「令和8年度 ぎふビジネスプランコンテスト」開催、県内高校生を対象に地域経済をけん引するアイデアを募集

株式会社角川アスキー総合研究所

株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）は、岐阜県が主催する「ぎふビジネスプランコンテスト ～キミの挑戦が、ここから始まる～」の応募受付を2026年6月25日（木）より開始しました。

本コンテストは、同県が推進する「岐阜県起業家精神育成プロジェクト事業」の一環として開催されるもので、岐阜県内に在住・在学する高校生などを対象に、地域経済のイノベーション創出につながるビジネスプランを募集します。

角川アスキー総合研究所は、2023年度の事業立ち上げ当初から本事業を受託し、運営事務局を務めてきました。今後も岐阜県との連携のもと、地域における人材育成と産業振興に貢献してまいります。

概要

本コンテストは、岐阜県が地域経済をけん引する新たな産業やイノベーションの創出を目指して実施する、県内の高校生を対象としたビジネスプランコンテストです。身のまわりの課題や地域社会の困りごとはもちろん、日常の中で感じるワクワクやモヤモヤ、挑戦してみたいという思いを出発点に、地域社会の課題解決につながるアイデアをビジネスプランとして表現していただきます。

最終プレゼンテーションでは、同じ志を持つ仲間や、県内外で挑戦を続ける起業家・社会人との交流を通じて、起業という選択肢を身近に感じられる機会も予定しています。

社会課題の解決に向けたアイデアをビジネスへと発展させる起業家精神に触れながら、高校生ならではの、自由で新しいビジネスプランを募集します。

応募要項

応募資格

岐阜県内に在住する、または岐阜県内の高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校に在学する生徒・学生。

※高等専門学校は1年生から３年生までが対象です。※個人での応募に加え、グループでの応募も可能です。

応募方法

1. 公式サイトからビジネスプランシートをダウンロードしてアイデアを記入

2. 該当する応募フォーム※から必要事項を入力し、作成したビジネスプランシートを添付して送付

ビジネスプランシート ダウンロード

https://ascii.jp/startup/gifu-entre-event/contest/#sheet-download

※1組（個人・グループ）ずつ応募する場合は「個別用」、学校などから複数の応募を一括でエントリーしたい場合は「団体用」からご登録ください。

個別用（個人／グループ）応募フォーム

https://form.run/@gifu-bc-entry2026

団体用応募フォーム

https://form.run/@gifu-bc-entry2026-g

応募受付期間

6月25日（木）から11月6日（金）17:00まで

ファイナリスト（8組程度）発表

12月上旬

最終プレゼンテーション：

日時：2027年1月23日（土）

会場：岐阜県庁 1階「ミナモホール」（岐阜市薮田南2丁目1番1号）

オンライン個別相談会を開催

「アイデアのまとめ方が分からない」「アイデアはあるものの、ビジネスプランシートにどう書けばよいか分からない」など、応募にあたって悩んでいる方を対象に、オンライン個別相談会を実施します。

応募に興味はあるもののアイデアが固まっていない方や、応募を迷っている段階の方も、ぜひご相談ください。

相談会でできること

・アイデアの整理・ブラッシュアップ

・ビジネスプランシートの書き方アドバイス

・応募に関する疑問や不安の解消

個別相談会 開催概要

・形式：オンライン（1回45分）

・対象：本コンテストへの応募を検討している高校生（グループでの参加や担当教員の方の同席も可能）

・参加費：無料（事前申込制・先着順）

申し込み方法

申し込みフォームより希望日程を選択してください。

開催日程は全8枠で、1枠につき先着2組まで受け付ます。枠が埋まり次第、受付を終了します。

詳細は以下のフォームからご確認ください。

個別相談会申し込みフォーム

https://form.run/@gifu-bc-advice2026

ぎふビジネスプランコンテスト公式サイト

本コンテストの詳細については、公式サイトをご覧ください

https://ascii.jp/startup/gifu-entre-event/contest/

本コンテストに関する問い合わせ窓口

岐阜県起業家精神育成プロジェクト事業事務局（角川アスキー総合研究所内）

E-Mail：gifu-entre@lab-kadokawa.com



起業家教育とは

起業家教育は、起業家や経営者だけに必要な特殊な教育というわけではありません。高い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造する力など、これからの時代を生きていくために必要な力を育む教育手法です。

株式会社角川アスキー総合研究所について

角川アスキー総合研究所は、メディア運営やコンテンツ制作で培った知見を生かし、調査、コンサルティング、マーケティング、ビジネスソリューション、出版、教育支援など幅広く事業を展開しています。コンテンツ力、メディア力、リサーチ力を総合的に活用し、企業・自治体・官公庁など、お客様の課題解決に取り組みます。

事業内容：

メディア運営、調査・コンサルティング、各種マーケティング、ソリューション事業、出版、教育支援事業ほか

公式サイト：https://www.lab-kadokawa.com/