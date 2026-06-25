シック・ジャパン初の学生向けビジネスコンペ開催 「Schick Beauty Grooming Shaker」始動

シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)

日本カミソリ市場No.1*1のシック・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤秀夫、以下シック・ジャパン）は、大学生・大学院生を対象としたビジネスコンペティション『Schick Beauty Grooming Shaker（シック・ビューティグルーミング・シェーカー、以下BGS）』を今年度より開催します。本コンペティションでは、既成概念を揺り動かし、新たな価値を創出する革新的な戦略・アイデアを募集します。6月25日（木）より特設サイトを公開し、7月1日（水）よりエントリー受付を開始します。



■ Schick Beauty Grooming Shaker特設サイト

応募規約やエントリーは、特設サイトよりご確認ください。

URL：https://schick.jp/pages/bgs2026

■ 開催の背景：

シック・ジャパンは今、「カミソリの会社」から「ビューティグルーミングカンパニー」へと変革を遂げ、シェービングを単なる“ヒゲを剃る行為”から、“肌を整えるビューティグルーミング体験”へと進化させることを目指しています。本コンペティションは、これからの時代を担う次世代の学生とともに、既成概念にとらわれない新しい価値を創出することを目的としています。シック・ジャパンが掲げる「Make Beauty Grooming Joyful(ビューティグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けする)」といったパーパスを体現し、ビジネスの最前線を体感できる機会を学生に提供します。



■ 課題：Z世代のシェービング体験をアップデートせよ

今年度のテーマは、Z世代における「シェービング剤」の使用率向上です。シェービング剤のカテゴリー認知と使用率が低いためにカミソリ負けで悩む消費者は男性・女性ともに少なくありません。シック・ジャパンでは新たなシェービング体験として、シェービング前の肌ケアを日本のあたりまえにするためのワクワクする戦略・アイデアを募集します。製品イノベーションやマーケティングキャンペーンなど全ての戦略・アイデアを歓迎します。

参考情報：なぜシェービング時に“シェービング剤”が必要なのか？肌ケアプロジェクトの概要をご確認ください

肌ケアプロジェクト プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000055903.html

男性向けの正しいシェービング方法：https://schick.jp/pages/mens_hadacare (https://schick.jp/pages/mens_hadacare)

女性向けの正しいシェービング方法：https://schick.jp/pages/womens_hadacare

■ Schick Beauty Grooming Shaker実施概要

参加資格：18歳～30歳の大学生・大学院生（性別・国籍不問）

チーム編成：3名1組のチーム ※大学をまたいだ混合チームも可

優勝特典：賞金50万円（ファイナリスト1組）

■選考プロセス

一次審査

動画（3分以内）およびプレゼン資料（3枚）による書類・動画審査

※一次審査通過チームには、シック・ジャパン社員によるメンタリングを実施。

最終審査

シック・ジャパン本社（東京・目黒）にて対面でのプレゼンテーション

■ スケジュール

7月1日（水）： エントリー開始

7月31日（金）：エントリー締め切り

8月19日（水）：一次審査結果発表

9月1日（火）～18日（金）： シック・ジャパン社員によるメンタリング期間（一次通過グループ対象）

9月24日（木）： 最終審査会＆授賞式（場所：シック・ジャパン本社）

■主催者からのメッセージ

後藤秀夫（シック・ジャパン社長 兼 北アジア地域社長）

シック・ジャパンは、「Make Beauty Grooming Joyful」というパーパスのもと、シェービング＆スキンケアを通して、一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じる毎日をお届けすることを目指しています。近年は、「ビューティグルーミングカンパニー」へと進化するべく、変革を進めてまいりました。本コンペティション「Schick Beauty Grooming Shaker」は、既存の市場や既成概念を“シェイクする（揺り動かす）”ことで、新たな価値を生み出していきたいという想いから名付けました。これからの時代を担う学生の皆さまとともに、自由な発想で新しい視点やアイデアを掛け合わせ、これまでにないビューティグルーミングの可能性を切り拓いていくことを期待しています。シック・ジャパンは本取り組みを通じて、若い世代の挑戦を後押しするとともに、社会に新たな価値を生み出す“きっかけ”を広げていきたいと考えています。

*1 インテージSRI+カミソリ市場 (ホルダー、ディスポーザブル、替刃) 2025年３月～2026年2月各年メーカー別累計販売金額

シック・ジャパン株式会社について

「日本で最も革新的なビューティグルーミングカンパニーを目指す」というビジョンのもと、ビューティグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けしています。主力製品として男性用ビューティグルーミングブランド「ハイドロ」、「シックファースト トーキョー」、「プロジスタ」に加え、女性用ビューティグルーミングブランド「サロンプラス」、「ハイドロシルク」、「イントゥイション」を展開。2025年10月、世界約170ヵ国で、年間10,000社を超える企業の働きがいの調査を行うGreat Place to Work(R)が運営する「働きがい認定」に2年連続選出されました。

【会社概要】

社名 シック・ジャパン（株）（Schick Japan K.K.）

本社 〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者 代表取締役社長 後藤 秀夫

URL https://www.schick.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-5487-6801（代表）

WEBサイト: https://www.schick.jp/

【メディアからのお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社

マーケティング本部 PR

MAIL: schick_communication@edgewell.com