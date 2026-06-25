選ぶなら、全部見てから。東京151エリア・全2,854店舗を比較できるパーソナルジム情報サイト『ジムピタ』公開

株式会社クリエイティブジャンプ

『新宿のパーソナルジムおすすめ7選』

検索すると、そんな記事はいくつも出てきます。

でも、本当に自分に合うジムを探すなら、あらかじめ選ばれた数店舗だけではなく、通えるエリアにどんな選択肢があるのかを、まず知りたい。

料金、入会金、回数、トレーニング時間、駅からの距離。

条件を自分で見比べながら選びたいのに、東京都内のパーソナルジムをまとめて比較できる場所は、まだ十分ではありませんでした。

『おすすめ』から選ぶのではなく、『全部』を見てから選べるように。

だから、ジムピタをつくりました。

株式会社クリエイティブジャンプ（所在地：東京都港区、代表取締役：右 大輝）は、東京都のパーソナルジム・パーソナルピラティス情報を比較できるサイト『ジムピタ』を公開しました。

『ジムピタ』は、東京151エリア・全2,854店舗の情報を掲載。入会金、コース総額、回数、1回あたりのトレーニング時間、駅徒歩、所在地などを同じ基準で整理し、利用者が自分に合う一店舗を比較・検討しやすくする情報サイトです。

誰かが作った特定の『おすすめ』だけに絞るのではなく、生活圏や料金、通い方、目的に合わせて比較し、自分で選べることを目指しています。

また、2026年6月25日時点で、公開ページ上で東京都の掲載件数を確認できた比較・情報サイト12サイトを当社が調査した結果、ジムピタは確認対象内で最多掲載となりました。※

サイト公開にあわせ、料金表や設備情報だけでは伝わらない各ジムの魅力を紹介する『ジムピタ訪問取材プロジェクト』も開始します。第1期では、東京都内のパーソナルジム10店舗程度を対象に、無料で訪問取材・紹介記事制作を行います。

ジムピタ公式サイト

https://gym.creativejump.jp/

掲載数調査ページ

https://gym.creativejump.jp/research/tokyo-personal-gym-listing-count/

本リリースのポイント

・東京151エリア、全2,854店舗のパーソナルジム・パーソナルピラティス情報を掲載

・東京都の掲載店舗数は、確認対象12サイト中で最多掲載

・入会金、コース総額、回数、時間、駅徒歩を横並びで比較

・エリア、現在地、料金、設備などの条件から候補を探せる

・料金表だけでは伝わらない『選ばれる理由』を紹介する無料訪問取材プロジェクトを開始

・第1期として、東京都内のパーソナルジム10店舗程度を募集

『月額』だけでは、ジム選びは終わらない

パーソナルジムには、月額制、回数制、短期集中コース、都度払い、通い放題など、さまざまな料金体系があります。

同じ『月額○円』という表示でも、月に通える回数、1回あたりのトレーニング時間、入会金の有無、食事指導やレンタル品の範囲は店舗ごとに異なります。

選択肢が増えたことは、利用者にとって良いことです。

一方で、複数の公式サイトを見比べながら、『総額』『回数』『時間』『通いやすさ』を自分で読み替えなければならない場面もあります。

パーソナルジム選びで確認したいのは、単に『安いか、高いか』だけではありません。

・入会時を含め、最初にいくら必要なのか

・通い切るまでに総額でいくらかかるのか

・月に何回通えるのか

・1回あたり何分のトレーニングなのか

・自宅や職場から無理なく通い続けられるか

・自分の目的や生活スタイルに合うか

ジムピタは、こうした条件を同じ基準で確認しやすくすることで、利用者が納得して一店舗を選べる情報環境を目指します。

比べるのは『月額』ではなく、『続け方』

ジムピタでは、各店舗の公式サイト、公式SNS、地図情報などの公開情報をもとに、料金や店舗情報を整理しています。

比較時に確認できる主な情報は以下の通りです。

・入会金、事務手数料などの初期費用

・コース総額

・初月総額

・1回あたり料金

・30分換算料金

・セッション回数、トレーニング時間

・最寄り駅、駅徒歩、所在地

・営業時間、公式サイト、公式SNS

・完全個室、女性向け、手ぶら利用、食事指導などの特徴

『予約を急がせること』ではなく、『比較したうえで、納得して選べること』

それがジムピタの考えるパーソナルジム比較です。

料金・総額の算出ルール

https://gym.creativejump.jp/pricing-rules/

見つけるだけで終わらせない。『選ばれる理由』まで届ける

パーソナルジムの魅力は、料金、設備、立地だけでは測れません。

どのような人に通ってほしいのか。

トレーナーは何を大切にしているのか。

続けやすさのために、どのような工夫をしているのか。

なぜ、その指導方針や空間づくりにこだわっているのか。

こうした情報は、利用者が『ここなら自分に合いそう』『ここなら続けられそう』と思えるかどうかに大きく関わります。

そこでジムピタは、東京都内のパーソナルジムを実際に訪ね、そのジムならではの考え方や魅力を利用者目線で紹介する『ジムピタ訪問取材プロジェクト』を開始します。

本企画は、単なる無料紹介企画ではありません。

価格帯、立地、指導スタイル、利用者層が異なるジムを取材し、『どんな人に向いているのか』『継続を支える工夫は何か』『料金表だけでは見えない魅力は何か』を届ける編集プロジェクトです。

