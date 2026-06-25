STORES、新卒採用サイトを公開

STORES 株式会社

STORES 株式会社（以下、STORES）は、2026年6月25日（木）、新卒採用サイトを公開しました。本サイトでは、「お店の、あなたの、未来を動かそう。そのこだわりと、情熱で。」をキーメッセージに、STORES の事業・プロダクト、働き方、社員の姿、選考フローなどを紹介しています。

あわせて STORES は、2028年卒の新卒採用において、AIを前提にビジネスとテクノロジーを横断しながら価値創出に取り組む「総合職（ビジネス×テクノロジー）」の採用を開始しました。営業・企画・開発といった職種の枠に閉じず、顧客課題を起点に、事業とプロダクトの両面から課題解決に向き合う人材との出会いを強化してまいります。

新卒採用サイトURL：

https://graduate.st.inc/(https://graduate.st.inc/)

◼️公開の背景

STORES は、ネットショップ開設、POSレジ、キャッシュレス決済、オンライン予約システム、店舗アプリ作成など、お店のデジタル化を支援する各種サービスを展開しています。

近年、AIの進化により、職種ごとの役割や働き方は大きく変化しています。STORES では社員のAI活用率が100%※に達し、開発におけるコード変更行数の80%※がAIを活用しているなど、すでに日常業務に組み込まれています。こうした変化を踏まえ、今回の新卒採用サイトでは、事業内容や働く環境に加え、AIを前提とした新しい採用方針や、ビジネスとテクノロジーを横断して働くキャリアのあり方を発信しています。

※社員AI活用率は、社内AIツールの利用実績をもとに算出

※コード変更行数におけるAI活用割合は、2026年3月～5月のGit commitログをもとに、Claude Code等を活用した変更行数を集計

◼️キーメッセージ「お店の、あなたの、未来を動かそう。そのこだわりと、情熱で。」に込めた想い

経営の知識やノウハウが、AIによって誰もが手にできるものになっていく時代。それでも、お店の一番の資源は変わらないと、私たちは考えています。それは、商いに注がれるつくり手のこだわりと情熱です。

どんなにテクノロジーが進化しても、「このお店でなければ」という理由を生むのは、その人だけの想いにほかなりません。だから私たちは、お店をつくり変えようとは思いません。すでにそこにある価値を、届くべきところへ、ずっと続く形で届けていく。STORES はその横に立つ伴走者でありたい。そう考えて、日々の運営から経営の意思決定までを支える「商売のデジタルインフラ」をつくっています。

新卒採用サイトには、その思いと、これからの採用に対する考え方を込めました。この考えに共感いただける方との出会いを楽しみにしています。

◼️2028年卒採用について

STORES では、2028年卒採用より「総合職（ビジネス×テクノロジー）」の採用を開始しました。AI活用を前提に、職種の枠を越えて事業とプロダクトの両面に関わるポジションです。

・2028年卒 総合職（ビジネス×テクノロジー）

https://graduate.st.inc/work/business-technology

◼️STORES 株式会社 について

STORES 株式会社は、「Just for Fun」をミッションに、こだわりや情熱、たのしみによって駆動される経済の発展に寄与することを目指しています。個人事業者から中規模企業まで店舗を運営する方々にむけて、ネットショップ開設・POSレジ・キャッシュレス決済・オンライン予約システム・店舗アプリ作成など、お店のデジタル化を総合的に支援するサービスを展開。「STORES」の各サービスを組み合わせることで、より簡単に・より効率的に事業運営できる環境を提供し、成長をサポートします。

https://www.st.inc/