。

●7/17（金）～20（月・祝）1,000円（税込）以上お買上げで

オリジナルエコバッグをプレゼント【各日限定100袋】

●7/21（火）～23（木）2,000円(税込)お楽しみ袋

（3,000円分の商品入り）【各日限定100袋】