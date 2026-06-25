法人のお客さまへ 東京海上日動火災保険「企業型確定拠出年金（企業型DC）」の紹介を開始

GMOあおぞらネット銀行株式会社

GMOあおぞらネット銀行株式会社（以下、当社）は本日より、東京海上日動火災保険株式会社（本社: 東京都千代田区、取締役社長: 城田 宏明）が提供する「企業型確定拠出年金（企業型DC）」の法人のお客さまへのご紹介（以下、本取り組み）を開始します。

当社は、本取り組みを通じて、中堅・中小企業における同制度の導入機会の創出に貢献するとともに、福利厚生の充実および従業員の中長期的な資産形成を支援してまいります。

【本取り組み開始の背景】

昨今、労働力不足を背景とした採用競争が激化する中、中堅・中小企業にとって福利厚生の充実は、人材の確保・定着における重要な経営課題の１つとなっています。

当社が、2025年2月に法人のお客さまを対象に実施したアンケートでも、採用強化や従業員の待遇改善を目的に、「企業型確定拠出年金（企業型DC）」導入への関心が高まっていることが確認されました。加えて、2026年12月に施行される拠出限度額の引き上げは、従業員の自律的な資産形成を後押しする大きな転換点となり、ますますその関心・ニーズは高まると想定されます。

当社は、こうした中堅・中小企業の皆さまのニーズにお応えするため、東京海上日動火災保険株式会社と紹介契約を締結し、本取り組みを開始します。

【概要】

当社が配信するメールマガジンに掲載した「専用窓口フォーム」よりアンケートにご回答いただいた法人のお客さまに、東京海上日動火災保険株式会社が提供する「企業型確定拠出年金（企業型DC）」をご案内いたします。後日、同社より、ご回答内容に応じた導入検討の個別サポートをいたします。

■GMOあおぞらネット銀行の法人のお客さま専用窓口フォーム（外部リンク）

https://forms.office.com/r/Z2dJgrK0PE

当社は、今後も法人のお客さまの多様なニーズにお応えし、経営課題の解決をサポートするサービスの提供、取り組みを行ってまいります。

【東京海上日動火災保険株式会社の企業型確定拠出年金（企業型DC）導入のメリットと特長】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34650/table/341_1_2d2fa4eb392a3e9a6637ba6a4a30cdc3.jpg?v=202606250251 ]

※具体的な税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家へご相談ください。

【GMOあおぞらネット銀行株式会社について】

「すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して」をコーポレートビジョンに掲げ、新しいネット銀行として2018年7月に誕生しました。システム開発を内製化することで、お客さまに寄り添った金融・決済サービスをスピード感をもって提供しています。オンラインでの口座開設申込や、申込から利用開始までのスピード、各種手数料の安さ、利便性の高い資金調達サービス、銀行APIの充実などを理由に、スモール＆スタートアップ企業のお客さまを中心にご利用が急増していることを受け、中長期の戦略として3つの大きな柱「1.スモール＆スタートアップ企業向け銀行No.1」、「2.BaaS（組込型金融サービス）No.1」、「3.テックファーストな銀行No.1」を掲げ、“お客さまのビジネスの成長＝当社の成長”として、共に成長する銀行であるべく、当社一同、新たなシステムの開発や、サービスの提供などに向けて邁進しております。

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 水町 哲

資本金：266億2,998万円

URL：https://gmo-aozora.com/