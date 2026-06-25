【ロイズ】ローズガーデンの写真をデザインした「オリジナルエコバッグ」プレゼントキャンペーンを、6月26日より3店舗限定で開催。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、北海道内のロイズあいの里公園店・ロイズタウン工場直売店・ロイズ上江別店で「オリジナルエコバッグ」のプレゼントキャンペーンを2026年6月26日より開催いたします。

【ロイズ公式HP店舗情報】https://www.royce.com/brand/shop/

【3店舗限定】プレゼントキャンペーン

＜開催店舗＞

・ロイズあいの里公園店（札幌市北区あいの里3条9丁目21-50）

・ロイズタウン工場直売店（石狩郡当別町ロイズタウン1-1）

・ロイズ上江別店（江別市上江別437-15）

<期間>

2026年6月26日より

※各店プレゼントがなくなり次第終了となります。

＜内容＞

対象の上記3店舗で1会計につき4,000円（税込）以上お買い上げで、「オリジナルエコバッグ」を1つプレゼントいたします。

※お一人様1つのみです。

※他のクーポンや割引・プレゼントキャンペーンなどと併用はできません。

＜ロイズ ローズガーデンオリジナルエコバッグ＞

ロイズ ローズガーデンの写真をデザインした、収納ポーチとエコバッグ本体が一体型となった便利なエコバッグ。

使用後は本体についているポーチの中に畳んでコンパクトに収納・持ち運びができます。

本体サイズ：約タテ55×ヨコ37cm（持ち手部分含む）

ロイズ ローズガーデン【入園無料】

札幌市北区あいの里、江別市、当別町の3か所にある「ロイズ ローズガーデン」。多品種のバラや様々な花々が咲くガーデンを2026年10月下旬頃（予定）まで無料で一般公開中。 7月にかけて見頃を迎えています。ガーデンの散策と合わせて、隣接する店舗で販売中の“バラ”をモチーフにつくった華やかな限定スイーツもお楽しみください。

【ロイズ ローズガーデン イメージムービー】 https://youtu.be/rVLQNn1TetE

＊音声が出ますので、視聴環境にご配慮ください。

◆ロイズ ローズガーデンあいの里【ロイズ本社敷地内】

ロイズ ローズガーデンあいの里/最盛期の様子

住所：北海道札幌市北区あいの里4条9丁目1-1

（ロイズあいの里公園店向かい側/JR「あいの里公園駅」より徒歩約8分）

◆ロイズ ローズガーデン上江別【ロイズ上江別店敷地内】

ロイズ ローズガーデン上江別/最盛期の様子

住所：北海道江別市上江別437-15

（ロイズ上江別店敷地内/JR「高砂駅」よりすぐ）

◆ロイズ ローズガーデンロイズタウン工場【ロイズタウン工場敷地内】

ロイズ ローズガーデンロイズタウン工場/最盛期の様子

住所：北海道石狩郡当別町ロイズタウン1-1

（ロイズタウン工場敷地内/JR「ロイズタウン駅」から徒歩約7分、無料シャトルバス有り）

発送応援キャンペーン【直営店限定】

＼直営店限定でお得なキャンペーン開催中！／

札幌市および近郊の直営店10店舗で2026年8月5日まで、条件を満たすお買い物でお得に発送ができる「発送応援キャンペーン」を開催しています。

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詳しくはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000804.000033166.html

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※すでにポイントカードをお持ちの方は、ポイントをアプリに引き継いでご利用いただけます。

※ロイズ通信販売、一部取り扱い店ではご利用いただけません。



▼ダウンロードはこちらから

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com/

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