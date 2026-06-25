Qi2.2対応で最大25Wの急速充電! 放熱ファン＋強力マグネットで快適ドライブを実現する車載ワイヤレス充電器2種を発売
多摩電子工業株式会社（本社：神奈川県川崎市）は、Qi2.2規格に対応した車載用ワイヤレス充電器「TWC67ALK（エアコンルーバータイプ）」および「TWC67DBK（ダッシュボードタイプ）」の2製品を７月上旬より順次発売いたします。
本製品は、最大25Wの高速ワイヤレス充電に対応し、移動中でもスピーディーにスマートフォンを充電可能。さらに強力なマグネットホールドにより、走行中の振動やカーブでもスマートフォンをしっかり固定し、ナビ利用や音楽操作も安心して行えます。
加えて、内蔵の放熱ファンが充電時の発熱を効率的に抑制し、安定した高出力充電を維持。長時間のドライブでもパフォーマンス低下を気にせず安心して使用できます。
エアコンルーバータイプとダッシュボードタイプの選べる2種類をラインアップし、お車の環境やお好みに合わせて最適な設置が可能。配線の煩わしさを軽減し、車内をすっきりと保ちながら快適なドライブ環境を提供します。
TWC67ALK
TWC67DBK
【製品特長】
● Qi2.2対応 最大25Wの急速ワイヤレス充電
最新のワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの高出力充電が可能。対応スマートフォンとの組み合わせで、スムーズかつ効率的な充電を実現します。
● 強力マグネットでしっかり固定
マグネット吸着により、スマートフォンをピタッと固定。走行時の振動でもズレにくく、縦横どちらの向きでも安定して使用できます。
● 放熱ファン搭載で充電効率を維持
内蔵ファンにより充電中の温度上昇を抑制。発熱による充電速度低下を抑制、快適な充電環境を提供します。本製品は、最新のワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの高出力充電を可能にしたマグネット式ワイヤレス充電器です。
MagSafeに対応したiPhoneをはじめ、Qi／Qi2／Qi2（25W）対応スマートフォンで使用可能。マグネットによりデバイスを正確な位置に固定し、安定した効率的な充電を実現します。
【設置スタイルで選べる2モデル】
■ TWC67ALK（エアコンルーバータイプ）
エアコン吹き出し口に取り付けることで、視界の妨げになりにくい。金属製フックにより簡単かつしっかり固定できます。
参考売価： 4,818円（税込）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/86_1_a4b9f6ad63f704a656f122f50cce5562.jpg?v=202606250551 ]
■ TWC67DBK（ダッシュボードタイプ）
ダッシュボードや平面に設置できる吸盤タイプ。強力ゲル吸盤により、安定した固定が可能で、自由度の高い設置ができます。
参考売価： 5,038円（税込）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/86_2_4701d82969e74a0adf399dbdaf055c88.jpg?v=202606250551 ]
◼︎製品仕様（抜粋）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/86_3_e1ce8aff69fa7896085a63bb84cd8a0c.jpg?v=202606250551 ]
※USB-C(R) は USB Implementers Forum の登録商標です。
電源別売り:本製品ご使用の際はUSB-Cポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/86_4_16f75ea6806efbe4b04e0b362bb9b205.jpg?v=202606250551 ]
※ご使用の車載USB電源の出力により、本製品の最大出力が変わります。
■販売情報
全国の家電量販店、ECサイトなどで７月上旬より順次販売予定
販売サイトURL
TWC67ALK
https://shop.tamadenco.co.jp/product/twc67alk/
TWC67DBK
https://shop.tamadenco.co.jp/product/twc67dbk/
■多摩電子工業とは
多摩電子工業は、モバイルバッテリーや充電器などのモバイルアクセサリーを中心に展開する日本メーカーです。全国のコンビニエンスストアや量販店など幅広い流通網を通じ、生活に密着した製品を提供しています。