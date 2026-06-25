「資料の内容は練った。だけど何故か伝わらない」という方へ！1,100社超の資料作成の実績を持つプロがパワポ資料のデザインのコツを解説。【7/23（木）無料ウェビナー開催】

株式会社ストリームライン

資料作成代行サービスを運営する株式会社ストリームライン（本社：東京都品川区、代表取締役：梶山 洋二）は、2026年7月23日（木）に無料オンラインセミナー「『忙しくてデザインを整える時間がない』を解決！ 基本のパワポ機能だけで作る資料デザインのコツ」を開催いたします。

締め切りのぎりぎりまで資料の内容を精査していて、見栄えにまで手が回らないことはありませんか？

「提案内容には自信があるのに、資料の見た目がいまいちで伝わらない…」

「競合にビジュアルで負けていて、なかなか意思決定者の印象に残らない…」

こういったお悩みをよく当社にもご相談いただきます。

資料の分かりやすさは、論理的に構成されているかだけでなく視覚的な印象でも左右されます。

しかし、色や図形などに細かくこだわって資料を作成する時間を取ることができないケースは多いのではないでしょうか。

そこで本セミナーでは、数多くのビジネス資料を手掛けてきたパワーポイント専門の現役デザイナーが登壇。専門知識なしで実践できる「色とフォントのルール」や「見やすいレイアウト」など、パワーポイントの基本機能を使ったひと工夫で資料の質を向上させる資料作成ノウハウを解説します。

受講したその日からすぐに実践できる内容ですので、ぜひお気軽にご参加ください！

ウェビナーに申し込む >> :https://timerex.net/m/stream-line/524b3d19

■こんな方におすすめ

■参加者限定の特典あり！ - 資料の個別無料診断 -

- 提案を成功させるためにプレゼン資料の質を上げたい方- 短時間で簡単に資料の見栄えを整える方法を知りたい方- プロのパワーポイントデザイナーの制作方法や視点を知りたい方

セミナーへの参加者限定で、後日貴社の資料を構成・デザインのプロが無料で診断し、良い点や改善へのアドバイスをお伝えします。

※開催後、参加者へ個別にご案内いたします

■資料作成専門の現役デザイナーが登壇

株式会社ストリームラインは、2016年の創業以来、一貫してパワーポイント資料の作成支援事業を展開してまいりました。これまでに、上場企業250社以上を含む累計1,100社超のビジネス資料作成を支援しています。

本セミナーでは、この豊富な支援実績の中で培われた本当に使える資料デザインのコツを、日々お客様の資料作成実務を担当している現役デザイナーが分かりやすくお伝えします。

【当社の制作事例（一部）】

開催概要

プロが実践する「色とフォントのルール」や「見やすいレイアウト」など、手元のパワーポイントの基本機能だけでできる実践的なデザインのコツを解説します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17788/table/88_1_c49fee69ee00a9a078c295a046a44d86.jpg?v=202606250251 ]

▶ 参加申込はこちらから

https://timerex.net/m/stream-line/524b3d19

株式会社ストリームラインについて

株式会社ストリームラインは「コミュニケーションの合理化で、ビジネスを進化させる」という理念を掲げ、2016年に資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」、2021年にはIR資料に特化した作成支援サービス「LEAD」の提供をそれぞれスタートしました。

創業からパワーポイント資料の作成サービスに特化し、10年間で累計支援社数1,100社を突破。さまざまな業界からご依頼をいただいており、資料作成部数も4,000部以上にのぼります。

また上場企業様との取引数も既に250社を超えており、確かな信頼と多数の実績があるサービスを提供しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17788/table/88_2_44c53b0625e4816c8772b31078f4782f.jpg?v=202606250251 ]