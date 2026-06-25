【ゼッテリア】～2026年ゼッテリア SUMMER BAG企画～ゼッテーお得！3,500円分のクーポン入りで、税込3,500円！「ゼッテリアSUMMER BAG2026」発売！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社バーガー・ワン（代表取締役：木村 大志 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、7月15日（水）から期間限定で、「ゼッテリアSUMMER BAG 2026」を販売します。

「ゼッテリアSUMMER BAG 2026」は、ゼッテリアを代表する人気商品をスタイリッシュなイラストで表現したオリジナルのグッズと、ゼッテリアの店舗でご利用いただける3,500円分のお食事クーポンが入った、お得な商品です。

オリジナルグッズでは、「絶品バーガー」、「フレンチフライポテト」、「シェーキ」などをモチーフにしたイラストを描いた「エコバッグ」や「ドリンクホルダー」、「クリアポーチ」の３アイテムをご用意しました。ゼッテリアらしい遊び心とスタイリッシュさをあわせ持つイラストが目を引く、ここでしか手に入らない限定アイテムです。

普段使いしやすいのはもちろん、ゼッテリアの商品と一緒に並べて撮影すれば、SNS映えする写真を楽しめるのもポイントです。ドリンクホルダーはゼッテリアのドリンク商品が入る仕様となっています。

夏のお出かけやランチタイムをより楽しくしてくれるアイテムとして、ご自身用にはもちろん、ご家族やご友人へのちょっとしたギフトにもおすすめです。

ぜひこの機会に、「ゼッテリアSUMMER BAG 2026」をお買い求めください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く268店舗で販売予定です。(6月25日時点)

※販売開始時間は店舗により異なります。

※数量限定販売です。なくなり次第販売を終了します。

※画像はイメージです。

【商品概要】

■エコバッグ（約H350×W270mm 横マチ80mm）※持ち手別

オリジナルデザインのエコバッグは、使い勝手の良さと持ち運びやすさを兼ね備えたアイテムです。内ポケットに折りたたんでコンパクトに収納できるため、バッグの中でもかさばらず、気軽に携帯可能。買い物バッグとしてはもちろん、サブバッグとしても活躍する実用性の高いアイテムです。

■ドリンクホルダー（約H95mm×85φ 紐 全長約1050mm&アジャスター付き）

ゼッテリアのアイスドリンク商品（Mサイズ）がぴったり収まる仕様に設計されたオリジナルデザインのドリンクホルダーです。長さを調節可能な持ち手付きで、テイクアウト時にも便利にご使用いただけます。夏のお出かけにぴったりな、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

■クリアポーチ（約H105×W155×D40mm）

小物の整理や持ち運びに便利なポーチは、中身が見えるクリアな素材で、ゼッテリアの人気メニューをあしらったスタイリッシュなデザインがポイントです。日常使いからお出かけまで幅広く活躍します。

■お食事クーポン3,500円分（500円×7枚）

※有効期限：2026年 11月 30 日（月）

※1会計につき、複数枚ご利用いただけます。

※「ゼッテリアSUMMER BAG 2026」の購入にはご利用いただけません。

※ご利用時、本券は回収いたします。

※全国の「ゼッテリア」の店舗でご利用いただけます（一部店舗を除く）。