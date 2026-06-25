株式会社Liquidが開発した外国人材管理システム「GPASS」をアプリストア「SmartHR Plus」にて公開

株式会社SmartHR

株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）が運営するクラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」のアプリストア「SmartHR Plus（スマートエイチアールプラス）」にて、株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川敬起）が開発した外国人材管理システム「GPASS（ジーパス）」を公開しました。

■ GPASS」による外国人材管理の主な特長

「GPASS（ジーパス）」は、在留カードのICチップ読取と顔認証を組み合わせた厳格な本人確認機能(eKYC)により不法就労を防止できるシステムです。出入国在留管理庁が提供する検証方式による在留カードの偽造検知、失効確認や期限管理を自動化することで現場の負担を大幅に低減します。

- アプリ詳細ページ：https://www.smarthr.plus/apps/gpass■ 「GPASS」と「SmartHR」の連携概要

「SmartHR」上の従業員情報と「GPASS」で検証した在留資格情報を双方向かつリアルタイムに連携が可能です。これにより、「SmartHR」で一元管理の下、全外国人材の就労資格を漏れなく確認でき、在籍状況や所属部署の情報更新の手間や二重管理の負担を軽減できます。また、複数の「SmartHR」ユーザーの外国人雇用企業へのヒアリング結果を踏まえて仕様を設計しており、企業ごとの管理ニーズに応じた柔軟な運用が可能です。両サービスの連携により、コンプライアンスに準拠した在留資格管理を実現します。

なお、本連携の開始にあわせて、株式会社沖縄テクノクリエイト、生活協同組合コープさっぽろ、株式会社コープフーズ、株式会社リンガーハットにおいて、利用開始予定です。(※1)

※1：企業様の並びは五十音順です。

■「GPASS」について

Liquidが提供する「GPASS（ジーパス）」は、外国人の方々が自分自身に関するあらゆる情報をスマートフォンで一元管理できるようにする外国人向けデジタル ID ウォレットです。GPASS を利用して自らの情報を正確に整理、提示できるようにすることで社会活動の選択肢を狭めることなく、主体的かつスムーズに行動できる共生社会を作ることを目的に開発されました。 2024年8月より一般提供を開始し、登録数は 60,000 名を超えています。外国人本人の明確な意思の元、在留カード情報、所属組織、就学就労実績、資格、スキル、日本滞在歴やそれらに伴う与信などの情報を詳細かつ高精度に格納できるデータベースと、それを思いのままに提示できる仕組みを提供することで、外国人労働者と就労先企業との間、外国人消費者とサービス提供事業者との間のミスマッチを解消していきます。

サービスサイト：https://liquidinc.asia/gpass/

■ クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。 雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用したタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を推進、データに基づく人的資本経営を支援します。さらに、アプリストアサービス「SmartHR Plus」を通じて個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

SmartHRは、「worker-friendly 働くみんなが使いやすい」というサービスビジョンのもと、企業の生産性を向上し、誰もがその人らしく働ける環境づくりに貢献します。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度）https://mic-r.co.jp/mr/03710/

■会社概要

株式会社Liquid

- 代表取締役：長谷川 敬起- 事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等- 設立：2018年12月- 本社：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3（5階）- 企業URL：https://liquidinc.asia/

株式会社SmartHR

- 代表取締役CEO：芹澤 雅人- 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売- 設立：2013年1月23日- 資本金：1億円- 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smarthr.co.jp/