アニメ『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』2027年1月放送開始！ティザーPVを解禁！！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がける株式会社フロンティアワークス（東京都豊島区、代表取締役社長：辻 政英）は、ネットで話題になった人気作品『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』をアニメ化し、2027年1月より放送開始いたします。

■2027年1月よりアニメ『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』放送開始！

当初2026年中の放送を予定しておりましたが、より良い形で作品をお届けするために、放送開始時期を2027年1月へと変更いたしました。

■ティザーPVを公開＆メインキャスト解禁！

本作のティザーPVを公開いたしました。注目のキャストは、主人公・武村雄介役に加藤渉さん、ヒロイン・藤野深月役に東ゆのさんが決定。

難しい演技にも果敢に挑んだ、二人の熱演の一端を垣間見ることができる映像をぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CdK-jOoFgtY ]

■放送概要

【放送時期】2027年1月より放送スタート

【放送局】AT-X

■番組概要

【タイトル】アニメ『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』

■キャスト

武村雄介：加藤渉

藤野深月：東ゆの

■スタッフ

原作：裏地ろくろ（ノクスノベルス／フロンティアワークス刊）

原作イラスト：サブロー

コミカライズ：増田ちひろ（COMICらぐちゅう）

監督：藤代和也

シリーズ構成：平野靖士

脚本：下山火陽/沖見幕人

キャラクターデザイン：石原恵

音響監督：神保直史

音響制作：美星

音楽制作：フロンティアワークス

音楽：ISAO

アニメーション制作：Acca effe×フロンティアエンジン

■あらすじ：

2013年、裏地ろくろにて小説投稿サイトでの小説連載が開始され、2016年にノクスノベルスより書籍化。2021年には増田ちひろによるコミカライズが始まり、現在もCOMICらぐちゅうで連載中の人気作品。

突如として街中にゾンビがあふれ、次々と人々が襲われるなか、世界は瞬く間に崩壊へと向かう。そんな極限のパニックのなか、なぜか自分だけがゾンビに襲われない特殊な体質を持った男、武村雄介。

倫理も道徳も消え失せた世界で、誰にも邪魔されない絶対的な安全を手に入れた武村は、英雄として立ち上がるのではなく、己の欲望の赴くままに行動を開始する。

斬新な設定と怒涛の展開で“生” と“性”の本質を暴き出すゾンビパニックアクション！

■アニメ公式サイト：https://zom-ore.com

■アニメ公式X：https://x.com/zom_ore

■権利表記：

@裏地ろくろ／フロンティアワークス／ゾン俺製作委員会