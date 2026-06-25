日本でわずか4名！AWS 新設認定プログラム「AWS Ambassador Program - Agentic AI Specialization」に KDDIアイレット社員が選出

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターである KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、Agentic AI 領域における高い技術力や実績、情報発信活動が評価され、AWS の新設認定プログラム「AWS Ambassador Program - Agentic AI Specialization」に社員1名が選出されたことをお知らせします。

また、AWS パートナー向け表彰プログラムにおいて、社員3名が「AWS Ambassadors」、15名が「2026 Japan AWS Top Engineers」、過去最多となる124名が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」、2名が「2026 Japan AWS Jr. Champions」に選出・認定されました。

■AWS Ambassador - Agentic AI とは

「AWS Ambassador Program - Agentic AI Specialization」は、2026年度に新設された Agentic AI 領域に特化した認定プログラムです。

本プログラムは、「AWS AI サービスコンピテンシー」や「AWS データと分析コンピテンシー」を取得、または生成 AI における戦略的協業契約を締結した AWS パートナー企業を対象としており、Agentic AI に関する高度な技術力や実績に加え、コミュニティ活動や情報発信、リーダーシップなどが評価された技術者が「AWS Ambassador - Agentic AI」として選出されます。

2026年度は、日本国内で4名のみが認定されており、KDDIアイレットから1名が選出されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/461_1_d11c9a127e87fcb7d09fbfe076aa260e.jpg?v=202606250251 ]

■AWS Ambassador とは

「AWS Ambassador Program」は、AWS パートナー企業の技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。

本プログラムでは、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWS の技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。「AWS Ambassadors」に認定された個人は、複数の AWS 認定資格を持ち、AWS に関する詳細な知識も持っています。

この度、KDDIアイレットから3名が「AWS Ambassadors」に選出されました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/461_2_bdf6fa046fbfb367367173e97fa56664.jpg?v=202606250251 ]

■Japan AWS Top Engineers とは

「Japan AWS Top Engineers」とは、AWS パートナーネットワーク（APN）に加入している会社に所属している AWS エンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。

「2026 Japan AWS Top Engineers」は、AWS パートナー企業に所属するエンジニアのうち、2025年4月～2026年3月の活動期間において、応募クライテリアを基準に AWS Japan での審査を経て選出されます。

この度、KDDIアイレットから15名が選出されました。

Services

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/461_3_1c05362ff9ee618d763ac6834fddde90.jpg?v=202606250251 ]

Security

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/461_4_db0ba70ad19a02bfbab25c026e826f5f.jpg?v=202606250251 ]

AI/ML Data Engineer

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/461_5_7aa4917a276fbb99912605da99dbac76.jpg?v=202606250251 ]

応募クライテリア(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers-criteria/)

■Japan AWS All Certifications Engineers とは

「Japan AWS All Certifications Engineers」は、AWS パートナー企業に所属するエンジニアのうち、AWS 認定資格を全て保持している AWS エンジニアを対象にした表彰プログラムです。応募クライテリアを基準に AWS Japan での審査を経て選出されます。

この度、KDDIアイレットから過去最多となる124名が選出されました。

応募クライテリア(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/)

■Japan AWS Jr. Champions とは

「Japan AWS Jr. Champions」とは、AWS パートナーネットワーク（APN）に加入している会社に所属している若手 AWS エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。

「2026 Japan AWS Jr. Champions」は、AWS パートナー企業に所属し、社会人歴1～3年目のエンジニアのうち、2025年4月～2026年3月の活動期間において、応募クライテリアを基準として AWS Japan での審査を経て選出されます。

この度、KDDIアイレットから2名が選出されました。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/461_6_2cda0214e4c32bd4e2e61c6abeb2e366.jpg?v=202606250251 ]

応募クライテリア(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions-criteria/)

■KDDIアイレットの AWS における実績

KDDIアイレットは、2010年に AWS のクラウドサービス導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「APN プレミアコンサルティングパートナー（現 AWS プレミアティアサービスパートナー）」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」が活用されています。

エンジニア育成に関しては、全社的に認定資格の取得を推進しており、「受験料の全額補助」や「資格保有報奨金」などの制度を設け、社員が安心してスキルアップに臨める環境を整備しています。また、事業部やセクション単位に加え、全社的な技術勉強会や事例共有会の定期開催、オウンドメディアでの技術解説記事の公開などを通して、常に最新技術の習得を支援しています。

その結果、2026年5月時点で5,100を超える認定資格を保有しており、2026年6月に発表された「AWS Japan Certification Award 2025」では、高度な専門知識資格の新規取得の合計数が最も多い AWS パートナー企業として「Specialty of the Year」の5年連続受賞を達成しました。

エンジニアのキャリアアップ支援について(https://www.iret.co.jp/recruit/career/career_advance/)

プレスリリース：KDDIアイレット、「AWS Japan Certification Award 2025」において「Specialty of the Year」を5年連続受賞 ～高度専門領域における資格取得数で日本最多を継続、総保有数は5,100を突破～(https://cloudpack.jp/info/20260618.html)

【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援

※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。