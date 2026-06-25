世界で最もテスラが安い街、東京

Tesla Japan合同会社東京にお住まいの方は197万円の補助金対象

2026年6月24日、東京都はEV購入補助金の拡充方針を発表しました。これにより、テスラをご購入のお客様は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（CEV補助金）127万円に加え、東京都ZEV補助金40万円にさらに30万円が上乗せされます。その結果、Model 3 RWDの購入実質価格が\3,343,000（税込・登録諸費用別）という、 世界的にも極めて競争力の高い価格を実現します。

東京都民なら、誰でも補助金197 万円。さらに自宅に太陽光発電設備および充放電設備または公共用充電設備を導入するといった特定の条件を充足した場合、補助金は最大237万円まで広がります。その結果、Model 3 RWDの実質負担は\2,943,000（税込・登録諸費用別）と、ついに300 万円を切ることになります。この東京都の取り組みは、クルマと住まい、その両方から東京都が目指す脱炭素化を加速させるものです。

■ 東京にお住まいなら ： 補助金合計 197万円

■ 自宅に太陽光発電設備等がある暮らしなら：補助金合計 237万円

また、地方自治体によっても補助金や助成金を設定している場合があり、東京都江東区在住の方がModel 3を購入した場合、ベースプライスは5,313,000円ですが、国のCEV補助金127万円に加えて自治体の補助金を最大限加味（東京都最大110万円、江東区10万円）すると、お客様の実質車両負担額は2,843,000円となります。現在テスラは世界53 カ国以上で販売していますが、 上記のような国及び地方公共団体の補助金の積み重なりにより、 日本市場は実質的に世界で最も有利な金額でテスラを購入いただける環境が整っていると評価できます。

【注意事項】 各地方自治体独自に補助金を設定している場合がありますので、各自治体の窓口にお問い合わせください。また、補助金には申請期限があります。 申請額が予算に達した場合は受付終了となりますのでご注意ください。 記載の東京都ZEV補助金は、2026年7月1日以降の登録車両より適用となります。 * 江東区の場合、「（次世代自動車用）地球温暖化防止設備購入助成」が適用可能。

お仕事帰りでも、大型連休中でも試乗体験

テスラストアは、ショッピングモールなどの商業施設内に展開しており、日常のお買い物やお出かけのついでに、テスラの最新車両を体感できる利便性の高い場所として多くのお客様にご利用いただいています。また、施設営業時間に合わせて、夜間まで営業している店舗が多く、お仕事帰りや大型連休中も試乗予約を受け付けています。時間に縛られることなく、先進の電動パワートレインや革新的なインテリア、快適な走行性能を実際にお確かめください。

試乗予約 https://www.tesla.com/ja_jp/drive

テスラストアは、単なる販売店舗ではなく、お客様のライフスタイルに寄り添う「体験の場」です。忙しい日常の中でも、ワクワクするモビリティを身近に感じられる機会を提供しております。

主力製品

プレミアムセダンを再定義する ミッドサイズセダン テスラ Model 3

Model 3は、その洗練されたデザインと革新的なテクノロジーで、世界の電気自動車市場を牽引してきました。高性能でありながら効率的なパワートレイン、広々とした室内空間、そしてテスラ独自の先進安全機能が融合し、日常使いから長距離移動まで、あらゆるシーンで最高のドライビングを提供します。

国内EV普通車セグメント No.1*圧倒的な広さとパフォーマンスを両立する ミッドサイズSUV Model Y、プレミアム3列シート Model Y L

Model Yは、その革新的なテクノロジー、驚異的なパフォーマンス、そして多用途性により、世界中のドライバーから絶大な支持を集めており、2023年は世界中で100万台を超える販売台数を達成し、多くの地域でベストセラーモデルとしての地位を確立しました。これは、世界中のドライバーが求めるニーズに応えるテスラの技術力を証明するものです。

*日本新車販売台数 2025年（普通自動車セグメント）自社調べ