【無料配布】今年の七夕はこれで決まり🎋可愛すぎるこんびーちゃん壁紙をゲット！

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株式会社コンビーズ

配布壁紙三種サンプル

株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、2026年6月25日（木）同社の公式キャラクター「こんびーちゃん」のスマートフォン用新作オリジナル壁紙の無料配布を開始した。



もうすぐ訪れる七夕に向けて、笹飾りや短冊の準備を一生懸命にするこんびーちゃんを描いた、夜空のようにロマンチックでキュートな3種のデザインが提供されている。


壁紙ラインナップ（全3種）


新作壁紙は、笹の葉に願い事を飾ったり、天の川を見上げたりと、七夕の準備を楽しむこんびーちゃんをイメージしたデザインに仕上げられている。



※こちらはサンプルなので透かしが入っています。


※こちらはサンプルなので透かしが入っています。


※こちらはサンプルなので透かしが入っています。

こんびーちゃんからのメッセージ


今回の壁紙配布に際し、同社キャラクターのこんびーちゃんは以下のようにコメントを寄せている。



「今回は、もうすぐやってくる七夕に向けて、笹飾りや短冊の準備を頑張るデザインの壁紙を作ってみたぶん！



スマホを開くたびに、キラキラのお星さまにお願い事をしたくなること間違いないぶん。七夕のお供に、ぜひみんな使ってみてほしいぶん！」


配布概要


配布開始日： 2026年6月25日（木）


利用料金： 無料


入手方法： 株式会社コンビーズ公式サイト（https://x.gd/VuUsx）よりダウンロードいただけます。


会社情報


社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.


所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア


代表取締役：山崎 祐一郎


設立：2002年


事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売