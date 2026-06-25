『SNSマーケティング企業カオスマップ【2026年版】』を公開～36社・6カテゴリーを徹底調査。失敗しないSNS運用代行会社の選び方～

StockSun株式会社

StockSun株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩野 圭佑）は、SNSマーケティング支援に強みを持つ企業36社を6カテゴリーに分類した「SNSマーケティング企業カオスマップ【2026年版】」を、検索順位の海賊と共同で作成し公開いたしました。

本カオスマップは、SNSマーケティング会社選びに悩む企業の担当者が、自社に最適なパートナーを選定する際の指針として無料で提供いたします。

▼カオスマップ公開ページ

https://stock-sun.com/column/sns-marketing-companies/

【背景】SNSマーケティング会社選びの難易度は年々高まっている

電通の「2025年 日本の広告費」によると、2025年の日本の総広告費は前年比105.1%の8兆623億円となり、5年連続で成長・4年連続で過去最高を更新しました。インターネット広告費は前年比110.8%の4兆459億円と、1996年の推定開始以来初めて4兆円を超え、総広告費に占める構成比も初めて50.2%と過半数に達しています。

さらに、ソーシャル広告（SNS広告）は前年比118.7%の1兆3,067億円と、ネット広告の中でも二桁成長を続ける主要チャネルとなっています（参照：電通「2025年 日本の広告費」(https://www.dentsu.co.jp/news/release/2026/0305-011003.html)）。

市場拡大とともに支援会社の数も増え続けており、SNSマーケティング会社選びでは以下のような失敗が後を絶ちません。

- 「フォロワーは増えたが売上に繋がらない」まま契約を継続してしまう- インフルエンサー起用の費用対効果が検証されず、施策が場当たり的になる- 得意なSNSプラットフォーム（TikTok／Instagram／YouTubeなど）と自社の商材がマッチしていない- 分析ツールを導入したものの、運用体制が整わず使いこなせない- 担当者のSNSトレンドへの理解が浅く、炎上リスクへの対応が後手に回る- 複数社を比較せず、知名度や価格だけで契約してしまう- 戦略設計を行わずに「とりあえず投稿を増やす」だけの運用になってしまう

こうした失敗の多くは、発注前の情報不足や比較不足によって起こっています。だからこそ、依頼前にカテゴリー別に整理された情報をもとに、自社の目的・予算・課題に合ったSNSマーケティング会社を複数比較することが重要です。

▼企業が抱える主な課題

【カオスマップの特徴】

- どのカテゴリーの支援会社が自社の課題に合うのか分からない- SNS分析ツールと運用代行のどちらを優先すべきか判断できない- インフルエンサーマーケティングの適正な費用感が分からない- UGCやキャンペーン施策をどう設計すればよいか分からない- 社内にSNS運用のノウハウが蓄積されない- 成果指標（KPI）の設定や効果検証の方法が曖昧なまま運用が進んでしまう

本カオスマップでは、SNSマーケティングの主要企業36社を以下の6カテゴリーに分類しています。

【カオスマップの活用方法】

- 総合SNSマーケ支援（14社）→ 複数のSNSプラットフォームを横断して、戦略設計から運用まで一気通貫で依頼したい場合に検討dentsu、Hakuhodo DY holdings、opt、SEPTENI、Hakuhodo DY ONE、Members、CARTA、CyberBuzz、Gaiax、LIDDELL、ProjectHoldings、CyberAgent、GLOBAL LINK JAPAN, Inc.、MUSCAT Groupなど、大手広告代理店・グループ系企業が中心。ブランディングから広告運用までワンストップで対応できる体制が特徴です。- SNS分析ツール・SaaS連動型（6社）→ 自社にSNS運用ノウハウを蓄積しながら、データに基づく改善を行いたい場合に検討hottolink、teteMarche（テテマーチ）、comnico、User Local、SHUTTLEROCK、WWSなど。SNS上の口コミ分析やソーシャルリスニング、運用効率化ツールの提供と運用支援を組み合わせている点が特徴です。- プラットフォーム特化（TikTok／YouTube／Instagram）（3社）→ 特定のSNSプラットフォームに強みを持つ会社に集中投資したい場合に検討pamxy、BEHEALTHY、BEASTARなど。TikTok・YouTube・Instagramそれぞれのアルゴリズムやクリエイター文化を深く理解した運用が強みです。- インフルエンサーマーケティング（7社）→ インフルエンサーを起用した拡散施策やタイアップ施策を実施したい場合に検討SocialWire、Natee、fint、Trenders、BitStar、#GROVE、HORIPRO DIGITAL ENTERTAINMENTなど。インフルエンサーのネットワークやキャスティング力に特化し、企画立案からマッチング、効果測定までを担います。- UGC・キャンペーン・口コミ特化（4社）→ ユーザー参加型のキャンペーンや口コミの創出・拡散を強化したい場合に検討アライドアーキテクツ、ROC、ONE MOVE、sharecotoなど。SNSキャンペーンの企画・運営や、UGCを軸にしたエンゲージメント施策に強みを持っています。- 中堅独立系・成果特化（2社）→ 低予算からでも成果にコミットした支援を受けたい中小・スタートアップ企業向け。StockSun、TENMUなど。大手代理店と比べて柔軟な料金体系と、成果指標にコミットした運用が特徴です。

