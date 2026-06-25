「にっこりーノパークオンライン出張所」を6月25日(木)より期間限定でオープン！

株式会社Qualia

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川勇矢）は、ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」のPOPUP SHOPで販売中の一部グッズがオンラインにて購入できる「にっこりーノパークオンライン出張所」を、株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷敏之、証券コード：7552）が運営しているエンタメ系通販サイト「ハピネット・オンライン」内にて2026年6月25日(木)から7月10日(金)までの期間限定で開催いたします。特設サイトはこちら。(https://www.happinetonline.com/ec/category/niccolino.html)

また、同期間中に、にっこりーノ公式X（旧Twitter）にて、豪華景品「にっこりーノ おおきな土星のぬいぐるみ」が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

✧ にっこりーノパークオンライン出張所

「にっこりーノパーク」は、にっこりーノファンの皆さまに向けて定期的に開催しているPOPUP SHOPイベントです。本企画では、「にっこりーノパーク」にて販売している一部グッズを、期間限定でオンライン販売いたします。遠方にお住まいの方や、これまでご来場が難しかった方にもお楽しみいただける機会となっております。

この機会にぜひ、オンラインでもにっこりーノのグッズをお楽しみください♪

【受注期間】

2026年6月25日(木)12:00～7月10日(金)18:00

【商品発送】

7月下旬予定

【販売商品】

にっこりーノパークで販売中の一部商品

※詳しい商品ラインナップにつきましては、オンラインサイトにてご確認ください。

※カプセルトイ商品のお取り扱いはございません。

※商品をご購入いただく際はハピネット・オンラインの会員登録が必要になります。

※ご購入に関する注意事項は特設サイトのページ下部をご覧ください。

にっこりーノパークオンライン出張所 :https://www.happinetonline.com/ec/category/niccolino.html

開催記念！「にっこりーノ おおきな土星のぬいぐるみ」プレゼントキャンペーン実施

同期間中、「にっこりーノ おおきな土星のぬいぐるみ」が抽選で50名様に当たる豪華フォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

今回の景品は、人気シリーズ「にっこりーノ 宇宙のぬいぐるみ」の「土星」です。高さ約25cm、幅約40cmと、カプセルトイサイズのにっこりーノ約4倍の大きさになりました。

観賞用としてはもちろん、クッションとしてもお使いいただけます。ぜひご参加ください♪

■開催概要

【実施期間】

2026年6月25日(木)～7月10日(金)

【参加方法】

(1)にっこりーノ公式X（＠niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)）をフォロー

(2)対象のキャンペーン投稿をリポスト

【賞品内容】

「にっこりーノ おおきな土星のぬいぐるみ」抽選で50名様

キャンペーン終了後、7月末に当選者へ当選リプライをお送りいたします。

✧ にっこりーノとは

ニコニコ笑顔がトレードマークのぬいぐるみカプセルトイブランド。

「にっこり」と、かわいいを表すイタリア語の「リーノ」をかけ合わせて『にっこりーノ』。

2023年より、食べ物をモチーフとしたキャラクターシリーズを展開。

現在は「宇宙」「トイレ」「ゴミ」など、ジャンルにとらわれない多彩なシリーズへと展開中！

にっこりーノ人気シリーズ「お弁当のぬいぐるみ」「純喫茶のぬいぐるみ」

公式HP ：https://niccolino.jp/

公式X（旧Twitter） ：@niccolino_offl(https://x.com/niccolino_offl)

公式Instagram ：niccolino_offl(https://www.instagram.com/niccolino_offl/?locale=ja_JP)

会社概要

会社名：株式会社Qualia（クオリア）

〒170-0005東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

代表者：代表取締役 小川勇矢

事業内容：玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

【Qualia】

公式サイト ：https://qualia-45.jp/

Youtube ：@qualia45(https://www.youtube.com/channel/UCdmF84iFQTEaEz5WSu7gm7Q)

公式X（旧Twitter） ：@Qualia_45_(https://x.com/Qualia_45_)

公式Instagram ：qualia45(https://www.instagram.com/qualia45/)