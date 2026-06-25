【audiobook.jp】2026年上半期オーディオブックランキング発表！最も聴かれた作品は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』と『成瀬は都を駆け抜ける』

株式会社オトバンク

株式会社オトバンク（ 本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、当社が運営するオーディオブック書籍ラインナップ数No.1（※1）のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」における、2026年 上半期（2025年12月1日～2026年5月31日）のオーディオブックランキングトップ10を発表します。

※1.日本マーケティングリサーチ機構2023年11月調べ。日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査。

■2026上半期オーディオブック年間ランキング トップ10

「audiobook.jp」におけるオーディオブック作品のダウンロード数または再生ユニークユーザー数をもとに順位付けした、2026年上半期（2025年12月1日～2026年5月31日）の「単品購入」と「聴き放題」の人気ランキング トップ10を発表します。

（1）単品購入ランキングトップ10：資産運用・生存戦略への関心。激変する時代をどう生き抜くか

単品購入は1冊1冊を選んで購入するため、実用的な学びやスキルアップを目的とした「自分の身になる」作品が多く聴かれる傾向があります。

2026年上半期、最もダウンロード数が多かった作品は、『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え(https://audiobook.jp/product/274049)』でした。がん転移の宣告を受けた個人投資家が愛娘へ遺す、働きながらでも実践できる高い再現性の投資法が、将来への備えや資産形成に関心を持つビジネスパーソンを中心に圧倒的な支持を集めました。

また、2位『Master of Change 変わりつづける人 最新研究が実証する最強の生存戦略(https://audiobook.jp/product/274476)』や、3位『サードドア(https://audiobook.jp/product/273874)』、10位『一点集中術--限られた時間で次々とやりたいことを実現できる(https://audiobook.jp/product/274498)』など、「激変する現代や限られた時間の中で、いかに自分らしく生き抜くか」という自己管理や生存戦略をテーマにした全米ベストセラー・話題作が上位に並びました。

（2）聴き放題ランキングトップ10：話題の文芸が席巻！「成瀬シリーズ」がダブルランクインの快挙

聴き放題対象作品において、2026年上半期に最も再生ユーザー数が多かった作品は、大人気シリーズ完結編である『成瀬は都を駆け抜ける(https://audiobook.jp/product/274029)』でした。山根綺さんや緒方佑奈さんをはじめとする豪華キャスト陣の朗読と作中舞台「びわ湖疏水船」の実際の音を使ったこだわりの演出による音声ドラマとしての魅力も、多くのユーザーを虜にしました。さらに、前々作である4位『成瀬は天下を取りにいく(https://audiobook.jp/product/269102)』も同時にランクインし、シリーズ2作品がトップ5入りを果たす快挙を達成しています。

2位には、第172回直木賞受賞作の『藍を継ぐ海(https://audiobook.jp/product/274338)』、3位には2019年本屋大賞2位の『ひと(https://audiobook.jp/product/259586)』がランクイン。さらに第163回直木賞受賞作『少年と犬(https://audiobook.jp/product/273923)』、2021年本屋大賞作『52ヘルツのクジラたち(https://audiobook.jp/product/274835)』、第170回直木賞受賞作『八月の御所グラウンド(https://audiobook.jp/product/273692)』など、近年の文学賞を賑わせた感動的な文芸・小説がトップ10の大半を占める結果となりました。定額で様々な作品が聴き放題となる安心感が、気になる作品へ気軽に手を伸ばすきっかけとなり、こうした文学賞受賞作を中心とし文芸作品への支持に結びついたと考えられます。

■単品購入ランキングトップ10（2026年上半期）

1位 『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え

・著者：たーちゃん

・出版社：ダイヤモンド社

・ナレーター：河口薫

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274049

・販売開始日：2026/1/16

・作品紹介：４度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された個人投資家が、50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南！

再現性の高い３つの投資法をマスターすれば、働きながらでも「一生困らないお金」を稼げるようになる！ 勝率アップのカギとなる「投資レポート」の書き方や、利益を最大化する「+α」のティップスも徹底指南する。

2位 『Master of Change 変わりつづける人 最新研究が実証する最強の生存戦略』Master of Change 変わりつづける人 最新研究が実証する最強の生存戦略

