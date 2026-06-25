【総務省・先進自治体が多数登壇】「AI時代の新たな脅威から守る　次世代セキュリティ基盤の実装」セミナー開催

学校法人先端教育機構

サイバー攻撃は、もはや「いつか起きるかもしれないリスク」ではなく、行政運営の継続性そのものを脅かす現実の脅威となっています。ランサムウェアによる業務停止、生成AI利用に伴う情報漏えい、サプライチェーン経由の侵入など、手口は高度化・常態化し、住民サービスの根幹を揺るがす事案が全国で相次いでいます。

こうした状況を踏まえ、学校法人先端教育機構（本部：東京都港区、理事長：東 英弥／月刊「事業構想」発行）は、2026年7月9日（木）・7月16日（木）に、特別セミナー「AI時代の新たな脅威から守る 次世代セキュリティ基盤の実装」を開催いたします。

さらに、DX・AI活用の加速によって守るべき領域は急速に拡大しており、セキュリティを「情報部門だけの課題」として切り離すことはできません。制度・業務・システムを一体で再設計する三位一体改革の中に、セキュリティを組み込めるかどうかが、行政の信頼を左右する分岐点となります。

本プログラムでは、Day1（7/9）に先進自治体のキーパーソンが自治体DX・AI活用の最新事例を共有し、AIセキュリティリスクを検討。Day2（7/16）には、国の政策動向から先進自治体のセキュリティ体制事例までを、制度・業務・システムの観点から体系的に提供いたします。

基調講演では、総務省 サイバーセキュリティ専門官 米井 雄一郎 氏が「自治体DX時代のセキュリティ指針」を解説。郡山市 DX推進監 二瓶 浩之 氏、さいたま市 情報統括監 鈴木 宏保 氏が各市の取り組み事例を紹介し、国の最新の政策動向から現場に直結した知見を提供いたします。

本セミナーを通じて、参加者は以下を持ち帰ることができます。

・総務省が示す令和8年度以降の自治体セキュリティ指針と、現場が取るべき具体的な対応策

・郡山市・さいたま市の実践事例から学ぶ、DX推進と情報セキュリティを両立するガバナンス体制構築のヒント

・ISMAP対応・クラウドセキュリティ・ゼロトラストなど、自治体DXを安全に加速させる実装アプローチ

■開催概要タイトル：AI時代の新たな脅威から守る 次世代セキュリティ基盤の実装

【Day1】特別企画｜AI・DX・セキュリティの未来を考える 自治体キーパーソン パネルディスカッション （F5 App World Tokyo 内 事業構想セッション）

日時：2026年7月9日（木）15:50～17:20 ※現地開催のみ

会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京（東京都港区赤坂1-12-33／溜池山王・国会議事堂前駅ほか）

【Day2】本編｜次世代セキュリティ基盤の実装 クラウド前提の自治体運営を制度・業務・システムから再設計

日時：2026年7月16日（木）13:00～17:00（12:30開場） ※対面・オンラインハイブリッド開催

会場：学校法人先端教育機構 東京校 2号館4階教室（東京都港区南青山3-13-18／表参道駅徒歩1分）

参加費：無料（事前申込制）

▼詳細・お申込みはこちら

https://info.sentankyo.ac.jp/cybersecurity_government

■対象者

・自治体・省庁のデジタル推進部門・情報システム関連部門の担当者・責任者

・自治体のDX推進・セキュリティ体制構築に携わる首長・副首長・CIO・CISO

・公共分野向けITサービスを展開する民間企業の担当者

■登壇者・講演内容（一部、全体プログラムはHPをご確認ください。）

※記載は講演順

【7/9 Day1（ANAインターコンチネンタルホテル東京）】

◇＜特別講演＞月刊事業構想 自治体DX・AIガバナンス実態調査 結果の共有と考察（15:50～16:15）

事業構想大学院大学 客員教授／大阪大学 D3センター 准教授

釜池 聡太 氏

2026年５月 月刊「事業構想」にて実施した自治体DX・AI活用・セキュリティ体制に関しての都道府県・政令指定都市・中核市・特別区の全152機関を対象としたアンケート結果、そしてそこから生まれる考察をお届けします。

