WPIを100％使用した『CLEVER(クレバー)』から新登場！「クレバー クリアホエイ マッスル プロテイン キウイ味」

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ(本社:東京都渋谷区)は、WPI(ホエイプロテインアイソレート)を100％使用※1したプレミアムプロテイン『CLEVER(クレバー)』から「クレバー クリアホエイ マッスル プロテイン キウイ味」を2026年7月1日(水)より数量限定で発売いたします。

アスリートに限らず運動初心者や女性からもプロテインの需要が増えている中、『CLEVER(クレバー)』は、タンパク質などの吸収率が高いホエイプロテインをセレクト。その中でも純度の高いWPI(ホエイプロテインアイソレート)を使用しています。【クレバー クリアホエイ(プロテイン)】のWPI（ホエイプロテインアイソレート）は、独自プロセスの製法をさらに進化させた製造工程によって、今までにない透明感とスッキリとした飲みごたえを実現*。

*原料メーカー比較

トレーニング後でもさっぱりとタンパク質を補給していただけます。

「クレバー クリアホエイ マッスル プロテイン キウイ味」は、これからの季節におすすめの甘酸っぱくてさっぱりと爽快な味わいが特徴です。プロテイン特有の重さを感じさせない軽やかな口あたりで、毎日の習慣として続けやすい味わいに仕上げました。朝食の置き換えや運動後のリフレッシュにも最適です。

続々と登場する新フレーバーで、クレバーはこれからも効率のよい理想のカラダづくりを目指す人を応援していきます。

WPI（ホエイプロテイン アイソレート）とは

ホエイとはチーズを製造する際にできる上澄みの液体のことで、タンパク質を多く含んでいます。そこから水分を取り除いてタンパク質を濃縮したものが濃縮ホエイタンパク、いわゆるWPC（ホエイプロテインコンセントレート）といわれ、牛乳にわずかしか含まれていません。

WPI（ホエイプロテインアイソレート）は、そこからさらに不純物を取り除くため、タンパク質の含有量が90%以上と非常に純度が高く、吸収がその他のプロテイン原料よりも早くなっています。

WPIは、さっと水になじみ、アミノ酸のBCAAも多く、スポーツやトレーニングでタンパク質を効率的に摂りたい方にはもちろん、ダイエットでカロリーが気になる方や、乳製品などでおなかを壊しやすい方にも安心して摂取していただけます。

クリアに飲めるWPI(ホエイプロテインアイソレート)100％使用※1

クレバークリアホエイ マッスル プロテインのWPI(ホエイプロテインアイソレート)は、独自のプロセスにより、通常のWPIよりも水に溶かした時の透明感と、酸味のある味付けにも適応。（原料メーカー比較）

さらに独特の臭みも低減することで、トレーニングの時でもさっぱりとタンパク質を補給していただけるプロテインパウダーです。

※1 タンパク質原料として100％

■商品概要

【クレバー クリアホエイ(プロテイン)】

スッキリゴクゴク飲める新感覚プロテイン

タンパク質高含有、100%WPI(ホエイプロテインアイソレート) ※1 ＋プロバイオティクス（乳酸菌）

■クリアに飲めるWPI 100％使用※2

独自のプロセスにより通常のWPIよりも水に溶かした時の透明感と酸味のある味付けにも適応。（原料メーカー比較）

さらに特有の臭みも低減することでトレーニング時でもさっぱりとタンパク質を補給していただけます。

■脂質ゼロ・コレステロールゼロを実現

美しい筋肉のために、脂質0g及びコレステロール0mgを実現※3

■1食でタンパク質を20g補える *1回25gあたり

筋肉作りに欠かせないタンパク質含有率90％以上

■1食分 91kcal 低糖質※4 2.15g *1回25gあたり

■21種類の乳酸菌入り

健康管理を心掛けている方にもおすすめです。

※クレバー クリアホエイ、ホエイマッスル（プロテイン）シリーズ、プロテインバーのみ

国際的なアンチドーピング認証機関である英国LGC社が運用する禁止薬物が含まれていないことを証明するプログラム「インフォームドチョイス」を採用しています。

※発売日：2026年7月1日クレバー クリアホエイ マッスル プロテイン キウイ味

タンパク質 20g* 低糖質*※4 2.15g クエン酸 784mg* 配合

*1食分25gあたり

夏にぴったりなさわやかでジューシーな味わい。

クエン酸は、酢や柑橘類に含まれる酸味料成分の一種です。人間が生きていく上で重要なエネルギーをつくり出すために必要不可欠な成分とされ、エネルギーを生み出すクエン酸回路の構成要素です。

400g（約16～32回分）：3,680円（税込 3,974円）

※1 タンパク質原料として100％

※2 タンパク質原料として

※3 脂質0g及びコレステロール0mgとは、脂質0.5g未満/100g、コレステロール5mg未満/100gのこと(食品表示基準)

※4 食事摂取基準から算出した1食分の糖質量との比較です

■CLEVERとは

*トレーニングと食事管理による

理想のカラダへ、クレバーな選択

私たちは、効率的な手法で理想の体形を手に入れたい*と願う人のために、

高品質でプレミアムなサプリメントとプロテインを提供することを目指しています。

彼／彼女が目標に到達するために最高のパフォーマンスを発揮すること。

毎日の課題や壁を克服するのを助けるために、最高の燃料を作ります。

そのために私たちは最高の基準の品質を目指しています。

それは、ピュアで無駄なものが入っていないこと。

最短最速で目標に向かっていくあなたのそばにある存在です。

公式ブランドHP https://www.clever-protein.com