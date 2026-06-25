大規模マルチプレイヤーFPS『Hell Let Loose』シリーズ新作 『Hell Let Loose: Vietnam』PlayStation(R) 5パッケージ版を今年発売予定、予約特典内容公開

Game Source Entertainment

Game Source Entertainment (GSE) は、第二次世界大戦を舞台にした大ヒットマルチプレイ戦略戦争ゲーム『Hell Let Loose』シリーズより、ベトナム戦争を舞台にした完全新作『Hell Let Loose: Vietnam』のPlayStation(R)5パッケージ版を、2026年内に発売予定であることをお知らせいたします。また、パッケージ版をご購入いただいた方には、予約特典DLC「USアーミーボートクルー・ユニフォーム」を同梱いたします。

『Hell Let Loose: Vietnam』では、過酷でリアルなベトナム戦争の戦場体験ができます。本作は、50対50による百人規模の壮絶な戦闘、極限まで追求された没入感、そして深みのある戦略性といった、多くのファンに支持されてきた『Hell Let Loose』の核心的要素を余すことなく継承しています。



パッケージ版予約特典：「USアーミーボートクルー・ユニフォーム」DLC

『Hell Let Loose: Vietnam』PlayStation(R)5パッケージ版をご購入いただくと、予約特典DLC「USアーミーボートクルー・ユニフォーム」を入手できます。ユニフォームを身にまとい、水上で戦おう。

『Hell Let Loose』の新章 ──「ベトナム戦争」

『Hell Let Loose: Vietnam』は1965年のベトナム戦争を舞台に、アメリカ軍（US Forces）と北ベトナム軍（NVA）の歴史的な戦いを描いています。ゲーム内には、歴史考証に基づいた軍服、武器、車両、装甲車が多数登場し、当時の装備や戦場の空気感を忠実に再現しています。

『Hell Let Loose: Vietnam』トレーラーはこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PGYLViaQCAA ]

◀ ジャングルで地獄を解き放て ▶

ベトナム戦争の爆炎に飛び込み、現代史上最も壮絶な戦闘を生き抜こう。広大な山岳渓谷と鬱蒼としたジャングルが広がる極限の戦場を舞台に、北ベトナム軍とアメリカ軍が激突します。トンネルを構築し、ヘリコプターを操縦し、哨戒艇を駆り、史実に基づいた武器を手に、仲間と協力して勝利を掴みましょう。

◀ 戦場を支配せよ ▶

実在する場所や劇的な地形を忠実に再現した6つの大規模マップで、敵との戦いを繰り広げよう。北ベトナム軍かアメリカ軍のいずれかを選択し、複数の分隊からなる50名規模のチーム内で、17種類の専門役割の中から1つを選んでプレイします。歩兵、偵察、装甲、迫撃砲部隊、ヘリ部隊に参加、あるいは指揮を執り、仲間との連携とチームワークを駆使して目標を明確にし、敵の弱点を徹底的に突いていきましょう。

本物の武器、指令、戦術を用いた予測不能なゲームプレイが、戦場に緊張感とリアリズムをもたらします。指揮系統に従い、仲間と共に戦い抜き、勝利を掴み取れ。

◀ 部隊を展開せよ ▶

熱気と怒涛が渦巻くベトナム戦争の戦場で、かつてないほどダイナミックな戦いが展開される。

アメリカ軍は新たに編成された航空部隊によって、ヘリコプターを操縦し火力支援や物資投下を実施。

北ベトナム軍は広大なトンネル網を構築し、奇襲攻撃で優位に立つことができます。

両軍ともに、ベトナムの複雑な河川網を縦横に駆け巡り、重武装の哨戒艇で敵を追跡・殲滅することができます。プレイヤーの移動手段は、水泳、登攀、匍匐前進などが加わり、交戦中の仲間を安全な場所に移動して回復させ、再参戦させるといったインタラクションが、戦場の臨場感を極限まで高めます。

◀ リアルな戦闘体験 ▶

『Hell Let Loose:Vietnam』では、６つのゲームモードで50対50の壮大な戦いが繰り広げられます。「Warfare」モードでは50対50の勢力争いが行われ、５つ以上のセクターの支配権を巡って２つのチームが激突します。「Offensive」モードでは、攻撃側と防衛側に分かれて戦います。他にも４つの新たなモードがゲーム体験に変化をもたらし、戦闘の臨場感を最大限に味わえます。これこそが、究極の戦争体験です！

『Hell Let Loose』と『Hell Let Loose: Vietnam』の違いとは？

『Hell Let Loose: Vietnam』は、『Hell Let Loose』シリーズにおける全く新しいスタンドアロン作品であり、コアシステムを全面的にアップグレード・刷新しました。本作ではシリーズ初のUnreal Engine 5への完全移行により、パフォーマンス、ビジュアル、ゲームプレイシステムが大幅に向上しています。さらに、新たなゲームメカニクスや機能、より迫力のある映像・音響効果の強化に対応するため、コードベースの多くをゼロから再構築しています。

戦場がベトナムへと移り、新たな移動手段や戦闘スタイルが導入されましたが、核心となるプレイスタイルはシリーズの本質を忠実に継承しています。

開発チームの目標は、『Hell Let Loose』の独自性を損なうことなく、ベトナムを舞台とすることでコミュニティから長年寄せられてきた要望を実現することでした。刷新されたチュートリアル、迫撃砲部隊など役割の拡充、指揮官能力の強化をはじめ、数多くの新要素がプレイヤーを待ち受けています。



■タイトル: Hell Let Loose: Vietnam

■予定発売日: 2026年内

■対応機種: PlayStation(R)5

■価格: 5,980円(税込6,578円)

■プレイ人数: 1‐50

■ジャンル: 大規模マルチプレイヤーFPS

■アジア発行元: Game Source Entertainment

■開発元: Expression Games

■表示対応言語：日本語 / 中国語（繁体字 / 簡体字) / 英語 / 韓国語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / ポーランド語 / ブラジルポルトガル語

■ボイス ：英語

■CERO: Z

■権利表記：Hell Let Loose (C) Team17 Digital 2024. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective

owners. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as 'Fireshine Games'.

Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。

■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP：https://gamesource-ent.jp/

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