【京都外国語大学】キャンパスが美術館に！『大学の宝物展』で岡本太郎の初公開習作やピカソの版画など無料公開

学校法人 京都外国語大学

学校法人京都外国語大学（京都市右京区）の国際文化資料館では、学園創立80周年記念プレイベントとして、企画展「大学の宝物-大学はミュージアム-」を2026年6月15日（月）から8月2日（日）まで開催しております。★入場無料★

本展では、学内に収蔵されている美術品の中から、選りすぐりの絵画やリトグラフ、レリーフ計33点を特別展示。大学全体をひとつの「ミュージアム」に見立てて、キャンパスに息づくアートの魅力を発信します。このほか、本学キャンパス内に展示中の絵画や彫刻作品をまとめた『大学の宝物』展散策マップの配布も行っています。

【最大の見どころ：岡本太郎のレリーフ作品「眼と眼」の習作を初公開！】

岡本太郎 「眼と眼 コミュニケーション」習作9号館1F「CAFE TARO」で展示中の「眼と眼 コミュニケーション」

注目は、今年、学内で所在が確認された、現在本学9号館1階で展示している岡本太郎によるレリーフ作品「眼と眼 コミュニケーション」の習作です。本展では、この貴重な習作を「初めて公開」いたします。 さらに、パブロ・ピカソ、マルク・シャガール、サルバドール・ダリ、藤田嗣治、東郷青児、富岡鉄斎、鏑木清方、堂本印象、梅原龍三郎、棟方志功、平山郁夫など、世界・日本の大家の名作が一堂に会します。

■ 主な展示作品（計33点より一部抜粋）

岡本太郎『「眼と眼 コミュニケ-ション」習作』(★初公開) ／ パブロ・ピカソ『女性の胸像を制作する彫刻家II』 ／ マルク・シャガ-ル『月』 ／ サルバド-ル・ダリ『ダリ・ドリ-ムス』 ／ 藤田嗣治『猫を抱く少女』『四十雀』 ／ 東郷青児『花』 ／ 富岡鉄斎『大江擧周』 ／ 鏑木清方『大原女』 ／ 堂本印象『夫人像』 ほか

■ 開催概要

・ 会期： 2026年6月15日(月) ～ 8月2日(日) 10:00～16:00（初日は13:00から）

・休館日： 土・日・祝日・本学が定める入構不可日（※8月1日・2日は特別開館）

・場所： 京都外国語大学 国際文化資料館（10号館4階 企画展示室・3階 ギャラリーホール）

・入場料： 無料

・主催： 京都外国語大学 国際文化資料館 ／ 協力： 国際言語平和研究所

・企画・監修： 南博史（京都外国語大学 共通教育機構 教授）

■ 関連イベント

1. 「大学の宝物」キャンパスツアー：7/12、8/1、8/2 各日15:00～（集合：9号館1階 CAFE TARO 入口）

2. ギャラリートーク：8/1 15:30～（場所：国際文化資料館 4階 企画展示室）

【本件に関するお問い合わせ先】

京都外国語大学 国際文化資料館

住所：〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6

TEL：075-864-8741 ／ E-mail：siryokan@kufs.ac.jp

「大学の宝物」展 フライヤー（表）「大学の宝物」展 フライヤー（裏）