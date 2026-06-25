モンゴルの異文化体験と星空観賞！　8月21日（金）出発のバスツアー「ゲルに宿泊し、”星空案内人”と那須の夜空を観賞する感動と学びの２日間」に協力。

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年8月21日（金）から1泊2日で開催される首都圏発のバスツアー「モンゴルの遊牧民が暮らす移動式住居「ゲル」に宿泊し、“星空案内人”と那須の夜空に輝く「天の川・夏の大三角形」などを観賞する学びの２日間」（企画・実施：株式会社 共立トラスト）に協力いたします。



本ツアーは那須の爽やかな大自然に囲まれた宿泊施設「モンゴリアビレッジ テンゲル」の、モンゴルの遊牧民が暮らす移動式住居「ゲル」に宿泊し、モンゴルの食事スタイルを取り入れたバーベキューをお楽しみいただけます。

夜にはビクセンの星空案内人による解説と天体望遠鏡や双眼鏡を使用した星空観賞を開催。お子さまの夏の自由研究にもおすすめできるとともに、大人の知的好奇心や癒しも満たす、全世代向けのプログラムとなっています。

移動式住居「ゲル」への宿泊と、モンゴルの食事スタイルを取り入れたバーベキュー

宿泊は、外観から家具・装飾にいたるまで現地仕様を再現した、モンゴルの移動式住居「ゲル」に滞在します。仕切りのない空間で、異国情緒あふれるひとときを過ごせる空間となっています。

夕食には、乳製品や肉をメインとするモンゴルの食事スタイルをベースに、和牛や那須産の三元豚などを揃えたバーベキューが予定されています。那須の豊かな自然の中で、異文化と地域の食を味わうことができる行程となっています。

子どもから大人まで楽しめる、”星空案内人”による星空観賞会

夜には、ビクセンの天体望遠鏡や双眼鏡を複数台設置。肉眼では捉えきれない那須の美しい天の川や、月のクレーターなどをじっくりと観察いただけます。



なかでも注目は、宮沢賢治が名著『銀河鉄道の夜』の中で「トパーズとサファイア」と表現した、二重星アルビレオの観賞です。星空案内人が、星座にまつわる神話から科学的な背景まで分かりやすく解説。お子さまの夏休みの自由研究としてはもちろん、大人の知的好奇心も刺激する、深く贅沢な時間をお届けします。

なお、雨天・曇天時には、屋内施設にて遊びながら学べる星空講座やクイズ大会など、特別なプログラムを実施する予定です。

星空観賞（イメージ）雨天・曇天時室内プログラム（イメージ）

「モンゴルの遊牧民が暮らす移動式住居「ゲル」に宿泊し、“星空案内人”と那須の夜空に輝く「天の川・夏の大三角形」などを観賞する学びの２日間」 イベント概要

- 日時：2026年8月21日（金）～22日（土）[1泊2日]- 出発地：新宿駅前（東京都新宿区）もしくは上野駅前（東京都台東区）- 宿泊・開催地：モンゴリアビレッジ テンゲル（栃木県那須町）- 旅行代金：\49,800/名（大人・子ども同額） ※星空観賞会の参加費は旅行代金に含まれます- 行程（抜粋）

【1日目】8月21日（金）

12:00 新宿駅発

13:00 上野駅発

16:15 モンゴリアビレッジ テンゲル着予定

20:00～ 【1グループ目】星空観賞会予定

21:00～ 【2グループ目】星空鑑賞会予定

【2日目】8月22日（土）

10:00 モンゴリアビレッジ テンゲル発予定

16:30 上野駅着予定

17:30 新宿駅着予定

注意事項

・悪天候時は、施設内施設にて星空講座・クイズ大会などを実施。

・行程の詳細は下記Webサイトをご覧ください。

- 申し込み方法：下記申し込み先（KTA TOURS Webサイト）よりお申し込みhttps://www.travel-tabie.com/ky_trust_web/tour/views/2026-C005#price※リンク先は【親子で行く】の表記となっておりますが、大人のみでもお申し込みいただけます。- 企画・実施：株式会社 共立トラスト（KTA TOURS 運営会社）- 企画協力：トラスト トウキョウ株式会社- 協力：株式会社ビクセン- ツアーに関するお問い合わせ共立トラベルエージェンシー電話：0120-981-729メール：trust-kta@dormy.co.jp営業時間：平日 9:00～17:30

詳細はこちら

https://www.travel-tabie.com/ky_trust_web/tour/views/2026-C005

このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、共立トラベルエージェンシー（0120-981-729）へお願いいたします。

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan

また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/

＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー