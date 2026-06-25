世界中から愛されるムーミンとマリークワントの特別なデザインコレクションが数量限定で登場！
株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、2026年7月7日（火）より、「ムーミン×マリークワント デザイン コレクション」を数量限定で発売いたします。
URL：https://www.mq-onlineshop.com/ext/fashion/moomin_fashion2607.html
※オンラインショップでは6月30日（火）10:00より商品ページアップ
■ ムーミン谷から届いたような、特別なデザインコレクションが登場！
世界中で愛される「ムーミン」の世界観をマリークワントデザインで表現したコレクション。
デイジーから顔をのぞかせる可愛らしいリトルミイのTシャツや、ムーミン谷の仲間たちが集合したビッグTシャツ、ニョロニョロのダイカットポーチに、スナフキンと一緒におでかけしたくなるトートなど物語の魅力をたっぷり楽しめるアイテムを幅広くラインナップ。
心にそっと馴染む、ムーミン×マリークワント デザイン コレクションで、やさしい世界に包まれて。
■ 『ムーミン×マリークワント デザイン コレクション』 商品一覧（一部抜粋）
MOOMIN×MQベーシック Tシャツ
\7,150
MOOMIN×MQリトルミイビッグ Tシャツ
\8,250
MOOMIN×MQペイントビッグ Tシャツ
\8,250
MOOMIN×MQファミリービッグ Tシャツ
\8,250
MOOMIN×MQニット プルオーバー
\13,200
MOOMIN×MQ カーディガン
\16,500
MOOMIN×MQナイロン 2WAYミニトート
\14,850
MOOMIN×MQキャンバス トート
\6,600
MOOMIN×MQナイロン ティッシュケース
\4,070
MOOMIN×MQニョロニョロ ダイカットポーチ
\5,280
MOOMIN×MQ ダイカットポーチ
\6,600
MOOMIN×MQナイロン ミニマルチポーチ
\4,400
MOOMIN×MQスナフキン ネックレス
\4,400
MOOMIN×MQリトルミイ バッグチャーム
\4,620
MOOMIN×MQニョロニョロ ブローチ
\3,960
MOOMIN×MQシルエット ハンキーズ
\3,080
MOOMIN×MQ モバイルショルダー
\7,700
MOOMIN×MQ ソックス
\2,640
※価格はすべて税込み表示です。
※価格・仕様は変更になる場合がございます。
オンラインショップ： https://www.mq-onlineshop.com/ext/fashion/moomin_fashion2607.html
※マリークワントオンラインショップでは、6月30日（火）10:00より先行予約開始。7月7日（火）10:00より全国のマリークワントショップにて発売開始。
■マリークワント コスメチックスとは
「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。
カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。
【会社概要】
会社名 ：株式会社 マリークワント コスメチックス
代表取締役社長 ：陶 正治
本社所在地 ：〒150-8336
東京都渋谷区渋谷1丁目7番6号 青山タイヨービル
事業内容 ：化粧品及び､ファッショングッズの製造・販売・輸出
公式HP ：https://www.maryquant.co.jp/
公式ECサイト ：https://www.mq-onlineshop.com/
公式Instagram ：https://www.instagram.com/maryquant_official/
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