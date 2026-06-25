役員人事のお知らせ
株式会社ヤナセ
- 取締役(7名)、監査役(3名:非改選) ＊下線部分が新任
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114521/table/69_1_310e2a55e26ba4ede27a95a217c4f203.jpg?v=202606250251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114521/table/69_2_9d796935cba37e8539d561b53c9b5779.jpg?v=202606250251 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/114521/table/69_3_6aadd2d4391f2579c9c0bb5fa0f6d86d.jpg?v=202606250251 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/114521/table/69_4_6113fec0e03ebe7b6eb799b66c03ca1a.jpg?v=202606250251 ]
株式会社ヤナセ 役員一覧（2026年6月25日現在）
株式会社ヤナセ（社長:森田 考則）は、本日開催の定時株主総会で取締役の選任を行った後、取締役会で下記の人事を決定しましたのでお知らせします。
- 取締役(7名)、監査役(3名:非改選) ＊下線部分が新任
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114521/table/69_1_310e2a55e26ba4ede27a95a217c4f203.jpg?v=202606250251 ]
2. 新任取締役略歴（1名）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114521/table/69_2_9d796935cba37e8539d561b53c9b5779.jpg?v=202606250251 ]
3. 退任取締役（1名）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/114521/table/69_3_6aadd2d4391f2579c9c0bb5fa0f6d86d.jpg?v=202606250251 ]
4. 退任監査役（1名）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/114521/table/69_4_6113fec0e03ebe7b6eb799b66c03ca1a.jpg?v=202606250251 ]
株式会社ヤナセ 役員一覧（2026年6月25日現在）