雪のように儚くとろける台湾発祥「雪花氷」が新登場！マンゴーづくしの極上スイーツを夏季限定で販売

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

中国料理「大観苑」

『芒果雪花冰（マンゴーシュエファービン）～贅沢マンゴーのふんわり雪氷～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/taikanen/kakigori/

ホテルニューオータニ幕張では、王道上海料理を掲げる中国料理「大観苑」にて、ふわふわとしたやさしい雪のような口どけと、濃厚なマンゴーの味わいを存分にお愉しみいただける新作スイーツ『芒果雪花冰～贅沢マンゴーのふんわり雪氷～』を、2026年7月1日（水）～8月31日（月）までの期間限定で販売いたします。

ホテル初登場！雪のようにとろける台湾発祥スイーツ「雪花氷」

「雪花氷（シュエファービン）」とは、ミルクなどの味がついた氷を薄く削り出した、台湾発祥の人気スイーツで、新雪のように薄くふわふわとした繊細な食感と、口の中で儚くとろけるなめらかな口どけが最大の魅力です。厳しさを増す夏の暑さを、少しでも涼やかな気分で心地よくお過ごしいただきたいという想いから、ホテルニューオータニ幕張では初となる「台湾風かき氷」をご用意いたしました。ホテルメイドの洗練された味わいで、至福のひんやりタイムをお届けいたします。

◆千葉県産牛乳×丸ごとマンゴープリン！幾重にも重なるこだわりの味わい

成田ゆめ牧場の牛乳

氷のベースとなるミルクには、限りなく生乳に近い甘みと搾りたてのような自然なコクが特徴の、千葉県「成田ゆめ牧場」産の牛乳を贅沢に使用。地産地消にもこだわった、ホテルニューオータニ幕張ならではの深い味わいを実現しました。

ふんわりと削り出した雪氷の中には、爽やかな酸味のパッションフルーツピューレと、大観苑で不動の人気を誇る特製マンゴープリンを「まるごと一つ」忍ばせるサプライズも。仕上げには、果肉感溢れる濃厚なマンゴーソースと、フレッシュなアップルマンゴーをたっぷりとトッピング。食べ進めるごとに異なる食感と味わいが顔を覗かせる、まさに「マンゴーを味わい尽くす」極上の逸品です。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

中国料理「大観苑」

『芒果雪花冰～贅沢マンゴーのふんわり雪氷～』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/taikanen/kakigori/

［期間］2026年7月1日（水）～8月31日（月）

［時間］11:30～14:30（L.O.）※ランチ・数量限定

［料金］\2,200 ※サービス料別

［場所］中国料理「大観苑」(ロビィ階)

［お問合せ］ Tel: 043-299-1852 （中国料理「大観苑」直通）