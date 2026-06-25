【KAGORISE】県内中核企業向けセミナー 開催のお知らせ

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（代表取締役社長 兼 CEO：麻生要一、本社：東京都千代田区）と鹿児島県（商工労働水産部 産業立地課 新産業創出室）は、共同で推進する鹿児島発オープンイノベーション支援プロジェクト「KAGORISE（カゴライズ）」の一環として、県内中核企業を対象とした3回連続セミナーを開催します。

本セミナーでは、リクルートで1,500人超の社内起業家を輩出した麻生要一氏をはじめ、大企業でのイノベーション実践経験を持つ第一線の事業家3名が講師として登壇。「オープンイノベーションとは何か」という基礎から「顧客と課題の見つけ方」まで、体系的かつ実践的な内容を全て無料でお届けします。

■ 背景・プロジェクト概要

鹿児島県は、豊かな一次産業・製造業・観光業を基盤とする多様な産業が集積する地域です。一方で、人口減少・後継者不足・デジタル化の遅れといった構造的課題に直面しており、既存事業の強みを活かしながら新たな付加価値を創出することが急務となっています。



こうした背景のもと、鹿児島県とアルファドライブは「KAGORISE（カゴライズ）」を立ち上げ、県内の中核企業・スタートアップがスタートアップエコシステムを通じて「稼ぎ続ける力」を獲得することを目指しています。全国30以上の都道府県でオープンイノベーション支援を手がけてきたアルファドライブの知見とネットワークを鹿児島に持ち込み、一過性で終わらない実装型の支援を展開します。

■ セミナー概要

プロジェクト名：KAGORISE（カゴライズ）

対 象：鹿児島県内の中核企業（売上10億円以上・従業員20名以上 目安）

形 式：対面（かごゆいテラス 鹿児島県庁18階コワーキングスペース）・参加費無料

定 員：各回 30名程度

開催回数：全3回（キックオフ含む）

応募期間：2026年6月15日（月）～ 2026年7月26日（日）23:59

主 催：鹿児島県 商工労働水産部 産業立地課 新産業創出室

運 営：株式会社アルファドライブ

■ セミナー日程

7/6（月） 13:00～16:00

【キックオフ】 企業経営におけるオープンイノベーションとは何か

講師：麻生 要一 株式会社アルファドライブ CEO/CAXO

8/5（水） 13:00～16:00

【第1回】 新規事業とオープンイノベーションのポイント

講師：土井 雄介 株式会社ユニッジ Co-CEO

8/24（月） 13:00～16:00

【第2回】 顧客と課題の見つけ方

講師：宇都宮 竜司 株式会社アルファドライブグループ 執行役員

■ 登壇講師プロフィール

本セミナーには、大企業でのイノベーション実践・スタートアップ経営・地域共創の第一線で活躍する3名が登壇します。

麻生 要一 Yoichi Aso株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO/CAXO

麻生 要一 Yoichi Aso

株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO/CAXO

大学卒業後、株式会社リクルートに入社。社内起業家として株式会社ニジボックスを創業し、150人規模まで拡大。

上場後のリクルートホールディングスにて新規事業開発室長を務め、1,500人を超える社内起業家を輩出する組織・仕組みを構築。

2018年に起業家へ転身し、株式会社アルファドライブを創業。2019年にM&AによりUserbase（ユーザベース）グループ入りし、2024年にカーブアウトにより再び独立。

全国30以上の都道府県で行政・地域企業のオープンイノベーション支援を手がける。アミューズ社外取締役、アシロ社外取締役など、複数の上場企業役員も兼務。

著書に『新規事業の実践論』（NewsPicksパブリッシング）。

土井 雄介 Yusuke DoiAlphaDrive東海拠点長 ／ 株式会社ユニッジ Co-CEO

土井 雄介 Yusuke Doi

AlphaDrive東海拠点長 ／ 株式会社ユニッジ Co-CEO

2015年、東京工業大学大学院修了後、愛知の大手自動車メーカーに入社。業務改善支援・物流改善など多数の企業支援を経て、AI・ビッグデータを活用した新規事業開発に従事。

