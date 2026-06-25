イトーキ、「Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2026」でグランプリを受賞

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、次世代の営業組織のモデルとなる企業を表彰する「Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2026」において、最高賞である「グランプリ」を受賞しました。

「Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2026」授賞式

本アワードは、時代環境の変化に柔軟に対応し、新たな営業組織のあり方を実践する企業を表彰するものです。

創業130年を超える当社は、2021年より、属人的な営業から脱却し、お客様の経営課題を起点に価値を提供する組織営業への変革を進めています。新卒・若手社員を主役に据えた独自の「NEW SALES実践特区（DX営業部）」を設け、商談解析AIやナレッジ資産を活用することで、4年間で特区における組織売上15倍を達成しました。さらに、これまでに3桁規模の新卒配属を行いながら、定着率93％、メンタル不調による休職者ゼロを実現。事業成長と人材育成、ウェルビーイングを両立する「人材輩出モデル」が高く評価されました。

当社は今後も営業活動の高度化を通じて、お客様の「働く」課題解決に寄り添い、付加価値の高いワークプレイスの提供に取り組んでまいります。

Forbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2026

https://forbesjapan.com/feat/newsales2026/

イトーキのワークプレイス事業について

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

ハイブリッドワークが普及し働く場所や働き方の多様化が進むなか、生産性や創造性を高める空間DX、最適なオフィス運用を伴走型で支援するコンサルティングサービスなども展開。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークスタイルとワークプレイスを提案しています。