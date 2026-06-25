企画展「藝大アートプラザアートアワード2026」開催　──様々な年代の受賞者の新作を一堂に展示します

株式会社小学館

小学館と東京藝術大学の協働事業として東京藝術大学美術学部構内（台東区・上野）で運営するギャラリー「藝大アートプラザ（https://artplaza.geidai.ac.jp/ ）」。2026年7月24日（金）13時より、企画展 「藝大アートプラザアートアワード受賞者招待展2026」を開催します。

本展では、さまざまな年代のアートプラザアートアワード受賞作家の作品を展示販売。入場無料・撮影も可能です。

2026年7月24日(金) 開催 企画展

「藝大アートプラザアートアワード2026」展

藝大アートプラザ・アートアワード（旧：藝大アートプラザ大賞）は初開催から2025年度で20回目を迎え、例年楽しみにしてくださるお客さまの多い企画となります。今年も現役の学生から、作家として鋭意活動する卒業生まで、様々な年代の受賞者の皆様の新作を、一堂に展示する本展を開催いたします。

参加予定作家一覧（予定）

縣 健司 / 上垣内 若葉 / 大島 利佳 / 海田 通孝 / 筧 由佳里 / 加藤 萌 /菊地 言美 / 小林 真理子 / 鹿間 麻衣 /清水 雄稀 / 鈴木 初音 / センザキリョウスケ / 東條 明子 / 野村 絵梨 / 長谷川 雅子 / 堀口 晴名 / 前田 恭兵 / 水巻 映 / 満田 晴穂 / 森 聖華 / 若林 真耶

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「藝大アートプラザアートアワード2026」

企画展開催告知ページ

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/31602/(https://artplaza.geidai.ac.jp/column/31602/)

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■ 企画展概要

企画展名：企画展 「藝大アートプラザアートアワード2026」

会場：藝大アートプラザ（東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内）

会期：2026年7月24日(金) ～10月4日(日)

前期：2026年7月24日(金) ～8月23日(日) ※7/24のみ13:00開場

後期：2026年8月28日(金) ～10月4日(日) ※8/28のみ13:00開場

入場料：無料

営業時間：10:00-18:00

定休日：月曜 ※9/21(月) は祝日のため営業

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください

藝大アートプラザとは

トップアーティストを数多く輩出する、東京藝術大学（以下、藝大）の教職員、学生、卒業生の作品を展示販売するギャラリー「藝大アートプラザ」。藝大上野キャンパス構内において、一般の方々が、年間を通して自由に入場・見学することができる、貴重な場所のひとつです。小学館と藝大の協働事業として、2018年から運営をスタートしました。

現在は、1,2カ月ごとに異なるテーマの展示を開催。企画展には毎回10～50名のアーティストが参加し、油画、日本画、彫刻、工芸、デザイン等、藝大ならではの多様な技法とアプローチで表現された作品が、一堂に会します。

2026年5月開催の企画展「PANDART 藝大パンダ」展示風景

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/31364/

また、ギャラリー奥のホワイトキューブ（WC）スペースでは、藝大の教職員、学生、卒業生による個展やグループ展も随時開催。企画展とは異なる視点から、作家一人ひとりの表現にじっくりと触れることができます。

2026年5月WCで開催した三人展「工芸生態系 ーA World in Kogeiー 河崎海斗 野村俊介 望月嶺」展示風景

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/31552/

店舗内には、器やアクセサリーなど生活に寄り添うアートを中心とした常設作品コーナー「LIFE WITH ART」を設置。藝大アーティストらが直接ドローイングを行った世界で一枚だけの「ドローイングTシャツ（通称ドロT）」も複数取り扱っています。藝大アートプラザは、入場無料。

写真撮影やSNSでのシェアも原則大歓迎。アートファンのみならず、どなたさまでも、気軽にアートに触れられる場所を目指しています。

常設コーナー「LIFE WITH ART」展示風景

ドローイングTシャツ 展示風景

2024年9月には公式オンラインショップ「うつわとTシャツの店」もオープン。藝大アーティストたちによる１点もののうつわやカトラリー、急須や茶碗などに加えて、オリジナルグッズも多数販売しています。

公式オンラインショップ「うつわとTシャツの店」

https://geidaiartplz.base.shop/

藝大アートプラザ基本情報

■ アクセス

最寄駅：JR上野駅（公園口）、鶯谷駅 下車徒歩約10分

東京メトロ千代田線・根津駅 下車徒歩約10分

東京メトロ日比谷線・上野駅 下車徒歩約15分

京成電鉄 京成上野駅 下車徒歩約15分

都営バス上26系統（亀戸～上野公園）谷中バス停 下車徒歩約3分

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

■ 公式SNSアカウント

Instagram：

https://www.instagram.com/geidai_art_plaza

X：

https://x.com/artplaza_geidai

Podcast（Spotify）：

https://open.spotify.com/show/2FlkumYv9ScWy69UlBtqWy

Threads：

https://www.threads.net/@geidai_art_plaza

■ 2025年-2026年の展示

2025年1-3月企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展 2025」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26551/

2025年3-5月 企画展「藝大動物園 Welcome to the art zoo！」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27319/

2025年5-7月 企画展「ドン・キホーテによろしく Chasing Windmills: Regards to Don Quixote」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27855/

2025年8-10月 企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者招待展」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27804/

2025年10-11月企画展「time after time～時の軌跡～」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/28865/

2025年12-2026年1月企画展「Made in Art」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/29525/

2026年1-3月企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/30117/

※藝大アートプラザ アートアワード2026審査結果&講評 掲載記事

2026年3-5月企画展「Energy エネルギーってなんだろう？」協賛：大塚製薬株式会社

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/30991/

2026年5-6月企画展「PANDART 藝大パンダ」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/31364/

■ お問合せ

よくあるご質問はこちら

https://artplaza.geidai.ac.jp/qa/