SNSマーケティング会社選びで失敗しないために、以下の3ステップで活用できます。

STEP1｜目的を明確化する

「ブランド認知拡大」「フォロワー増加」「UGC創出」「売上・CV直結」など、SNS活用の目的によって最適なカテゴリーは異なります。まずは自社が達成したいゴールを明確にしましょう。

STEP2｜予算と業務範囲で絞り込む

SNSマーケティング支援の費用感は、運用代行で月額20万円～50万円程度、インフルエンサー起用は1案件数十万円～、SNS分析ツール導入は月額数万円～が目安です。予算と依頼したい業務範囲（戦略設計／コンテンツ制作／運用／分析）に応じて候補を絞り込みます。

STEP3｜複数社に相談・比較する

最低2～3社に相談し、以下の3点を確認しましょう。

【カオスマップ作成の目的】

- 自社と同じ業界・商材での支援実績があるか- KPI設定とレポーティングの頻度・粒度- 契約期間の縛りや解約条件

本カオスマップは、以下のような課題を持つ企業を支援するために作成しました。

【StockSunのSNSマーケティング支援の特徴】

- SNSマーケティング会社選びに時間をかけられない企業担当者の意思決定を支援するため- カテゴリー別に支援会社を整理し、比較検討のハードルを下げるため- フォロワー増加など表面的な指標だけでなく、成果にコミットした運用ができる会社を見極めてもらうため- 自社の商材・目的に合わないSNSプラットフォームへの投資ミスマッチを防ぐため- 中小・スタートアップ企業でも低予算から相談できる選択肢を知ってもらうため- SNSマーケティング市場全体の透明性向上に寄与するため

StockSunでは、SNSマーケティング支援単体にとどまらず、Webマーケティング全体を包括的に支援できる体制が最大の強みです。

【StockSunのSNSマーケティング支援 成功事例】

- 月額10万円～の定額支援中小企業でも導入しやすい価格設定で、SNS戦略設計から投稿運用・広告運用までを依頼可能。低予算からでも本格的な支援を受けられる料金設計です。- 社内コンペ制度で担当者を選べる相談段階で複数のコンサルタントが提案を行い、その中から自社に最適な担当者を選べる独自の仕組みを導入。「誰が担当するかわからない」という外注時の不安を解消します。- 戦略設計からWebマーケティング全体を一気通貫SNS運用単体ではなく、SEO・Web広告・LP制作などを含むWebマーケティング全体を一気通貫で支援できるため、SNS施策を他チャネルと連携させた相乗効果を狙えます。- 認定パートナーによる専門支援一定期間の実績と成果を持つ認定パートナーが直接担当するため、品質面での安心感も備えています。自社YouTubeチャンネル「WebマーケティングTV(https://www.youtube.com/@stocksun-web-1082)」は登録者5.85万人超（2026年6月時点）を誇り、継続的な情報発信力も信頼性の裏付けとなっています。美容・健康系ECサイト｜TikTok運用でECランキング5位を獲得

新規顧客獲得チャネルを広告運用に依存し、費用対効果が合わない状態が続いていた美容・健康系の入浴剤ECサイトについて、StockSunがTikTokを主戦場とする戦略を設計。商品の使用シーン・ビフォーアフター・ユーザーの声を動画コンテンツ化し、インフルエンサーを活用したUGC創出と広告運用を掛け合わせた結果、商品カテゴリ内のランキングで5位を獲得。ECサイトの月間売上が大幅に向上し、TikTok起点の新規顧客流入が主要売上チャネルとして定着しました。

地域密着型クリニックでLINE経由の予約獲得数が急増

新規患者獲得をホームページと口コミに依存し、医療広告規制のもとで新チャネルの開拓が難しかった地域密着型クリニックについて、StockSunがTikTokとLINE公式アカウントを組み合わせた集客設計を立案。TikTokで認知を獲得し、LINE公式アカウントへ誘導して予約につなげる導線を構築し、医療広告規制に配慮した表現設計も徹底した結果、LINE経由の予約獲得数が大幅に増加。新規患者の獲得チャネルが多様化し、医療業界でもSNS活用で高い成果を出せることを示した事例となりました。

【無料相談受付中】https://stock-sun.com/order/

会社概要

■StockSun株式会社

会社名：StockSun株式会社

代表者：代表取締役 岩野 圭佑

設立：2017年7月28日

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目8番3号 新都心丸善ビル7階

事業内容：Webコンサルティング事業、キャリア支援事業、Web広告運用代行

URL：https://stock-sun.com/

■株式会社検索順位の海賊

会社名：株式会社検索順位の海賊

代表者：代表取締役 山口耀平

設立：2024年8月

所在地：〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2丁目12-10 Square O2, 1階

事業内容：SEOコンサルティング/オウンドメディア運用代行/被リンク獲得代行サービス/SEO記事制作代行/広告運用代行

URL：https://search-engine-pirates.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

StockSun株式会社

お問い合わせフォーム：https://stock-sun.com/contact/

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