◇自治体規模と職域を跨ぐ5名の特別パネルトーク（16:20～17:20）

千代田区 副区長 CIO 小林 聡史 氏 ／ 相模原市 市長公室長 片岡 聡一 氏

相模原市 市長公室 DX推進課長 小谷田 誠 氏 ／ 横須賀市 デジタルガバメント推進室長

太田 耕平 氏、横須賀市 デジタルガバメント推進室 係長 太田 孟 氏

詳細は、App World Tokyo HPより、ご確認下さい。

（https://www.f5appworld.com/event/AppWorldTokyo/agenda?locale=ja-JP）

【7/16 Day2（先端教育機構 東京校・南青山）】

◇生成AI時代のDXとセキュリティ ― 大学DXの実践から考える、信頼基盤としてのセキュリティ ―（13:05～）

事業構想大学院大学 客員教授 釜池 聡太 氏

生成AIの急速な進化により、DXは業務効率化にとどまらず、知識労働や組織運営の変革へと広がっています。

一方で、生成AIはサイバー攻撃の高度化や情報漏えいなど、セキュリティリスクにも大きな影響を与えています。

本講演では、セキュリティベンダーでの経験と大学DXの実践を踏まえ、セキュリティをDXの制約ではなく、変革を支える「信頼基盤」として捉える視点を提示します。

◇＜基調講演＞自治体DX時代のセキュリティ指針（13:35～）

総務省 自治行政局 住民制度課 サイバーセキュリティ対策室 サイバーセキュリティ専門官 米井 雄一郎 氏

総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の位置づけと令和8年3月改定の要点を踏まえ、機器廃棄・データ消去、USB等のリスク対応、三層対策・クラウド活用、ゼロトラスト検討を、自治体DXを安全に前進させる実務の観点から解説します。

◇自治体に求められるISMAP対応サービス（14:10～）

株式会社CYLLENGE 取締役 大西 良慶 氏

自治体DXの加速により、クラウドサービス利用時の安全性確保が重要課題となっています。本講演では、政府統一基準やガバメントクラウドの流れを踏まえながら、ISMAP取得の意義や自治体に求められる視点、今後必要となるセキュリティ対策について分かりやすく紹介します。

◇渋谷区・三豊市に学ぶ！クラウドセキュリティの最適解

（14:45～）

HENNGE株式会社 Cloud Sales Division Public Sales Section Account Manager 赤瀬 礼旺 氏

自治体DXに不可欠な利便性とセキュリティの両立。本セッションでは、M365運用の壁となる脱PPAPをDLP機能で解決した渋谷区と、全職員へのスマホ支給に伴いパスワードレス認証を構築した三豊市の事例を詳説します。HENNGE Oneを活用して現場の「不便」をいかに解消し、安全かつ円滑なクラウド活用を定着させたのか。実例から導き出した、自治体DXを加速させる「最適解」を提示します。

◇＜基調講演＞郡山市における「DX推進の歩み」と「情報セキュリティの確保」（15:45～）

郡山市 政策開発部 DX推進監 二瓶 浩之 氏

郡山市は、2001年に副市長を本部長（CDO）とした「ＤＸ推進本部」を、2003年に、副市長をＣＩＳＯとした「情報セキュリティ会議」の二つのガバナンスを構築した。現在は、「ＤＸ郡山推進計画2026～2029」に掲げているMVV＋AのValueの一つとして、「情報セキュリティの確保」を推進している。二つのガバナンス組織の関係について、これまで情報関連部署に16年勤務した経験を交えながら講演する。

◇＜基調講演＞さいたま市におけるDX・AIと安全性（16:20～）

さいたま市 情報統括監 鈴木 宏保 氏

DX・AI活用を推進する一方で求められるセキュリティ確保について、本市の取り組みを踏まえ整理します。

導入効果とリスクの両立をどう図るか、現場で直面した課題や対応策を具体例とともに示し、持続可能なデジタル行政の実現に向けたポイントを解説します。

※Day1は、同分野のグローバルリーダーであるF5社が開催する「F5 App World Tokyo」内の事業構想セッションとして実施し、産学官により多くのナレッジをお届けすることを目指しています。

ご協賛企業：株式会社CYLLENGE／HENNGE株式会社／F5ネットワークスジャパン合同会社

■お問い合わせ

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 月刊事業構想 ウェビナー事務局

Tel：03-5860-5731（10:00～15:00）

Mail：sentankyo_media@sentankyo.ac.jp

学校法人先端教育機構の概略

名称：学校法人 先端教育機構

理事長：東 英弥

所在地：東京都港区南青山3-13-16

設置校：事業構想大学院大学（本部：東京都港区南青山3-13-16）

拠点：東京、名古屋、大阪、福岡、仙台

：社会構想大学院大学（東京都港区南青山3-13-18）

付属機関：事業構想研究所、先端教育研究所

出版：月刊事業構想、月刊先端教育、書籍等