【福井県敦賀市】市内14店舗を食べ巡る「敦賀のラーメン案内所スタンプラリー2026」を開催　ラーメンを通じた地域活性化へ

株式会社港都つるが観光協会

株式会社港都つるが観光協会は、市内のラーメン店14店舗を巡る「敦賀のラーメン案内所スタンプラリー2026」を、「ラーメンの日」である2026年7月11日（土）から8月9日（日）までの30日間開催します。

敦賀のラーメン案内所スタンプラリー2026のチラシ

敦賀のラーメン文化を次世代へつなぐ

敦賀市には、駅前屋台をルーツに持つラーメン文化が根付いています。

近年では、長年地域で愛されてきた昔ながらの屋台味だけでなく、新たなスタイルのラーメン店も増え、多様なラーメン文化が形成されています。

一方で、地域の食文化の魅力を市外・県外へ十分に届ける仕組みや、来訪者の回遊を促す取り組みには、さらなる可能性があります。

2026年3月に発行した「敦賀のラーメン案内所マップ」は、すでに5,000部を超える発行実績を持ち、地域住民のみならず観光客の方を中心に利用が広がっています。

今回のスタンプラリーは、実際にまちなかを歩き、ラーメン店を巡る楽しみを通じて、地域の魅力に触れてもらうことを目的に企画されました。

14店舗を巡り、敦賀のラーメン文化を体験

今も屋台ラーメンが残る街、敦賀昔ながらの屋台味 多加水麺が特徴

イベント期間中、対象店舗でラーメンを注文するとスタンプカードを受け取ることができ、店舗を巡ってスタンプを集めることで景品に応募できます。

■ 初級：2店舗達成

オリジナルステッカー（先着200名）

■ 中級：3店舗達成

参加店舗で使えるラーメンお食事券1,000円分（抽選50名）

■ 上級：6店舗達成

敦賀のお土産ラーメンセット（抽選10名）

■ マイスター：10店舗達成

オリジナルどんぶり（先着20名）

対象店舗は、「敦賀のラーメン案内所」に掲載されている14店舗。

それぞれ異なる個性を持つラーメン店を巡りながら、敦賀の食文化やまちの魅力に触れていただくことを目指しています。

また、海水浴や釣り、観光などで敦賀を訪れる方々に対しても、ラーメンをきっかけとした新たな地域体験を提供します。

ラーメンで、敦賀に賑わいを

敦賀市は、日本海側の交通の要衝として、大陸との玄関口として栄えてきた港町の歴史と、四季折々の催しや表情が豊かな自然が魅力的なまちです。

2024年の北陸新幹線敦賀開業により、県外からの来訪者も増加しており、本イベントでは、ラーメンという身近な食文化を入口に、まちなかの回遊促進と地域経済への波及効果を目指します。

ラーメンを通じて、敦賀の魅力をより多くの人に知ってもらう。

そして、また訪れたいと思ってもらう。

そのきっかけとなるイベントを目指しています。

敦賀のラーメン案内所スタンプラリー2026 概要

開催期間：2026年7月11日（土）～8月9日（日）

対象店舗：敦賀のラーメン案内所掲載14店舗

応募締切：2026年8月31日（月）

企画：敦賀市地域おこし協力隊

主催：港都つるが観光協会

後援：敦賀市

敦賀のラーメン案内所公式サイト：

https://tsuruga-kanko.jp/special/sp_ramen/

参加方法：

1. 対象店舗でラーメンを注文

2. スタンプカードを受け取る

3. 店舗を巡ってスタンプを集める

4. 集めた数に応じて景品へ応募

景品応募方法：

2店舗達成の景品は、敦賀市内の下記観光案内所にて直接お受け取りください。

・カグ～ル

・敦賀駅 観光案内所

3店舗達成以上の景品は、WEBまたは上記観光案内所にて応募可能です。

WEBでのお申し込みは所定のフォームより必要事項をご入力ください。

参加店舗情報や、公式案内は下記Instagramページにて発信します。

敦賀のラーメン案内所 Instagram :https://www.instagram.com/ramen.tsuruga?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==