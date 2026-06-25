「エアトリ」の海外航空券予約サイトで「旅のキャンセル費用保険」の販売を開始

チューリッヒ保険会社

チューリッヒ保険会社（東京本社：東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者：西浦 正親）のグループ会社であるチューリッヒ少額短期保険株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：服部 哲弥）は、株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮、以下「エアトリ」）の海外航空券予約サイトにおいて「旅のキャンセル費用保険」の販売を2026年6月10日より開始しました。

チューリッヒ保険会社とエアトリは、2015年より「エアトリ」の海外航空券予約サイトにおいて、航空券の購入と同時に加入できる海外旅行保険*1を提供しています。このたび、グループ会社であるチューリッヒ少額短期保険が、お客さまにより安心して旅行をご予約いただけるよう、「旅のキャンセル費用保険」の販売を開始しました。

本保険は、交通遅延や旅行者の病気・ケガなどのやむを得ない理由によって旅行予約をキャンセルした際に発生するキャンセル料を補償します。お客さまは、「エアトリ」の予約サイトで海外航空券の購入と同時にご加入いただけます。また、すでに海外航空券をご購入済みの場合でも、「エアトリ」のマイページから簡単にお申込みいただけます*2。

当社はデジタルソリューション「Zurich Edge」を活用し、戦略的なパートナーシップのもと、革新的なソリューションを提供しています。今後もお客さまのニーズに応え、より価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めてまいります。

*1 正式名称は、「海外旅行傷害保険」です。

*2 加入可能期間・条件は以下の通りです。

・旅行のお申込みと同時の場合：搭乗日の前日まで加入可能

・マイページからお申込みの場合：出発日までの残日数が7日以上あり、かつ旅行代金のお支払いから5日以内の場合に加入可能（※）

・日本国外からご出発の旅行については、ご加入いただけません

（※）旅行代金の一部または全額をお支払いいただいた日のうち、いずれか早い日を基準とします。

「旅のキャンセル費用保険」概要

商品名：旅のキャンセル費用保険

販売開始日：2026年6月10日（水）

詳細ページ：https://www.skygate.co.jp/skygate/insurance/travel_cancel/

申込み方法：「エアトリ」の海外航空券予約サイトおよび海外航空券+ホテル予約サイト、またはマイページよりご加入いただけます。

【Zurich Edgeについて】

チューリッヒが提携企業様向けに提供する「Zurich Edge」は、デジタルイノベーションや高い専門性を結集したオーダーメイドのソリューションです。これまでの既成概念にとらわれず、保険の新しいカタチを実現し、企業の皆さまのビジネスにさらなる付加価値をもたらします。

詳細は、https://www.zurich.co.jp/zurich-edge/ をご確認ください。