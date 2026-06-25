「東京タワー七夕まつり2026」 6月27日（土）スタート！浴衣を着るとお得がたくさん！ 七夕ネオ屋台も登場します！

株式会社TOKYO TOWER

東京タワーでは、夏恒例の「天の川イルミネーション」を中心に、短冊飾り棚の設置や、浴衣着用でお越しになると、お得なサービスが受けられるキャンペーン等、七夕の季節を祝う様々なイベントが盛りだくさん。6月27日(土)～7月7日(火)の期間中は「東京タワー 七夕まつり 2026」として様々なイベントを開催します。

◆天の川イルミネーション2026

無数のLED電球を夜空に瞬く「天の川」に見立て、涼しげな光で夏の風情を演出する恒例の「天の川イルミネーション」。

メインデッキで夜景とイルミネーションの幻想的な競演がお楽しみいただけます。

【天の川イルミネーション2026】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43381/table/142_1_31f776498523a975f399face3207adf0.jpg?v=202606250251 ]

◆星に願いを…「天の川に一番近い展望台」に短冊を飾ろう

メインデッキ1階 Club333に、短冊飾り棚を設置、色とりどりの短冊に願い事を自由にお書きいただけます。

お客様の願いや思いが込められた短冊は、

イベント終了後、芝・増上寺に奉納します。

【星に願いを…「天の川に一番近い展望台」に短冊を飾ろう】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43381/table/142_2_6eaf7381973a14cad8f64df9009ec731.jpg?v=202606250251 ]

◆浴衣でお得キャンペーン

6月27日(土)～7月31日(金)の期間、東京タワーに浴衣や甚平着用でお越しになると、お得なサービスが受けられる夏の恒例企画「東京タワーだ！浴衣でお得！」を実施します。

対象店舗・サービス内容は、ホームページ(https://www.tokyotower.co.jp/event/20260613000633/)をご覧ください。

【浴衣でお得キャンペーン】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43381/table/142_3_55a3d07355f08e2c2bf1d7753d18c1ee.jpg?v=202606250251 ]

※7月6日(月)～7日(火)の2日間は、東京タワーアテンダントスタッフも

浴衣を着用しておもてなし。七夕気分を盛り上げます！

※スタッフの浴衣着用、スケジュールは不定期となります。

◆東京タワー 七夕×ASIAN Night Market

『東京タワーで、アジアを旅する3日間』



東京タワーの足元に、アジア各国のグルメが集結する「ASIAN Night Market」を開催いたします。

台湾・韓国・タイ・ベトナムなど、多彩なアジアグルメを楽しめるキッチンカーやフードブースが並び、まるで海外のナイトマーケットを訪れたかのような非日常空間をお楽しみいただけます。



会場内には、七夕をテーマにした装飾に加え、ネオンで彩られた幻想的なフォトスポットを設置。色鮮やかな灯りが会場を包み込み、昼と夜で異なる表情を見せる特別な空間を演出します。思わず写真を撮りたくなる“映える”スポットが随所に散りばめられ、東京タワーならではの景観とともに特別な思い出を残していただけます。



また、アーティストライブやDJパフォーマンスも実施予定。

グルメ、音楽、光の演出が融合した、夏の夜を彩る3日間限定のイベントです。



ご家族やご友人、大切な方とともに、東京タワーでアジア旅行気分を味わいながら、七夕の特別なひとときをお過ごしください。

◇◆イベントの見どころ◆◇

・ アジア各国の本格グルメが集結

・ネオンで彩られた幻想的な

ナイトマーケット空間

・SNS映えする七夕フォトスポット

・東京タワーを背景に撮影できる

特別なロケーション

・アーティストライブ＆DJパフォーマンス

・海外旅行気分を味わえる非日常体験



「食べる・撮る・楽しむ」が一度に叶う、

東京タワーならではのアジアンナイトマーケット

【東京タワー 七夕×ASIAN Night Market】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/43381/table/142_4_bcf5ed30d72b37dae4fd400ef168c144.jpg?v=202606250251 ]

◆TOKYO TOWER CITY POP CONNECTION Happy before Milky Way Vol.4

昭和から令和まで、東京夜景を見つめてきた展望台に、都会的でキラキラしたJ-Popサウンドが溢れます。「夜景×シティポップ」懐かしくも心地よい空間を演出します。

七夕直前の東京タワー展望台が

POPでSweetな音楽に包まれます！

素敵な夜景と音楽と映像と...

展望台の夜が更けていきます。



高さ150m天空でお会いしましょう！！

タイムテーブルはこちら(https://www.tokyotower.co.jp/event/20260613000633/)をご覧ください。

【TOKYO TOWER CITY POP CONNECTION Happy before Milky Way Vol.4】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/43381/table/142_5_5776da0c30af2e47ab0e59f285f4a251.jpg?v=202606250251 ]

◆イル・ド・フランス国立管弦楽団 主席奏者達によるスペシャルミニコンサート

フランスのオーケストラ「イルドフランス国立管弦楽団」のフリーコンサートを開催いたします。



出演者：Clemence Vershave（バイオリン）

Raphael Unger（チェロ）

Renault Stahl（ヴィオラ）

演奏時間：20分程度（演奏する数曲のうち、七夕に関連する曲も演奏予定）

Clemence Vershave（バイオリン）Raphael Unger（チェロ）Renault Stahl（ヴィオラ）

【イル・ド・フランス国立管弦楽団 主席奏者達によるスペシャルミニコンサート】

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/43381/table/142_6_9c92881b581aa62392aa37dfceffb670.jpg?v=202606250251 ]

◆七夕限定特別ライトアップ

7月5日（日）～7日（火）の3日間限定で、特別ライトアップ「七夕インフィニティ・ダイヤモンドヴェール」を日没（19：00）～22：00まで点灯します。



塔体に設置された268台のLEDライト1つ1つの光が、じんわりと明滅し、天の川のように、揺らめくライトアップをお楽しみいただけます。

七夕インフィニティ・ダイヤモンドヴェール

【七夕インフィニティ・ダイヤモンドヴェール】

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/43381/table/142_7_c3f9ac4cb4b6da3ee41f4515916bce8b.jpg?v=202606250251 ]

■「東京タワー七夕まつり2026」の詳細はこちら

https://www.tokyotower.co.jp/event/20260613000633/