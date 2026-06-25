クラーク記念国際高等学校、全国から選抜された高校生9名がアフリカ最高峰キリマンジャロ登頂に挑戦

学校法人創志学園 クラーク記念国際高等学校高校生9名がアフリカ最高峰キリマンジャロ登頂に挑戦

広域通信制のクラーク記念国際高等学校（本部：北海道深川市、校長：吉田 洋一、以下クラーク高校）は、2026年9月、アフリカ大陸最高峰・キリマンジャロ（5,895m／タンザニア）への登頂プロジェクト「クラーク登山隊 Mt. Kilimanjaro Challenge 2026」を実施いたします。全国80を超える教育拠点から選抜された９名の生徒たちが、初となる海外の高峰への挑戦に臨みます。

■ プロジェクト背景と目的

本プロジェクトは、2022年の創立30周年を機に発足した「クラーク登山隊」の新たな挑戦です。これまで生徒たちは、三浦 雄一郎名誉校長の冒険スピットを受け継ぎ、全国の生徒がリレー形式で日本百名山のうち86座の登頂を達成してきました。今回のキリマリンジャロ挑戦は、日本百名山への挑戦で培った経験を生かし、世界へと舞台を広げる新たな一歩となります。

今回挑戦するキリマンジャロは、独立峰としては世界最高峰（標高5,895m、1987年世界自然遺産登録）で、過去に三浦名誉校長が人類初の７大陸最高峰スキー滑降を達成した金字塔の一つでもあります。クラーク高校の行動指針は ― 「夢・挑戦・達成」 ― 本プロジェクトは山頂という目標（夢）へ向かい、仲間とともに困難へ挑み、自らの限界を超える経験を通じて、世界とつながる視野を広げ、その過程で得られる学びを重視した未来を切り拓く力を養う教育プログラムとして実施いたします。登山隊の隊長はエベレスト二度の登頂経験をもつ三浦 豪太が務めます。

■ 事前トレーニングと探究学習

登頂メンバーは、約半年間にわたる準備を経て本番に臨みます。ミウラ・ドルフィンズ主導のもと、7月末の富士山登山研修をはじめ、8月からは国内でのトレーニングや、最大6,000m相当の酸素環境を再現できる施設での低酸素トレーニング（高所順応）を実施します。

さらに、出発前には「SDGs」や「国際理解教育」をテーマとした全5回の探究学習に取り組みます。 現地では登山だけではなく、文化交流や国際貢献活動を行い、世界の社会課題や異文化理解への学びを深めます。登頂そのものをゴールとするのではなく、その過程で得られる学びを重視しています。生徒たちは未知の環境に身を置き、多様な価値観に触れながら、自ら問いを持ち、考え、行動する力を養います。

クラーク登山隊トレーニングの様子

■ プロジェクト概要

- プロジェクト名：クラーク登山隊 Mt. Kilimanjaro Challenge 2026- 登山期間：2026年9月20日～9月30日（予定）- 登頂ルート：マラングルート- 参加メンバー：クラーク高校・生徒９名、三浦 豪太隊長、国際山岳医師、日本人ガイド、引率教員ほか- 特別協賛：株式会社ゴールドウイン THE NORTH FACE特別協賛（株）ゴールドウイン THE NORTH FACE

■ 今後の主なスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40238/table/127_1_b09e8f3a26ce52d28d94ac12792da6dc.jpg?v=202606250251 ]

■ 登山隊代表生徒 コメント（横浜キャンパス インターナショナルコース 片吉さん）

準備が進むにつれて、いよいよキリマンジャロへの挑戦が始まるのだと、メンバー一同胸を高鳴らせています。私たちはクラーク高校の生徒として、三浦 雄一郎名誉校長の「挑戦する心」を受け継ぎ、応援してくださる皆さまに夢や希望を届けられるよう、一歩一歩全力で前進します。 自然の厳しい環境が待ち受けていますが、仲間同士で支え合い、これまで積み重ねてきた努力を信じて、全員で山頂を目指したいです。これからも私たちの挑戦を温かく見守り、応援していただけますようお願いいたします。

■ 登山隊長 三浦 豪太氏 コメント

クラーク登山隊は、このたびアフリカ大陸最高峰・キリマンジャロ登山へ挑みます。当校の名誉校長でもある三浦 雄一郎のスローガン「夢・挑戦・達成」を体現する取り組みでもあります。 キリマンジャロの標高は5,895m。赤道近くに位置しながらも山頂には冠雪が見られます。長時間にわたる登山活動や希薄な空気など、高校生にとって多くの困難を伴う挑戦となります。こうした挑戦を通して、生徒たちに教室では得られない学びの機会を提供できればと思います。

【三浦 豪太プロフィール】

プロスキーヤー、登山家、博士（医学）。1994年リレハンメル、1998年長野冬季オリンピック・モーグル競技出場。父・三浦 雄一郎氏のエベレスト遠征に同行、2003年・2013年登頂。現在はアウトドアプログラム指導やスポーツ解説など幅広く活動。

（主な登山歴：エベレスト、アコンカグア、キリマンジャロ、デナリ、チョ・オユー 他）

【メディア関係者の皆様へ：取材・素材提供のご案内】

本プロジェクトは、国内での登山研修やトレーニングの様子、現地での活動を含め、取材・撮影が可能です。当日の写真データの提供も行っております。取材をご希望の際は、事前にお問い合わせください。

●本件に関するお問い合わせ

クラーク記念国際高等学校（担当：棟田）

TEL：078‐262‐0855

E-mail：a.muneda@clark.ed.jp

クラーク登山隊 キリマンジャロ登頂プロジェクトメンバークラーク登山隊 チームフラッグ

【クラーク記念国際高等学校について】

「Boys, Be Ambitious!」で知られるクラーク博士の精神を教育理念に受け継ぐ唯一の教育機関として1992年に開校。北海道深川市に本校を置き、全国80を超える教育拠点で14,000人以上が学び、これまで約10万人の卒業生を輩出しています。

通信制でありながら毎日制服を着て通学して学ぶ「全日型教育」を展開。カリキュラムの柔軟性を活かし、多彩な専門教育や探究活動を実施しています。海外大学、国公立大学、有名私立大学への進学実績も多数。さらにオンライン学習を活用した「スマートスタディコース」など、多様な学びのニーズに応える教育を推進しています。

https://www.clark.ed.jp/

クラーク百名山プロジェクトについて ▶️ https://clark-100tozan.studio.site

ミウラ・ドルフィンズについて ▶️ http://www.snowdolphins.com/index.html