インサイトテクノロジー、生成AIとクラウド技術を備えたエンジニアを強化し、企業のAI活用とシステムモダナイゼーションを支援

株式会社インサイトテクノロジー

株式会社インサイトテクノロジー（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：森田俊哉、以下：インサイトテクノロジー）は、企業のAI活用やシステムモダナイゼーションを支援するため、生成AIとクラウド技術を備えたエンジニアの育成と技術力強化に取り組んでいます。

このたび、インサイトテクノロジー プロダクトソリューション本部 副本部長 松尾拓真が、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下：AWS）より「2026 Japan AWS Top Engineers（Software）」に選出されたことを発表します。

また、2025年に認定されたグローバルプログラム「AWS Ambassadors」についても、引き続き認定を継続しています。

Japan AWS Top Engineersについて

「Japan AWS Top Engineers」は、AWS パートナーネットワーク加入企業に所属するAWSエンジニアを対象とした日本独自の表彰制度です。

「2026 Japan AWS Top Engineers」は、AWSの専門知識と経験を有し、AWSビジネスの拡大や顧客への価値提供に積極的に貢献しているエンジニアを表彰するものです。

AWS Ambassadorsについて

AWS Ambassador Programは、AWSパートナー企業に所属する技術専門家を対象としたグローバルプログラムです。

公開イベントでの講演活動、オープンソースプロジェクト、技術ブログ、SNSなどを通じてAWSの技術的知見を共有し、コミュニティの発展に貢献するプロフェッショナルが認定されます。

複数のAWS認定資格を保有し、高度な技術力と継続的な情報発信を行う技術者が対象となります。

2026 Japan AWS Top EngineersおよびAWS Ambassadors継続認定の背景

今回の選出および継続認定は、AWS技術に関する専門知識に加え、顧客への提案活動や製品開発、社内外への技術情報発信など、継続的な活動が評価されたものです。

松尾は、自社製品のAWS対応推進や技術支援をはじめ、技術ブログの執筆、セミナー登壇、コミュニティ活動などを通じて、AWS技術の普及と発展に取り組んできました。

また、生成AIやクラウド技術を活用したシステムモダナイゼーションの実現に向け、お客様の課題解決とビジネス価値創出を支援しています。

インサイトテクノロジー プロダクトソリューション本部 副本部長 松尾 拓真のコメント

このたび、2026 Japan AWS Top Engineers（Software）に3年連続で選出いただき、大変光栄に思います。また、AWS Ambassadorについても継続認定いただき、心より感謝申し上げます。

これまで支えてくださったお客様、パートナーの皆さま、そして社内メンバーのおかげで、技術力の向上と情報発信活動を継続することができました。

今後もAWS技術と生成AIの可能性を追求しながら、お客様の成功、コミュニティの発展、そして社内外の技術者育成に貢献してまいります。

松尾 拓真のプロフィール

2016年にインサイトテクノロジーに入社。

開発部門にて「Insight PISO」「Insight SQL Testing」「Insight Masking」などの自社製品開発に携わる。

現在はプロダクトソリューション本部 副本部長として、自社開発製品をはじめとする取扱製品のプリセールス活動、製品企画、セミナー講演活動などに従事。

AWS、特にAmazon RDSを中心としたクラウド技術やシステムモダナイゼーションに関する情報発信を積極的に行っている。

インサイトテクノロジーについて

インサイトテクノロジーは、1995年の創業時から一貫してデータベース技術を追究し、企業自らが良質なインサイトを得るためのデータ活用基盤「インサイト・インフラ」関連の製品をプロフェッショナルサービスとともに提供しています。

現在では、企業におけるデータの価値を最大化できるよう、データ利活用の統制を図り、データ活用推進を支える攻めと守りの両面のメリットをもたらすデータガバナンスソリューションを提供しています。

また、インサイトテクノロジーが主催するデータ技術者向けカンファレンス「db tech showcase」には、世界中からデータ技術のエキスパートが講師として登壇し、毎年1,000名規模のエンジニアが参加しています。

・株式会社インサイトテクノロジー URL：https://www.insight-tec.com/

・db tech showcase URL：https://www.db-tech-showcase.com/

※記載されている企業名、商品名、サービス名は、株式会社インサイトテクノロジーならびに各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社インサイトテクノロジー

マーケティング本部

担当：双木、遠藤

TEL：03-5475-1450

E-mail：insight-mktg@insight-tec.co.jp