役員付き特命担当としてAI・ビッグデータ活用戦略、グループ内オープンイノベーション戦略を担当し、5,000人規模のカンファレンスを企画・運営。

社内有志新規事業起案制度を共同立ち上げ・運営し、自身も社内公募制度B-projectにアイデアを起案。2年連続で約300件中の事業化採択案（各年2件）に選出される。

2020年1月、愛知の大手自動車メーカー初のベンチャー出向としてアルファドライブに参画。

大企業55社・2,000人の若手中堅実践共同体「ONE JAPAN」幹事／TOKAI代表。一般社団法人ONE X 共同代表理事、NPO法人G-netにて「ふるさと兼業」を推進。

経済産業省イノベーター育成プログラム「始動」5期生。

宇都宮 竜司 Ryuji Utsunomiya株式会社アルファドライブグループ 執行役員 地域共創事業部長 ／ 株式会社アルファドライブ高知 代表取締役社長

宇都宮 竜司 Ryuji Utsunomiya

株式会社アルファドライブグループ 執行役員 地域共創事業部長 ／ 株式会社アルファドライブ高知 代表取締役社長



京都大学大学院工学研究科化学工学専攻修了後、株式会社リクルート住まいカンパニーにて営業・新卒採用を担当。

株式会社リクルートホールディングスへ出向し、スタートアップ支援プログラムのコミュニティマネージャーとして総計300チーム以上を支援。

2017年に高知県へ移住。IT関連企業にて事業開発部長 兼 経営企画室として新規事業部門の立ち上げ、複数新規事業の企画・推進、全社経営戦略の策定等を担当。

「地方の中小企業における新規事業開発を活性化し、地域経済の成長に貢献したい」という思いからアルファドライブに入社。

現在は地域共創事業部長・アルファドライブ高知 代表取締役社長として、全国各地の自治体・地域企業のオープンイノベーション推進をリード。

■ 個別伴走支援プログラム（採択企業2社）

セミナー参加企業の中から、より深い支援を希望する企業2社を採択し、専門スタッフが個別に伴走します。

▶ 支援内容

個別ヒアリングによる共創テーマ・課題の明確化

アルファドライブネットワークを活用した協業候補スタートアップ5社以上の紹介

共創に向けたマッチング・商談設定・同席サポート

活動費補助（採択企業1社あたり上限15万円）

▶ 採択スケジュール

応募期間：2026年6月15日（月）～ 2026年7月26日（日）23:59

採択決定：2026年8月7日（金）予定

支援期間：2026年8月10日（月）～ 2027年2月26日（金）予定

■ 申込方法

キックオフセミナー申込（締切：7/5 23:59）：https://forms.gle/FASZPAiRF2naah4RA

個別伴走支援 応募フォーム （締切：7/26 23:59）：https://forms.gle/9nn2S9GTSh29oJ1z9

■ アルファドライブについて

株式会社アルファドライブは、大企業・スタートアップ・行政のオープンイノベーションを支援する専門会社です。新規事業開発・オープンイノベーション推進・スタートアップ支援を三位一体で展開し、全国30以上の都道府県でプログラムを運営してきた実績を持ちます。

特に「AlphaDrive REGION」では、行政・地域企業と連携しながら、産業振興・地域人材育成・企業誘致・関係人口創出等に取り組んでいます。コンサルティングに留まらず、自らリスクをとって地域で営む事業も含め、地域における実装力に強みを持ちます。また、シンクタンク機能を担う「アルファドライブ地域経済研究所」を通じて地域経済振興モデルの研究と政策提言を行い、AI時代の地域経済政策を「地域AX」と再定義しています。

会社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3 来栖ビル1F

事業内容：大企業・スタートアップのオープンイノベーション支援、新規事業開発支援、地域創生・地域経済政策支援

コーポレートURL：https://alphadrive.co.jp/

AlphaDrive REGION：https://region.alphadrive.co.jp/

■ 主催・運営・お問い合わせ

主催：鹿児島県商工労働水産部 産業立地課 新産業創出室

運営：株式会社アルファドライブ

問合せ先：KAGORISE 運営事務局（アルファドライブ内）

担当：嘉正 空知（かしょう そらち）

E-mail：kagoshima.kagorise@alphadrive.co.jp

受付時間：平日 10:00～17:00