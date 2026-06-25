【wakemake（ウェイクメイク）】塗りたてのカラーとツヤが、唇に長時間ピタッと密着する「ラスティンググロウスティック」を7月1日（水）発売！

CJ Olive Young Japan株式会社

韓国を代表するKビューティープラットフォーム「オリーブヤング」発のメイクアップブランド「wakemake（ウェイクメイク）」は、7月1日（水）より塗りたてのカラーとツヤが、唇に長時間ピタッと密着する「ラスティンググロウスティック」を発売いたします。

塗った瞬間の美しいカラーとツヤをピタッとラッピングし、リップの塗り直しを最小限に。リップケア成分を31,000ppm配合*¹したケアグロウ処方で、うるおいも両立する“密着グロウリップ”です。カラー展開は、Z世代を中心に支持を集めるインフルエンサー・きぃぃりぷさん＆フゥジさん監修の3色を含む、全6色をご用意しました。

【製品情報】

色もツヤもピタッとラッピング。 リタッチいらずの密着グロウリップ

wakemake

ラスティンググロウスティック

全6色

3.5g

1,540円（税込）

2026年7月1日（水）発売

塗った瞬間に唇に密着して、塗りたてのカラーとツヤを長時間キープするカラーリップ。唇の上にカラー密着膜とツヤ膜を作ることで、色移りを防ぎ、塗り直しを最小限に抑えます。こだわりのリップケア成分を31,000ppm配合*¹したケアグロウ処方で、うるおいに満ちた仕上がりに。粘膜カラーから深みカラーまで、全6色。フェノキシエタノール、パラベン、合成香料不使用。

■塗りたてのカラーを長時間キープ

唇に塗った瞬間のカラーをラッピングするように密着。唇と一体化するようにフィットしてカラーをホールドし、忙しい日でもこまめな塗り直しを気にせず過ごせます。

■次世代グロウ技術により、色移りを最小限に

塗布した瞬間に、唇の上にカラー密着膜とツヤ膜を作る次世代グロウ技術「Wrapping Glow(TM)」を採用。ツヤ感を保ち、カップやマスクへの色移りを最小限にとどめます。

■こだわりのリップケア成分を31,000ppm配合*¹

リップケア成分を31,000ppm配合*¹。グロウスクワラン*²やペプチド*³を含む3Dリップバウンサー*⁴、セラミド由来のリップセラ*⁵を組み合わせた独自成分モイスチャーラッピングコンプレックス(TM)︎*²*⁴*⁵やローズPDRN*⁶が唇のうるおいを保ちます。

■鏡なしでもきれいに塗れるスティック形状

リップスティックの直径と角度にこだわった設計で、鏡いらずでするするときれいに塗れる形状を叶えました。

■唇のことを考えた3つのFREE処方

フェノキシエタノール、パラベン、合成香料は使用しておりません。

01、02、05は、美容系インフルエンサー・きぃぃりぷさん＆フゥジさん監修！

01 ブランク、02 サーモンド、05 グルービーは、ありのままの自分を楽しみながら活躍している美容系インフルエンサーのきぃぃりぷさんとフゥジさん監修のカラー。日本市場のメイクトレンドやカラー需要を踏まえ、メイクアップに高い関心をもつ日本クリエイターとのコラボが実現しました。お二人のおすすめメイクやファッションの雰囲気に合うリップカラーを考案していただきました。

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カラー展開

BEST！

＼ きぃぃりぷ & フゥジPICK／

01 ブランク

赤みを抑えた

白みクリームヌードカラー

from きぃぃりぷ & フゥジ

コンシーラーみたいなユニークなカラー。リップを塗る前にコンシーラーやファンデーションで唇のカラーを完全に消す過程を、もっと簡単で自然に表現できるように考えました。本来の唇のトーンをきれいに整えながら独自的なムードを見せるヌーディーベージュカラーです。

＼きぃぃりぷPICK／

02 サーモンド

唇に自然になじむ

サーモンヌードカラー

from きぃぃりぷ

ギャルメイクに似合うカラー。華やかなアイメイクのときもリップが浮かず、調和されてなじむように考えました。あまり派手過ぎない、くすんでいないサーモンベージュカラーで、特有のトレンディーなムードを生かすギャルメイクには欠かせない色味です。

03 ロウローズ

温かみのある

ミルクティーローズカラー

04 エニウェイ

顔色が映える

粘膜ピンクカラー

＼フゥジPICK／

05 グルービー

青みのある

明るめグレープカラー

from フゥジ

年齢や性別問わず誰でも手に取りやすいカラー。誰にでも似合いながらも、それぞれの雰囲気を生かせるように、明るい血色感や柔らかいムードを込めました。負担なく塗れるピンクモーヴカラーで、デイリーメイクには欠かせない色味です。

06 ブルーム

ディープに映える

ココアブラウンカラー

*¹ オリーブヤング調べ *² スクワラン（整肌成分） *³ パルミトイルトリペプチド-１（整肌成分） *⁴パルミチン酸エチルヘキシル、トリベヘニン、イソステアリン酸ソルビタン、乳酸、パルミトイルトリペプチド-１（全て整肌成分） *⁵ メドウフォーム種子油、シア脂、セラミドＮＰ（全て整肌成分） *⁶ 水、ＢＧ、１，２-ヘキサンジオール、ＤＮＡ-Ｎａ、ハイブリッドローズ花エキス、エチルヘキシルグリセリン（全て整肌成分）

●「wakemake（ウェイクメイク）」とは？

Wake your Color, Make your Glow

「似合う」が見つかる wakemake

wakemakeは、韓国を代表するKビューティープラットフォーム「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」発のメイクアップブランドです。一人ひとりの肌に溶け込むような透明感のある柔らかな色彩と、トレンド感溢れるカラーバリエーションが特徴。カラーを自由に楽しむことをモットーとし、ヘルシーで自信に満ちた美しさを叶えるメイクアップ製品を展開しています。洗練された感性とやりすぎないスタイル、クールなアティチュードを持つ方に向けて、唯一無二のメイクアップを提案します。

●CJ OLIVE YOUNGについて

1999年に韓国のヘルス＆ビューティ専門店「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」の1号店をオープン。店舗事業は現在、韓国国内で1,300店舗以上へ拡大しています。並行して、2017年より公式オンラインモール事業を展開しています。また、2007年からは自社ブランドの展開も開始。スキンケア、メイクアップ、メイクアップツールなど、低価格ながら高品質のヒット商品を多く生み出しています。創業時から「健康的な美しさをキュレートする」というビジョンを掲げ、韓国を代表するKビューティープラットフォームとして、韓国コスメの躍進を支えてきたリーディングカンパニーのひとつです。

●お問い合わせ先

■wakemake公式ホームページ：https://www.wakemake.jp/

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■公式X（旧Twitter）：https://x.com/wakemake_japan

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