取材記事はジムピタ内で公開し、利用者がパーソナルジムを比較・検討する際の判断材料として蓄積していきます。

なお、取材への応募や取材実施の有無によって、通常一覧への掲載可否や掲載順位が変わることはありません。

『ジムピタ訪問取材プロジェクト』第1期 募集概要

企画名

ジムピタ訪問取材プロジェクト 第1期

募集店舗数

10店舗程度

対象

・東京都内に実店舗を持つパーソナルジム

・代表者またはトレーナーが取材に対応できる店舗

・店内やトレーニング風景の撮影、または公式素材の提供に協力できる店舗

・掲載情報および取材内容の確認に協力できる店舗

取材内容

代表者・トレーナーへのインタビュー、店内・トレーニング風景の撮影、店舗の特徴、利用者に向くポイントの整理など

費用

取材、記事制作、ジムピタ内での紹介掲載は無料です。

応募期間

本リリース配信日より、取材枠が埋まり次第終了

応募方法

ジムピタお問い合わせフォームより、『ジムピタ訪問取材プロジェクトに応募したい』と明記のうえ、お申し込みください。

お問い合わせフォーム

https://gym.creativejump.jp/contact/

選定方法

応募多数の場合は、地域、価格帯、利用者層、指導スタイル、店舗の特徴などを踏まえ、ジムピタ編集部が取材先を選定します。

代表コメント

『パーソナルジムを探すとき、最初に目に入るのは月額料金かもしれません。

しかし、実際にいくら支払うのか。月に何回通えるのか。1回あたりどの程度の時間を確保するのか。トレーナーとの相性や、無理なく通い続けられる立地・空間かどうかも重要です。

東京都内のパーソナルジム・パーソナルピラティス情報を2,854店舗整理する中で、利用者が条件をそろえて比較することの難しさを強く感じました。

『おすすめ』から選ぶのではなく、『全部』を見てから選べるように。

ジムピタは、店舗をただ並べるためのサイトではありません。利用者が自分に合う一店舗を選び、ジム運営者が本来持つ魅力を正しく伝えられる情報環境をつくることを目指しています。

訪問取材プロジェクトを通じて、料金表だけでは見えない各ジムの考え方や工夫を届け、利用者とジムのより良い出会いを増やしていきます。』

株式会社クリエイティブジャンプ

代表取締役 右 大輝

掲載数調査について

ジムピタは、2026年6月24日時点で、公開ページ上で東京都の掲載件数を確認できた比較・情報サイト12サイトを当社が調査した結果、確認対象内で最多掲載となりました。

ジムピタの掲載店舗数は、東京151エリア・全2,854店舗です。

比較対象、件数の確認方法、店舗数の集計基準、調査上の留意点は、以下の調査ページで公開しています。

東京都のパーソナルジム店舗数に関する調査結果

https://gym.creativejump.jp/research/tokyo-personal-gym-listing-count/

『ジムピタ』について

『ジムピタ』は、東京都のパーソナルジム・パーソナルピラティス情報を比較・検討できるサイトです。

料金、入会金、コース総額、回数、トレーニング時間、駅徒歩、所在地、公式情報などを整理し、利用者が自分に合う一店舗を選びやすくすることを目的としています。

掲載情報は、各ジムの公式サイト、公式SNS、地図情報などの公開情報をもとに整理しています。料金、営業時間、サービス内容などは変更される場合があるため、最新情報は各店舗の公式情報をご確認ください。

サイト名

ジムピタ

サイトURL

https://gym.creativejump.jp/

株式会社クリエイティブジャンプについて

株式会社クリエイティブジャンプは、東京都港区を拠点に、マーケティング戦略、広告運用、SNS運用、Web/LP制作、動画制作などを手がけるマーケティングスタジオです。

商品・表現・接点を一体で設計し、店舗やサービス事業者の魅力を『選ばれる理由』として伝えるための表現や導線を整えています。

『ジムピタ』はその取り組みの一つとして、パーソナルジムを探す利用者が、料金や通いやすさ、各ジムの特徴を比較しながら、自分に合う一店舗を選びやすくすることを目指して運営しています。

会社名

株式会社クリエイティブジャンプ

代表者

代表取締役 右 大輝

所在地

東京都港区芝4丁目7番6号

事業内容

マーケティング戦略、広告運用、SNS運用、Web/LP制作、動画制作、導線設計、採用広報支援、情報サイト運営

コーポレートサイト

https://creativejump.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社クリエイティブジャンプ

ジムピタ運営事務局

メールアドレス

gympita@creativejump.jp

取材応募・掲載情報の修正・追加

https://gym.creativejump.jp/contact/

※『確認対象12サイト中で最多掲載』は、2026年6月24日時点で、公開ページ上の東京都パーソナルジム掲載件数を確認できた比較・情報サイト12サイトを対象とした当社調査によるものです。各サイトの掲載対象、重複処理、カテゴリ定義は同一ではありません。本調査は、すべての関連サイトを完全網羅した比較を示すものではありません。詳細は掲載数調査ページをご確認ください。