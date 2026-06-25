スカッと爽快な2日間。「ムヒ」発売100周年「ムヒ百歳祭」、お祭りコンテンツ第3弾を公開

株式会社池田模範堂※画像は生成AIで制作したイメージです。

かゆみ止め薬「ムヒ」を製造・販売する株式会社池田模範堂（本社：富山県上市町、代表取締役社長：池田嘉津弘、以下「当社」）は、「ムヒ」の発売100周年を記念し2026年7月25日（土）・26日（日）に開催する記念イベント「ムヒ百歳祭（ムヒひゃくさいさい）」について、当日を彩るお祭りコンテンツを発表いたします。

メイン会場の富岩運河環水公園には、水遊びからグルメ、ステージ、夜の光の演出まで、

11:30～20:00まで一日中楽しめるコンテンツが並びます。貫くテーマは「爽快」。かゆみを

“スーッと”しずめてきた「ムヒ」らしく、富山でいちばん爽快な夏の2日間をお届けします。

夏の暑さを吹き飛ばす「スカッとパーク」

環水公園内の体験ゾーン「スカッとパーク」は、夏の暑さとかゆみをスカッと吹き飛ばすコンテンツが集まる、お祭りの目玉ゾーンです。水遊びを中心に、子どもから大人まで全身で楽しめる企画を、両日12:00から20:00まで展開します。

※画像は生成AIで制作したイメージです。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150909/table/14_1_4eed08798c4f65cc2138ffc621ab714d.jpg?v=202606250251 ]

※各コンテンツの内容は予定です。詳細は確定次第お知らせします。

縁日気分で楽しむ、お祭りコンテンツ

お祭りの定番コンテンツも会場を盛り上げます。見上げるほど大きな巨大カプセルトイから、

食べ歩きが楽しめるキッチンカーやお祭り屋台まで、縁日気分で一日を楽しめます。

※画像は生成AIで制作したイメージです。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150909/table/14_2_5b96447728ac90d460495955d6baded3.jpg?v=202606250251 ]

※出店内容は予定です。詳細は確定次第お知らせします。

ステージ出演者 第2弾

会場では、「環水公園ステージ」と「親水広場ステージ」の2つのステージで、多彩なプログラムを展開します。第1弾で発表した富山の遊び場！TV（MC）、空野青空（あおにゃん）に続き、出演者の第2弾を発表します。

出演者第2弾 ぱーてぃーちゃん

ぱーてぃーちゃん

すがちゃん最高No.1、信子、金子きょんちぃの3人によるギャルとチャラ男のお笑いトリオ。ワタナベエンターテインメント所属で、全員がワタナベコメディスクール出身。NTV「有吉の壁」など人気バラエティに多数出演し、テレビ・SNSの両方で注目を集めています。「ムヒ百歳祭」のステージに登場します。

出演者第2弾 土佐兄弟

土佐兄弟

兄・卓也と弟・ゆうきによる実の兄弟お笑いコンビ。ワタナベエンターテインメント所属。SNSを中心に発信を続け、弟・ゆうきのTikTokは総再生回数12億回を超えるなど、若年層から絶大な支持を集めています。「ムヒ百歳祭」のステージに登場します。

出演者第2弾 雷鳥

雷鳥

富山県射水市出身・在住の実の姉弟お笑いコンビ。ワタナベエンターテインメント所属。県の鳥「ライチョウ」を冠したコンビ名のとおり、富山に根ざして活動を続け、射水市「ゼロカーボンシティいみず応援隊長」を務めるほか、KNBラジオ「志の輔＆雷鳥のなんでか？ニッポン」など地元メディアでも活躍中。地元・富山開催の「ムヒ百歳祭」のステージに登場します。

出演者第2弾 ノビ山本

ノビ山本

富山県魚津市出身のピン芸人。吉本興業所属で、富山県住みます芸人として県内のテレビ・ラジオ・イベントに数多く出演し、富山を全力で盛り上げています。温泉ソムリエやきときと富山銭湯大使、富山市SDGs推進コミュニケーターなど、富山ならではの肩書きでも活動。地元・富山開催の「ムヒ百歳祭」のステージに登場します。

出演者第2弾 ものいい

ものいい

横山きよし、吉田サラダによるお笑いコンビ。吉本興業所属。ボケの吉田サラダは2021年より富山県氷見市に移住し、富山県住みます芸人として地域を盛り上げています。「違うかー！」のギャグやテレビ番組などで親しまれるコンビが、「ムヒ百歳祭」のステージに登場します。

出演者第2弾 ぶらっくすわん

ぶらっくすわん

富山県各地のロケーションをバックに撮影したダンス動画を投稿サイトで発表し、注目を集める富山県在住のクリエイター＆パフォーマー。富山県内外・海外でのイベント出演、テレビ・CM出演、動画制作などマルチに活動するほか、コスプレ分野でも幅広く活動しています。

「ムヒ百歳祭」のステージに出演し、富山発のパフォーマンスで会場を盛り上げます。

ステージショー それいけ！アンパンマン ショー

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ファミリーで楽しめるステージショーとして、「それいけ！アンパンマン ショー」の開催を予定しています。

それいけ！アンパンマン ショー

開催日：2026年7月26日（日） 1回目：12:45～13:25 2回目：16:45～17:25

開催場所：富山市親水広場（連動会場） 親水広場ステージ

観覧無料

※諸般の事情により変更または中止となる可能性があります。

夜の水辺を彩る、2つの光

「ムヒ百歳祭」の夜は、環水公園の水辺を舞台にした2つの光の演出で締めくくります。1日目は

来場者自身が光をともす参加型の「ムヒ100周年 ランタンナイト」、2日目は音楽と連動する

「ムヒ100周年 音と光のアニバーサリー花火ショー」。いずれも2026年6月1日発表のリリースで

詳細をお知らせしています。最新情報は特設サイトをご確認ください。

北日本新聞社特設サイト：https://www.kp-kikaku.jp/?tid=101496

連動会場・富山駅のコンテンツ

お祭りはメイン会場の環水公園にとどまらず、連動会場の富山市親水広場、そして富山駅へと広がります。まちなか全体で「ムヒ百歳祭」の賑わいを感じていただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/150909/table/14_3_a791afcabacc41b914a8a4a2e3193980.jpg?v=202606250251 ]

「ムヒ百歳祭」開催概要

会場MAP（富岩運河環水公園）アクセスMAP（富岩運河環水公園・富山市親水広場・富山駅）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/150909/table/14_4_df3f9d0020a7065947eb06d1f0cd810d.jpg?v=202606250251 ]

今後の発表について

富山企業とのコラボレーション商品の詳細については、別途リリースにてご紹介いたします。また、2日間のタイムスケジュールや当日の楽しみ方など、より詳しいご案内は開催直前のリリースでお知らせします。最新情報は特設サイトをご確認ください。

【会社概要】

商 号 ： 株式会社池田模範堂

代 表 者 ： 代表取締役社長 池田 嘉津弘

所 在 地 ： 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地

創 業 ： 1909年（明治42年）

事業内容 ： 医薬品の製造販売

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.ikedamohando.co.jp/