マイボトルで夏の思い出をもっと身軽に。家族を潤す2つの機能派バッグ

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社：岐阜県岐阜市、代表：菅野祐介）が展開する外遊びブランド

QUICKCAMP（クイックキャンプ）より、アクティブなママに提案する「マイボトルクーラーバッグ」と「ボトルインサコッシュ」の販売を7月上旬より開始いたします。連日の猛暑が続く近年の夏において、熱中症対策としての水分補給は必須。家族の健康を守るために、毎日のお出かけや公園遊びに奮闘するママへ向けて、水滴や重さといった「ボトルの持ち歩きストレス」を解消し、お出かけをもっと身軽に、スマートに変える2つの機能派バッグを提案します。

▼QUICKCAMPとは

「外遊びをもっと身近に」をコンセプトに、日常の延長でアウトドアを簡単に楽しめるアイテムを提案 するブランドです。

設営の簡単さはもちろん、持ち運びの軽快さ、そして「行こう！」と思い立ったその時に出かけられる「クイックな気持ち」を大切にしています。本格的すぎない、でも機能的。ピクニックや公園遊びのように、誰もが自然体で外の空気を感じられる心地よい時間をお届けします。

記録的猛暑により、お出かけ時の大容量ボトル携行が日常化する一方、「結露で荷物が濡れる」「重くて持ち歩きにくい」といったママの悩みも増加しています。そこでQUICKCAMPは、アクティブママの 日常に寄り添う2大バッグを開発。パパや子供に持たせて無駄遣いや、荷物移動を減らす高保冷バッグ と、ママ自身が身軽になれる収納力抜群のサコッシュで、夏の家族のお出かけを快適にサポートします。

商品説明：マイボトルクーラーバッグ

2Lペットボトルがジャストで収まる縦型スリム設計

熱中症対策に伴い、大容量の水筒やボトルを持ち運ぶ方が増えています。本製品はそんな大容量に特化した、縦型のスリムなボトルクーラーバッグです。

中に入れるボトルのサイズに合わせて微調整が可能なため、無駄なくフィットし日常からアウトドアまで、スタイリッシュに大容量ボトルを携行できます。

高保冷構造でバツグンの保冷力

EPEクッションにPEVAシルバー膜、さらにストレッチわたを組み合わせた独自の高保冷多層構造を採用。2Lペットボトルのキャップ手前まですっぽりとカバーすることで、冷たさを長時間キープします。気になる結露による周囲の濡れもしっかりと防ぐため、バッグの中や手荷物を濡らすことなく快適に使えます。

撥水ナイロンタスラン＋PUコーティングで高い耐久性

表生地には、優れた撥水性を誇るナイロンタスランとPUコーティングを施し、屋外でのタフな使用に耐える高い耐久性を実現しました。アクティブに動くお子様やパパが使っても、衝撃や摩擦からボトルをキズや汚れからしっかり保護。お気に入りのマイボトルを傷つけることなく、長く大切に持ち運ぶことができます。

使いやすいバッグ形状と収納構造

サイド面には、便利な小物用ポケットを配置。ウェットティッシュや汗拭きシート、日焼け止め、エナジーバーなどをすっきりと収納可能です。これ一つに必要な小物がまとまるため、お子様に持たせる際にも、最小限の荷物で身軽にお出かけできる理想的な形状に仕上げました。

手持ちストラップ・ショルダーストラップ付属で持ち運び自由度が高い

手持ちストラップに加え、取り外し可能なショルダーストラップを標準付属。持ち手のないボトルも格段に持ち運びやすくなります。

パパとお子様の公園遊びはもちろん、仕事先でのペットボトルの買い足し（無駄遣い）を防ぐために、ママがパパに持たせる通勤時のサブバッグとしてもマルチに活躍します。

商品説明：ボトルインサコッシュ

最小限で最大限。バッグの形を崩さない収納スペース

メイン収納2箇所、ジッパー付き外ポケット、ボトル収納、さらに大小の内ポケットを完備した驚異の収納力を誇ります。スマホや財布、鍵、リップなどの細かな必需品もバッグの中で迷子になりません。荷物をたくさん入れてもバッグの美しいフォルムを崩さない、機能美あふれる収納設計です。

ボトルや折り畳み傘などに ダイレクトにアクセスできる専用収納構造

バッグの中央には、500mlのペットボトルや折り畳み傘をサッと出し入れできる、専用の収納エリアを配置。生地には防滴加工を施しているため、冷たいボトルの結露や濡れた傘の水漏れを気にせず、安心して収納できるのが魅力です。

縦・横の2WAYで使えるフレキシブル設計

ストラップの取り付け位置を変えるだけで、シーンに合わせた縦型と横型の使い分けが可能です。

アクティブに動きたいときは縦型、カジュアルな服装には横型など、その日の服装や持ち物の内容に合わせてスタイルを自由に変えられる、ママの毎日に寄り添う仕様です。

もちもちしたキルティング素材が気持ちいい

軽くて薄いマットな質感のキルティングは、高級感のある肌触り。高密度織りとシリコンコーティングにより、優れた撥水・防油・防埃性を発揮し、汚れやすい子育てシーンでも安心です。引き裂きや摩擦に強く、縮みやひび割れなどの経年劣化も起こりにくいため、美しい形状のまま長く愛用できます。

製品概要

【製品名】マイボトルクーラーバッグ

【寸法】幅約10×奥行14×高さ25cm ショルダーストラップ長さ約64～124cm

【重量】約220g

【構造部材】ナイロン、ポリエステル

【内容品】本体

【価格】オープン価格（税込参考価格：3,990円）

（7月上旬より予約販売開始予定／7月中旬より通常販売開始予定）

公式ストア :https://store.quickcamp.jp/c/product/cooler/6000000148328?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=totebag楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000148328/?variantId=6000000148328&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=bottlebagAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2GW75X6/ref=nosim?tag=yocabito-22&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=bottlebagYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000148328.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=bottlebag

【製品名】ボトルインサコッシュ

【寸法】幅約18cm×奥行7cm×高さ28cm ショルダーストラップ長さ約79cm～152cm 【重量】約300g

【構造部材】ナイロン、ポリエステル

【内容品】本体

【価格】オープン価格（税込参考価格:6,990円）

（7月上旬より予約販売開始予定／7月中旬より通常販売開始予定）

公式ストア :https://store.quickcamp.jp/c/product/apparel/6000000148330?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=totebag楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000148330/?variantId=6000000148330&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=bottlebagAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2GGJMVH/ref=nosim?tag=yocabito-22&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=bottlebagYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000148330.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=bottlebag

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