電通総研グループのエンジニアが「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」「2026 Japan AWS Jr. Champions」に選出

株式会社電通総研

テクノロジーで企業と社会の進化を実現する株式会社電通総研（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩本 浩久、以下「電通総研」）は、Amazon Web Services（アマゾン ウェブ サービス、以下「AWS」）のパートナープログラム「AWS パートナーネットワーク（APN）」において、電通総研グループ社員が「2026 Japan AWS All Certifications Engineers」に12名、「2026 Japan AWS Jr. Champions」に2名、選出されたことをお知らせします。

■ AWS パートナーネットワーク（APN）について

AWS パートナーネットワーク（APN）は、AWS のテクノロジー、プログラム、専門知識、ツールを活用して顧客向けのソリューションとサービスを構築するグローバルコミュニティです。

■ Awardの概要と受賞者情報

2026 Japan All AWS Certifications Engineers

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、APN に参加している会社に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」 AWS エンジニアを対象にした表彰プログラムです。

当社から選出されたエンジニアは以下の通りです。

・大岡 叡

クロスイノベーション本部 AIデータテクノロジーユニット リーディングエッジテクノロジーセンター

・大澤 弘和

金融ＩＴ本部 プロダクトソリューションユニット 融資ソリューション2部

・金井 兼介

エンタープライズ第二本部 グループＩＴユニット プラットフォームエンジニアリング部

・竹田 大騎

クロスイノベーション本部 クラウドインフラテクノロジーユニット クラウドイノベーションセンター

・武田 嵩史

クロスイノベーション本部 クラウドインフラテクノロジーユニット クラウドイノベーションセンター

・谷平 昌啓

エンタープライズ第一本部 業務変革ソリューションユニット 業務変革ソリューション2部

・中島 黎志

エンタープライズ第二本部 エンタープライズ開発ユニット ＩＴコンサルティング2部

・原 知弘

クロスイノベーション本部 クラウドインフラテクノロジーユニット クラウドイノベーションセンター

・米田 光佑

クロスイノベーション本部 クラウドインフラテクノロジーユニット クラウドイノベーションセンター

・城田 陽生

電通総研テクノロジー

・三浦 杏之介

電通総研テクノロジー

・本寺 一也

電通総研テクノロジー

2026 Japan AWS Jr. Champions

「Japan AWS Jr. Champions」 はAPNに参加している会社に所属している若手AWS エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。

当社から選出されたエンジニアは以下の通りです。

・大岡 叡

クロスイノベーション本部 AIデータテクノロジーユニット リーディングエッジテクノロジーセンター

・米田 光佑

クロスイノベーション本部 クラウドインフラテクノロジーユニット クラウドイノベーションセンター

■ 電通総研グループの取り組み

電通総研グループでは、企業のDXを牽引する高度クラウド人材の育成を目指し、戦略的にAWS資格取得を支援しています。資格推奨に留まらず、社員が主体的かつ確実に成長できる独自の育成環境を整備しています。

具体的には、専門の外部講師による一人ひとりのスキルや状況に応じた学習計画の策定からアドバイス、毎週の定期的な勉強会の開催、社内コミュニティにおける質疑応答や相談まで徹底して寄り添う伴走型研修を導入。さらに、実践的に手を動かして学べる専用の検証・学習環境を提供しています。また、受験費用を会社が全額補填するサポート制度も整備しており、座学だけに捉われない実践的なスキル習得と、若手エンジニアの積極的な挑戦を組織として強力に後押ししています。

電通総研グループは、今後もAWSをはじめとする先進的なクラウド技術の知見を深め、全社的な技術水準のボトムアップを図ることで、お客様のビジネス変革と社会課題の解決に、より一層貢献します。

＜ご参考資料＞

・アマゾンウェブサービス（AWS）関連サービスについて https://www.dentsusoken.com/solution/cloud_aws.html(https://www.dentsusoken.com/solution/cloud_aws.html)

電通総研は、2010年にAWSパートナーネットワーク（APN）に参画して以来、インフラ構築からシステム開発、パッケージ・サービス提供など、エンタープライズ企業を中心に様々な業種のお客様との取引実績を有しています。

2025年6月25日

電通総研グループ社員9名がAWSの「2025 Japan AWS Top Engineers」「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」「2025 Japan AWS Jr. Champions」に選出(https://www.dentsusoken.com/news/topics/2025/0625_2.html)

■電通総研について https://www.dentsusoken.com(https://www.dentsusoken.com)

電通総研は、「HUMANOLOGY for the future～人とテクノロジーで、その先をつくる。～」という企業ビジョンの下、「システムインテグレーション」「コンサルティング」「シンクタンク」という3つの機能の連携により、企業・官庁・自治体や生活者を含めた「社会」全体と真摯に向き合い、課題の提言からテクノロジーによる解決までの循環を生み出し、より良い社会への進化を支援・実装することを目指しています。

テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「X Innovation（クロスイノベーション）」を推進し、これからも人とテクノロジーの力で未来を切り拓き、新しい価値を創出し続けます。

＊ 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。