7 月 18 日 海賊船「ロワイヤルII」リニューアル就航！

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根（本社：神奈川県小田原市 社長：水上 秀博）が運航する箱根海賊船は、海賊船「ロワイヤルII」特別船室をリニューアルし、２０２６年７月１８日（ 土）に運航を開始します。

「近世フランスの華やかさと楽しさを感じるワンランク上の特別なクルーズ」をコンセプトに、特別船室では白と深みのあるルージュレッドを基調に、１８世紀のフランスを感じさせるロココ様式を意識した家具や絵画作品を新たに設置するなど、華やかで気品あふれる船室へと生まれ変わります。

また、船内カフェではドラフトタワーを新設し、ロワイヤルIIをイメージしたカクテルを新たに販売するなど、皆さまを優雅なクルーズへとお迎えします。さらに、1階普通船室に施されたトリックアートも、芦ノ湖航海する海賊船の世界観を表現した迫力のあるデザインへとリニューアルします。

リニューアル就航を記念して、７月１８日～２０日の３日間で合計９５０名様を無料ご招待する、特別な貸切クルーズを実施します。リニューアルされたばかりの特別船室やトリックアートなどをいち早く 体験ください。１８日・１９日はどなたでも、２０日は海の日にあわせて小学生以下のお子さまとご家族をご招待します。なお、１８日はリニューアル後、初航海となります。

ワンランク上の芦ノ湖クルーズをお楽しみいただく箱根海賊船「ロワイヤルII」のリニューアル概要と 記念クルーズの詳細については下記の通りです。

海賊船「ロワイヤルII」航行中の「ロワイヤルII」特別船室（イメージ）船内カフェ（イメージ）〇海賊船「ロワイヤルII」のリニューアル就航

１ 運航開始日

２０２６年７月１８日（土）

２ 海賊船「 ロワイヤルII 」 リニューアル のご紹介

◇ 特別船室

白とルージュレッドを基調とした船内には、ロココ様式を意識した家具や座席を配置し、あらゆるシーンに寄り添い、華やかで気品あふれる船室へと生まれ変わります。さらに、 船内の絵画はオリジナルデザインの隠し絵に刷新し 、より船内を楽 しむ仕掛けが満載です。

また、２階中央の玉座の壁面には新たなシンボルマークを施すなど、随所に１８世紀フランスで親しまれた伝統文化を感じることができます。

◇トリックアート

船内１階後方・両側面の合計３ヶ所に配置されて います。これまでより、リアルさとインパクトを重視したデザイン には、芦ノ湖に生息する魚としても有名なレインボートラウトや箱根神社の水中 鳥居などを取り入れ、芦ノ湖を航海する海賊船の世界観を表現したストーリー性のあるトリックアートへ刷新します。