・著者：ブラッド・スタルバーグ,福井久美子／訳

・出版社：ダイヤモンド社

・ナレーター：海老沢潮

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274476

・販売開始日：2026/3/5

・作品紹介：話題作がついに上陸！多くの人の心を動かした全米ベストセラー！変化の激しい時代をサバイブする新しい生き方、自分らしい人生の見つけ方。

就職、退職、結婚、離婚、出産、病気、出会い、別れ……大人は生涯で平均36回、"人生を揺るがす出来事"を経験するという調査がある。環境の変化に直面すると、私たちは不安や戸惑いを覚え、自分を見失いやすい。この変化の激しい世の中で、柔軟かつ健康に、そして自分らしく生きることが求められる今、海外で絶賛された１冊が日本に上陸した。

3位 『サードドア』サードドア

・著者：アレックス・バナヤン,大田黒奉之／訳

・出版社：東洋経済新報社

・ナレーター：佐藤慧

・配信URL：https://audiobook.jp/product/273874

・販売開始日：2025/12/23

・作品紹介：「あなたはどうやってキャリアを踏み出したのか――」

18歳の大学生が、ビル・ゲイツ、レディー・ガガ、スピルバーグなど、米国各界の著名人に次々と突撃インタビュー! そうそうたる面々にインタビューをした著者は、彼らの人生の始まりには、共通のカギがあることに気づく。彼らはみな、「サードドア」をくぐりぬけて成功を収めたのだ。

いつだって、そこにある「成功への抜け道」。何者でもない自分の、何者かになる物語。

4位 『ビジネスパーソンのための使える行動経済学～ナッジ理論で人と組織が変わる』

（竹林正樹、大和書房刊）

https://audiobook.jp/product/273853

5位 『成瀬は都を駆け抜ける』

（宮島未奈、新潮社刊）

https://audiobook.jp/product/274029



6位 『ST 警視庁科学特捜班 黒の調査ファイル』

（今野敏、講談社刊）

https://audiobook.jp/product/274480

7位 『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』

（井上慎平、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/273867



8位 『満足できない脳： 私たちが「もっと」を求める本当の理由』

（マイケル・イースター,森内薫／訳、東洋経済新報社刊）

https://audiobook.jp/product/274495

9位 『いい音がする文章 あなたの感性が爆発する書き方』

（高橋久美子、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/273922

10位 『一点集中術--限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』

（デボラ・ザック,栗木さつき／訳、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/274498

■聴き放題ランキングトップ10（2026年上半期）

1位 『成瀬は都を駆け抜ける』成瀬は都を駆け抜ける

・著者：宮島未奈

・出版社： 新潮社

・ナレーター：山根綺,緒方佑奈ほか

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274029

・販売開始日：2026/4/9

・作品紹介：成瀬シリーズ堂々完結！！唯一無二の主人公が、今度は京都を駆け巡る！

膳所高校を卒業し、晴れて京大生となった成瀬あかり。一世一代の恋に破れた同級生、「達磨研究会」なる謎のサークル、簿記YouTuber、娘とともに地元テレビの取材を受ける母、憧れの人に一途に恋焦がれる男子大学生……。千年の都を舞台に、ますます個性豊かな面々が成瀬あかり史に名を刻む中、幼馴染の島崎のもとには成瀬から突然速達が届いて……!? 全６篇、最高の主人公に訪れる大団円を見届けよ！

2位 『藍を継ぐ海』藍を継ぐ海

・著者：伊与原新

・出版社：新潮社

・ナレーター：古里紗希,ミルノ純 ほか

・配信URL：https://audiobook.jp/product/274338

・販売開始日：2026/2/18

・作品紹介：第172回直木賞受賞！人間の生をはるかに超える時の流れを見据えた、科学だけが気づかせてくれる大切な未来。

数百年先に帰ってくるかもしれない。懐かしい、この浜辺に――。

徳島の海辺の小さな町で、なんとかウミガメの卵を孵化させ、自分ひとりの力で育てようとする、祖父と二人暮らしの中学生の女の子のお話など、『宙わたる教室』『月まで三キロ』『八月の銀の雪』の著者による、心揺さぶられる全五篇。

