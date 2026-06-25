SynXのエンジニア3名が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出

株式会社SynX

株式会社 SynX（代表取締役：西 潤一郎、本社：東京都千代田区、主要株主：ポールトゥウィンホールディングス 100％、東京証券取引所プライム市場上場〈証券コード：3657〉、以下 SynX）は、クラウド技術を活用したお客様のシステム構築・運用支援のさらなる高度化に向け、技術者育成と認定資格保有者の拡充に取り組んでおります。

その取り組みにおいてこの度、弊社所属のエンジニア3名が、「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」を受賞したことを発表いたします。

「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」 は AWS Partner Network (APN) に参加している企業に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」 AWSエンジニアを対象とした表彰プログラムです。

本受賞は、2026年6月に開催されたAWS Summit Japan 2026においてAWSが発表したもので、当社の社員が認定されました。

当社では、今後も高度なクラウド技術を有するエンジニアの育成を推進し、お客様のニーズに応じた最適なクラウド環境の設計・構築・運用支援を通じて、継続的な価値提供に努めてまいります。

※「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」の詳細については、以下をご参照ください。

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

■SynXについて

株式会社SynXは、業務改善・DX推進・システム開発を通じて、企業の課題解決を支援するITパートナーです。

開発・QA・ITインフラ・セキュリティを一気通貫で提供する「SynX One」を軸に、企業のIT課題をワンストップで支える体制を整えています。

ITインフラサービスにおいては、オンプレミスからクラウド、マルチクラウド・ハイブリッド環境まで柔軟に対応し、設計・構築・移行から運用・最適化までを一貫して提供することで、企業のIT基盤を安定的かつ効率的に支援しています。

URL：https://www.synx.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社SynX

広報担当

Email：public.relations_desk@synx.co.jp