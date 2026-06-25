「朝8時キックオフの日本代表戦、仕事はどうする？」EC事業のFun Standardが「試合後出勤」を1日限定で導入

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋 良介、笹森 広貴）は、2026年6月26日（金）に行われる「サッカー日本代表 対 スウェーデン代表戦」に合わせ、「応援観戦×特例シフト」を掛け合わせた1日限定の社内コミュニケーション施策を実施いたします。

本取り組みでは、希望する社員を対象に、福岡勤務の社員は社内スペースへの出社によるリアル観戦、フルリモート勤務の社員は各自の環境での応援観戦を実施します。

これに伴い当日は、当社が導入している通常のフレックスタイム制（午前10時までの業務開始）の枠を超え、試合終了に合わせて「午前10時を過ぎてからの出社・業務開始」も可能とする特例措置を柔軟に運用します。

「日常にワクワクを生み出す」をミッションに掲げる当社ならではの、遊び心と生産性を両立させた新しい働き方の試みです。

■ 背景と狙い：朝の熱狂をエネルギーに！「Fun」を共有する組織づくり

Fun Standardの詳細（HP） :https://www.funstandard.jp/

試合開始は日本時間の朝8:00を予定しています。通常であれば通勤や業務開始の時間帯ですが、Fun Standardではこの世界的なスポーツイベントを「社員が前向きに働ける環境づくりのチャンス」と捉えました。

それぞれの環境で応援： 出社している社員は社内のスペースに集まって一体感を高め、リモートワークの社員も各自の環境から参加。それぞれのスタイルで日本代表を応援します。

グローバルな交流のきっかけに： 当社には海外出身の社員も多数在籍しています。世界的なスポーツイベントをきっかけに、多様なバックグラウンドを持つ社員同士の自然なコミュニケーションを生み出す契機とします。

「Fun」と「Work」のメリハリ： 各部門で事前に業務調整をしっかりと行い、通常業務への影響を最小限に抑えることで、「楽しむときは全力で楽しみ、働くときは集中する」という当社のカルチャーを体現します。

■ 実施概要

実施日： 2026年6月26日（金）

対象試合： サッカー日本代表 対 スウェーデン代表（日本時間 8:00キックオフ）

観戦場所： 社内スペース、または各自のリモート勤務環境

対象者： 応援観戦を希望する全社員

特別運用内容： 観戦参加者を対象に、試合終了後から業務を開始できるよう勤務開始時間を柔軟にスライド

■ 代表コメント

4年に一度の世界的なスポーツイベントを、社員みんなで楽しめる機会にしたいと考え、この思い切ったシフト運用を決めました。 仕事に真剣に向き合うことはもちろん大切ですが、同じ時間を共有し、自然に会話が生まれることも、強い組織づくりには欠かせません。 今回の取り組みを通じて、部署や働く場所を越えたコミュニケーションが生まれ、社内の一体感がさらに高まることを期待しています。

■ Fun Standard株式会社について

「ワクワクで世界を変える」をビジョンに掲げ、日常にワクワクを生み出し、生活を豊かにする商品・サービスを世界中に届けています。DtoC（インターネットでの通信販売事業）を主軸に、アウトドア・ライフスタイルブランド「PYKES PEAK」やスマホアクセサリーブランド「BELLEMOND」など、自社で企画した商品を国内外のお客様へお届けしています。 「Fun（楽しさ・ファン）」と「Standard（新基準の創造）」という社名の通り、既存概念にとらわれない社会や働き方の新基準を社員全員で創造していくことを目指しています。

会社名： Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ）

所在地： 福岡県大野城市紫台16-6 パセオ南ヶ丘1001

代表者： 代表取締役 大屋 良介、笹森 広貴

事業内容： DtoC事業、国内EC事業、海外EC事業（世界10カ所のAmazonマーケットプレイス等）、BtoB事業、デザイン、PR 等

URL： https://www.funstandard.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Fun Standard株式会社お問い合わせフォーム

https://www.funstandard.jp/contact