3位 『ひと』ひと

・著者：小野寺史宜

・出版社：祥伝社

・ナレーター： 広瀬裕也,鈴代紗弓 ほか

・配信URL：https://audiobook.jp/product/259586

・販売開始日：2020/8/24

・作品紹介：2019年本屋大賞 2位受賞作！

母の故郷の鳥取で店を開くも失敗、交通事故死した調理師の父。女手ひとつ、学食で働きながら一人っ子の僕を東京の大学に進ませてくれた母。――その母が急死した。柏木聖輔は二十歳の秋、たった一人になった。両親を亡くし、大学をやめた二十歳の秋。見えなくなった未来に光が射したのは、コロッケを一個、譲った時だった――。

激しく胸を打つ、青さ弾ける傑作青春小説!

4位 『成瀬は天下を取りにいく』

（宮島未奈、新潮社刊）

https://audiobook.jp/product/269102

5位 『少年と犬』

（馳星周、文藝春秋刊）

https://audiobook.jp/product/273923

6位 『52ヘルツのクジラたち』

（町田そのこ、中央公論新社刊）

https://audiobook.jp/product/274835

7位 『こうやって頭のなかを言語化する。』

（荒木俊哉、PHP研究所刊）

https://audiobook.jp/product/272606

8位 『嫌われる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教え』

（岸見一郎,古賀史健、ダイヤモンド社刊）

https://audiobook.jp/product/174867

9位 『ザ・ロイヤルファミリー』

（早見和真、新潮社/ピコハウス）

https://audiobook.jp/product/273659

10位 『八月の御所グラウンド』

（万城目学、文藝春秋刊）

https://audiobook.jp/product/273692

■ランキングについて

【単品購入ランキングトップ10】

・集計期間： 2025年12月1日～2026年5月31日

・対象作品： 上記期間に配信を開始した作品(※2)

・指標： 上記期間中のダウンロード数

【聴き放題ランキングトップ10】

・集計期間： 2025年12月1日～2026年5月31日

・対象作品： 聴き放題プラン対象作品 (※2)

・指標： 上記期間中の再生ユーザー数

※2.書籍がもとになっているオーディオブック作品に限定。ポッドキャスト等は除きます。

【本件に関するご取材・お問い合わせ】

取材・掲載のご相談は下記までお気軽にご連絡ください。

◆株式会社オトバンク 広報室 メール： pr@otobank.co.jp

◆その他お問い合わせはこちらまで： https://www.otobank.co.jp/contact/

■オーディオブックとは

オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

近年、スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及で音声コンテンツの利用環境が急速に整ったことや、定額で様々な作品が聴き放題となるサブスクリプションプラン導入などを背景にオーディオブックの利用者が急増。現在、オーディオブックは、紙、電子書籍に続く、第3の書籍として広がりつつあります。

【参考】オーディオブック制作の様子からおすすめ作品までわかる！「まるわかり！オーディオブック」 https://bit.ly/3Xg8mFJ

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2025年に会員数が320万人を突破。 https://audiobook.jp/

【サービス概要】

・サービス名称：「audiobook.jp」

・サイトURL：https://audiobook.jp/

・App Storeページ：https://app.audiobook.jp/ios

・Google Playページ：https://app.audiobook.jp/android

・料金体系：

聴き放題プランは、月額1,330円(税込)。入会から2週間は無料でご利用いただけます。

個別購入は作品ごとの購入が可能。（※単行本書籍とおよそ同価格帯（1,200円～1,500円）での配信が中心。）

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

「聞き入る文化の創造」を掲げ、2004年に創業した音声プラットフォーム企業です。日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を運営し、数万点に及ぶオーディオブックの制作・配信を展開しています。創業の原点は、創業者・上田の祖父が緑内障を患った経験から、耳でも読書が楽しめる世の中にしたいと考えたことにあります。現在は、企業のブランド価値を高めるポッドキャストの企画・制作や、人材育成を支援する法人向け音声サービスなども展開。読書バリアフリーの推進や「耳活」という新たなライフスタイル提案を通じて、音声が生み出す豊かな社会の実現を目指しています。https://www.otobank.co.jp/