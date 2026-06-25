第一線の数学者が登壇！「なぜAIは賢いのか」を数式で解き明かすトークイベントを7月11日(土)に参謀BAR新宿で開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」にて、【学術Day】AIを支える数学 ～第一線の数学者と語る一夜～ を2026年7月11日（土）に開催します。本イベントは、深層ニューラルネットワークの数理解析を専門とする電気通信大学の長瀬准平氏を一日店長に迎え、「なぜAIは賢く動くのか」をテーマに、お酒を片手に第一線の数学者と語り合う知的なトークイベントです。数式は登場しますが、専門外の方でも「なるほど！」と楽しめる内容で、文系・理系を問わずどなたでもご参加いただけます。

開催の背景

ChatGPTをはじめ、ディープラーニングを用いたAIはいまや当たり前の存在になりました。しかし便利に使われる一方で、「なぜこれほど賢く動くのか」は専門家でも完全には説明できておらず、AIの中身はいまだ“ブラックボックス”のままです。その正体に数学の力で挑むのが、ニューラルネットワークが「なぜ動くのか」を数式で解き明かそうとする研究者・長瀬准平氏。本イベントは、最前線の数学者と直接語り合いながら、AIの仕組みを根っこから知る機会を提供します。

セミナーの特徴・見どころ

・深層学習の数理解析に取り組む第一線の数学者と、直接語り合える

・数式は出てくるが、専門外でも「なるほど！」と膝を打てる、構えなくてよい内容

・バーらしく、お酒を片手に自由に語り合うスタイル（途中入退店も歓迎）

・AIの“仕組み”をふんわりではなくちゃんと知りたい方、経営にAIをどう活かすか考えたい経営者にもおすすめ

開催概要

日時：2026年7月11日（土）18:00～22:00

タイムスケジュール：18:00～ 受付開始／18:30～ オープニング（一日店長のご紹介）／18:45～ ミニトーク「AIを支える数学」／19:15～ フリー対話タイム（お酒を片手に、研究者を質問攻めに）／その後は自由に出入り／22:00 終了

会場：参謀BAR ＠新宿（東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F

地図：https://maps.app.goo.gl/B3QViQA5wWcsGjfUA

定員：20名程度

参加費：チャージ1,100円 + ワンドリンク制（キャッシュレス決済）

対象：AI・数学・知的な対話に興味のある方ならどなたでも

申込：https://luma.com/004dmsz2(https://luma.com/004dmsz2?utm_source=prtimes)

一日店長プロフィール

長瀬 准平 氏

電気通信大学 データ教育センター／産学官連携センター 特任助教

深層ニューラルネットワークの数理解析を専門とする数学者。「なぜディープラーニングは高い性能を出せるのか」を、ReLU関数やスキップ接続といった構造の数学から解き明かす研究に取り組む。応用数学・統計数学の視点でAIの基礎に迫る一方、「俳句AI」の研究も手がけるなど、理系と文系を軽やかに行き来する。日本学術振興会 特別研究員（DC2）を経て現職。

学術バーQのアドバイザーも務める。

※電気通信大学 研究者情報

https://ds-education.uec.ac.jp/teacher/index.html

※学術バーQ

東京・御徒町にある「学術バーQ」は、〈知と対話を愛する人のための遊び場〉。 若手研究者がバーテンダーを務め、連日さまざまな学術トークイベントが催されるなど、誰もが気軽に学術にふれられる場として親しまれています。

https://sites.google.com/view/q-gakujutsu/home

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」オーナー

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町 〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留 〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/