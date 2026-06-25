【受講生募集中】リノベーションスクール＠新潟市　10/2～10/４

新潟市

全国で行われている「リノベーションまちづくり」をご存じですか？

今あるものを生かして、民間主導でエリアを再生する人口減少社会の新しいまちづくり。それがリノベ―ションまちづくりです。

この度、リノベーションまちづくりを推進する事業として実施する「リノベーションスクール＠新潟市」が昨年度に引き続き開催となります。

10月2日（金）～4日（日）で古町のこれからをつくる3日間を開催します。

受講生 大募集中！

「リノベーションスクール」とは、実在する空き家や空き店舗、空き地などの遊休不動産を題材に、遊休不動産と周辺エリアを再生する事業計画を3日間かけて作成する「短期集中実践型スクール」です。

最終日には題材物件のオーナーにファイルプレゼンテーションを行います。

全国でリノベーションまちづくりを実践する豪華講師陣も3日間伴奏してくれます。

また、新潟で着実に事業を行う3名のローカルユニットマスターも各チームに入って共に3日間駆け抜けてくれます。

募集締め切りは、8月16日（日）です。

■リノベーションまちづくりとは？

遊休空間等の既存資源を活用し、補助金に依存せずそのまちならではの事業（コンテンツ）創出を連鎖させ、シビックプライドの醸成やエリアの価値向上及び複合的な地域課題の解決を図る、民間主導の公民連携まちづくりの新たな取り組みです。

新潟市ではリノベーションまちづくりの担い手を育成するため、「リノベーションスクール＠新潟市」を開催し、古町エリアの空き店舗や公共空間の利活用案と事業計画を作成、不動産オーナーに提案し、事業の具体化を目指します。

■第3回リノベーションスクール＠新潟市（詳細は市ホームページ参照）

・日 時：令和8年10月2日(金) ～4日(日)

・会 場：木揚場教会（新潟市中央区礎町通１ノ町）

※ファイナルプレゼン会場は、NEXT21 19階（新潟市中央区西堀通6番町）

・講 師：スクールマスター：青木純｜株式会社まめくらし 代表取締役

ユニットマスター：アリソン理恵｜コーヒーショップMIAMIA/カルチュラルキオスクIAM共同代表

ユニットマスター：柿原優紀｜tarakusa株式会社 代表取締役

ユニットマスター：柳瀬武彦｜YOU INC. 代表

ローカルユニットマスター：田中結｜SunBakeオーナー

ローカルユニットマスター：寺田和広｜新潟亀田わたご酒店代表

ローカルユニットマスター：ミドルミス伶｜SAISON料理担当

・募集人数：18名程度

・受講料：一般15,000円、学生10,000円

※受講料の他に、オープニングパーティー、クロージングパーティー代がかかります。

・対象者：古町で事業やチャレンジをしたい人、自分のスキルを活かしてまちに関わりたい人、全日程に参加できる方

・申込期間：～8月16日(日)24:00まで

・審査：申込締切後、主催者側で厳正な審査を行い、合否について個別にメール連絡します。

・主催：新潟市

・企画運営：株式会社リノベリング

・市ホームページ：

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km/project/renovation/renovationschool3.html

青木 純 氏

参加申込は下記申込みフォームよりお願いいたします。

■申込みフォーム

https://forms.gle/QxeUgXdys6WHshif8

（お問い合わせ）

新潟市役所都市政策部 メール：niigata2km@city.niigata.lg.jp