東京・関東でのドローン空輸サービスを拡大

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会 東京第5支部「ＡＫドローンコンサルタント株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役：赤井廷充）」は、このたびホームページを全面リニューアルし、2026年6月24日に公開したことをお知らせいたします。

https://www.akdrone.jp/

今回のリニューアルでは、コンサルティング、飛行依頼、スクール事業、空輸サービスの業務カテゴリ別に内容を見直し、お客様が必要な情報へスムーズにアクセスできる構成へと刷新いたしました。

近年、国土交通省が推進するi-ConstructionやインフラDXの進展、大型輸送用ドローン機体の登場など、利活用範囲が拡大しているなか、当社にも民間公共問わず、多くのお問合せやご相談をいただいております。

こうした背景を受け、当社のサービス内容、ドローンビジネスの広がりをより分かりやすく発信するため、ホームページを全面リニューアルいたしました。

リニューアルの主な内容

■ サービス紹介ページの充実

当社が提供する各種サービスについて、業務内容や活用メリットを詳しく掲載しています。

・ドローン事業コンサルティング（導入や運用の継続支援）

・ドローン空輸

・UAVレーザ測量

・UAV写真測量

グランドデータ抽出

オルソ画像作成

・UAV近接目視点検

・動画編集

・空撮

・地方公共団体との取り組み

・業務分野別ドローン講習

・無人航空機操縦士講習（国家資格講習）

・ドローン基礎講習

■ ドローン各業務の概算費用を見える化

測量、点検、空撮など業務分野ごとに目安の価格を掲載し、見えづらかったドローン業務費用を試算できるようにしました。

■ お問い合わせ機能の改善

業務カテゴリごとにお問い合わせフォームを分け、お客様の目的の業務ページからスムーズにお問い合わせフォームに移行できるようフォーム機能を改善しました。

■ モバイル対応の最適化

スマートフォンやタブレットなど様々な端末から快適に閲覧できるレスポンシブデザインを採用しています。

ホームページURL

https://www.akdrone.jp/

今後の展望

ＡＫドローンコンサルタント株式会社は、これまで全国各地のドローンビジネス現場で培ってきた飛行および安全に関する技術と専門知識を活用し、お客様のドローン利活用推進及び発展に向け伴走支援でサポートしております。



今後も空と地上の安全を最優先事項に掲げ、ドローン導入や人工知能（AI）とのマッチングによる業務効率化、多様化するドローン業務人材の育成、新たなドローン利活用用途の開発などを推進し、お客様や地域社会の発展に貢献してまいります。

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会について

全国でドローンビジネス認定スクール、国家資格講習を運営しています。ドローンパイロットの育成、災害対応支援、ビジネスコンサルティングを通じて、ドローンの社会実装を推進しています。

所在地： 岡山県岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル4F

代表理事： 森本宏治

公式サイト：https://www.drone-business.jp

ＡＫドローンコンサルタント株式会社

（一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会 東京第5支部）

所在地：東京都多摩市馬引沢１-１６-９ 中須ビル

代表者：代表取締役 赤井廷充

設立：２０２４年３月（開業：２０１８年３月）

事業内容：

・ドローンコンサルタント（導入から教育や運用管理、飛行実務までトータルに支援）

・ドローン資格講習（国家資格、DJICAMP他）

・ドローン業務受託

本件に関するお問い合わせ先

ＡＫドローンコンサルタント株式会社

（一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会 東京第5）

担当：赤井（アカイ）

TEL：042-313-7870

E-mail：demande@akdrone.jp

Webサイト：（URL）https://www.akdrone.jp/