※世界で初めてトリックアート美術館を開館させた（株）エス・デー監修により作成しています

◇リニューアル記念商品

ロワイヤルIIの船体カラーをイメージした、カクテル「 ロワイヤルII」の販売を開始します。

スパークリングワインをベースに、カシスリキュールを合わせた華やかでちょっぴり贅沢なカクテルです。

また、元箱根港内の「パイレーツ・ギャレー」では、海賊船型のチョコをあしらった「宝箱パイシュー

」を期間限定で販売します。

３海賊船 「ロワイヤルII」ついて

乗船定員：５６５名（うち特別船室 １１１ 名）

運賃例：片道 運賃 大人： １７００円 小人：８５０円

片道特別船室料金 大人：８００円 小人：４００円 ※追加料金

バリアフリー対応（エレベーター 1 基、多目的トイレ 1 箇所）

４リニューアルに関する問い合わせ先

(株)小田急箱根 船舶部 TEL ０４６０-８３-６３２５ （平日 ９：００～１ ７ ：００）

〇就航記念特別 クルーズ について

１リニューアル就航記念特別クルーズ

（１）実施日 ２０２６年７月１８日（土）・１９日（日）

箱根町港１１：００出航～箱根町港１１：４０着 ※乗船受付は１０：３０頃より開始

（２）募集定員

各日２５０名 ※１組 につき最大 ５名様までご応募可能

（３）乗船特典

リニューアル就航を記念した「オリジナルカップホルダー」をプレゼントします 。

２ファミリークルーズ

（１）実 施 日

２０２６年７月２０日（月・祝）

箱根町港１０：３０出航～箱根町港１１：００着 ※乗船受付は１０：００頃より開始

（２）募集定員

４５０名 ※小学生以下のお子さまを含 む 、１組につき最大１０名様までご応募可能

（３）乗船特典

小学生以下のお子さまに は 「オリジナ ル おりがみ」をプレゼントします。

３乗船場所

箱根町港（神奈川県足柄下郡箱根町箱根１６１） 箱根登山バス「箱根町港」下車

４ご予約・乗船方法

（１）特別クルーズのご 乗船には事前エントリーが必要 です。

６月２６日（金）１５ ：００ から ７月 １２ 日 （日） ２３：５９ まで

「小田急 ONE( オーネ） 」 にて承ります。

（２）エントリーには小田急 ONE の会員登録が 必要です。

（３） エントリー完了後、厳正な抽選のうえ、７月 １４ 日（火）頃にご当選の方へメールにて「当選番号」をお送りします。

（４）乗船当日は小田急ONEからのメール画面を受付にて表示ください。

当選番号をスタッフ が確認いたします。

小田急ONE ”キャンペーン”ページ

５ その他

（１）当日の天候や船舶のメンテナンス等により、イベントを中止または内容を変更する場合があり ます。中止の場合は、「箱根ナビ」「 小田急ONEサイト」にてお知らせします。

なお、当日の運航状況については「箱根ナビ」ホームページもあわせてご確認ください。

（２）無料ご招待は特別運航便のみとなります。定期便等への振り替えはできません。

（３）複数日のお申し込みは ご遠慮ください 。

（４） 箱根町港隣接の無料駐車場台数（約１２０台）には限りがあります。公共交通機関のご利用をお願いいたします 。

（５）小田急ONE事務局「one.noreply@odakyudentetsu.co.jp」から、イベントに関するメールを 登録メールアドレスへお送りします。ドメイン指定受信設定をされている場合、設定の確認をお願いします。

６問い合わせ先

「リニューアル就航記念特別クルーズ」「 ファミリークルーズ 」

(株)小田急箱根 営業企画部 TEL ０４６ ５ ３２ ６８０１ （平日 ９：００～１ ８ ：００

参考

【ファミリークルーズ 】

本イベントは一般社団法人日本旅客船協会が実施する「海の日小学生乗船無料キャンペーン」に賛同し開催いたします。当キャンペーンは海洋国・日本の未来を担う子ども達に旅客船・フェリーへの乗船機会を提供し、船とのふれあいを通じて、船に対する理解を深めてもらいたい！という想いを込めて 、当社では平成２５年から毎年「海の日」に実施しています。

【箱根海賊船】

箱根海賊船は桃源台港・箱根町港・元箱根港の３つの港を片道約２５分～３５分で結びます。

海賊船はクイーン芦ノ湖・ロワイヤルII・ビクトリーの３隻が運航しており、全船がバリアフリーに対応しています。湖上から見る箱根神社 の水中鳥居 や富士山、芦ノ湖の四季折々の景観はひときわ美しく、船内カフェではオリジナルコーヒーや宝箱をイメージしたパイシューなどをご用意し 、旅の移動時間にほっとひと息つくカフェタイムをお届けします。

プラス８００円でご利用いただける座席定員制の特別船室では、各船のコンセプトに合わせた歴史や文化を感じさせる装飾が施されており、広々としたお座席や眺めの良い前方部分の専用デッキなどで、優雅な非日常のひと時をお過ごしいただけます。